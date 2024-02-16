https://ukraina.ru/20240216/1053334483.html

Македония: страна с украденным прошлым и безрадостным будущим

Македония: страна с украденным прошлым и безрадостным будущим - 16.02.2024 Украина.ру

Македония: страна с украденным прошлым и безрадостным будущим

В Македонии в апреле-мае текущего года пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы. До этого момента техническое правительство будет возглавлять Талат Джафери – албанец, бывший боевик, воевавший против страны, которой ему теперь предстоит руководить

2024-02-16T13:12

2024-02-16T13:12

2024-02-16T15:31

эксклюзив

македония

будущее

парламентские выборы

президентские выборы

албания

босния и герцеговина

югославия

болгария

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Это не должно удивлять. Албанское политическое влияние в Македонии (с некоторых пор её принято называть Северной Македонией) очень велико. На текущий момент албанцы составляют до четверти населения страны, и создаваемые ими политические партии уже давно играют самую серьёзную роль в парламенте и в кабинете министров. Достаточно отметить, что в техническом правительстве Джафери этнических албанцев больше, чем собственно македонцев, – девять против восьми.Македония, без преувеличения, одно из самых странных европейских государств. Даже её название постоянно меняется: после обретения независимости в документах ООН страна фигурировала как "бывшая югославская республика Македония", а потом под давлением Греции она согласилась называться Северной Македонией. Существование отдельной македонской национальности тоже ставится соседями под вопрос, в частности, Болгария считает македонский язык диалектом болгарского, а самих македонцев – болгарами. Более того, она требует, чтобы власти Македонии сами это признали, в противном случае грозя им проблемами с интеграцией в Евросоюз. Всё это сопровождается постепенным поглощением страны набирающим силу "великоалбанским" проектом.В последней четверти XIX века славянские земли Османской империи постепенно начали расширять свои права, а затем и обретать независимость. Ещё находясь под турецкой оккупацией, Македония стала предметом споров между Болгарией, Сербией и Грецией. Первые две из этих стран не только претендовали на её территорию, считая её исторически своей, но и предпринимали попытки сформировать национальную идентичность местного населения в своих интересах. У болгар не было сомнений по поводу того, что в Македонии живут такие же болгары, чьи региональные особенности обуславливаются лишь сербским влиянием. В Сербии же македонцев рассматривали как подвергшихся болгаризации сербов. Все три страны пытались укрепить свои позиции в Македонии через собственные православные церкви и просветительскую деятельность. При этом стоит отметить, что, помимо православных, на землях Македонии проживало множество мусульман.В 1912 году началась Первая балканская война. Болгария, Сербия, Черногория и Греция решили полностью вытеснить дряхлеющую Турцию с европейского континента. Поначалу им сопутствовал серьёзный успех, но потом страны-победительницы начали воевать уже друг с другом. Камнем преткновения, среди прочего, стали как раз македонские земли, которая в итоге достались Сербии. Через два года началась Первая мировая война, по результатам которой Македония стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (позднее – Королевства Югославии).При этом ещё с XIX века, когда Македония находилась под османским владычеством, на её территории начало развиваться радикальное движение под названием Внутренняя македонская революционная организация. Её костяк составляли молодые люди, изначально проникнувшиеся идеями болгарского национализма, но впоследствии начавшие выступать не за присоединение Македонии к Болгарии, а за её независимость, так как в македонском обществе не было выраженного стремления к общеболгарской ирреденте. Пока Македонией владели турки, ВМРО боролась с ними, а когда она вошла в состав Югославии, "революционеры" стали считать своим главным врагом уже её.ВМРО, стремясь добиться своих целей, активно использовала террористические методы. Легендарная "стрельба по-македонски" (одновременно из двух пистолетов) - это как раз изобретение местных террористов. Вообще, у ВМРО много общего с бандеровским подпольем Украины. Бандеровцы боролись сначала против Польши, затем против СССР, ВМРО – сначала против Турции, затем против Югославии. И те и другие охотно прибегали к террору и сотрудничали с нацистской Германией. Именно македонские боевики в 1934 году убили в Марселе югославского короля Александра (а вместе с ним и министра иностранных дел Франции Луи Барту). Впрочем, македонцы, в отличие от последователей Бандеры, от террора в какой-то момент отказались, а потом и вообще самораспустились.В годы Второй мировой Македония была оккупирована Болгарией, а после освобождения досталась социалистической Югославии. Её власти начали насаждать в республике македонскую идентичность, объявляя македонцами всех местных жителей, включая болгар и сербов, и переделывая всем фамилии на македонский манер. После распада Югославии Македония столкнулась с целым рядом проблем, одной из которых стал албанский фактор. В 2001 году албанские боевики подняли мятеж, стремясь оторвать от республики ряд прилегающих к Косово территорий. Одним из деятельных участников этого мятежа и стал нынешний глава македонского правительства Талат Джафери.Конфликт закончился подписанием Охридского соглашения, давшим широчайшие права местному албанскому населению. В частности, албанский язык получил статус официального во всех общинах, в которых доля албанцев превышала 20%. А в 2018 году он был объявлен вторым официальным языком уже во всей стране. И албанское политическое влияние в Македонии продолжает непрерывно расти.Самая бедная из всех постъюгославских стран, Македония так и не обрела собственного национального лица. Её историю и даже название присвоили соседи. Наряду с Боснией и Герцеговиной, она входит в число республик бывшей Югославии, чьё будущее представляется особенно туманным. Если всё продолжит идти так, как идёт сейчас, то Македония просто растворится в набирающей силу "Великой Албании".

https://ukraina.ru/20240215/1053303581.html

https://ukraina.ru/20240120/1052800294.html

македония

албания

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югославия

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