Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Российские военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава". Российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для нужд СВО. Военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава", учитывая, что ВСУ уже готовятся к новому наступлению, рассказал обозреватель.
"Мне могут возразить: "Баранец, Украине помогают 50 стран. Как же мы можем ее одолеть". Но ведь Гитлеру [во время Великой Отечественной войны] тоже помогали десятки стран, а выиграли мы", - подчеркнул Баранец.
Но сейчас Россия не находится в стратегическом одиночестве. Ей могут оказать военную помощь Белоруссия, Иран, КНДР и сильный Китай. При этом у армии КНДР снарядов, возможно, даже больше, чем у российской, добавил эксперт.
МО РФ нужно решить несколько серьезных проблем, о которых говорило даже российское руководство. В начале спецоперации у ВС РФ были серьезные проблемы с беспилотниками и связью, но теперь мы пытаемся локализовать эти проблемы, подытожил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек.