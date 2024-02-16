https://ukraina.ru/20240216/1053319701.html

Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ

Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру

Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ

Российские военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава". Российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-16T03:00

2024-02-16T03:00

2024-02-16T03:00

новости

кндр

сво

виктор баранец

снаряды

россия

впк

украина

беспилотники

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048333980_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_b80950dbc879b7a72d673154dbcd5a46.jpg

Сейчас российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для нужд СВО. Военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава", учитывая, что ВСУ уже готовятся к новому наступлению, рассказал обозреватель.Но сейчас Россия не находится в стратегическом одиночестве. Ей могут оказать военную помощь Белоруссия, Иран, КНДР и сильный Китай. При этом у армии КНДР снарядов, возможно, даже больше, чем у российской, добавил эксперт.МО РФ нужно решить несколько серьезных проблем, о которых говорило даже российское руководство. В начале спецоперации у ВС РФ были серьезные проблемы с беспилотниками и связью, но теперь мы пытаемся локализовать эти проблемы, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html

кндр

россия

украина

белоруссия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, сво, виктор баранец, снаряды, россия, впк, украина, беспилотники, белоруссия, китай, вооружение