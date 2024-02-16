Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ
Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ
Российские военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава". Российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T03:00
2024-02-16T03:00
новости
кндр
сво
виктор баранец
снаряды
россия
впк
украина
беспилотники
белоруссия
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Сейчас российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для нужд СВО. Военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава", учитывая, что ВСУ уже готовятся к новому наступлению, рассказал обозреватель.Но сейчас Россия не находится в стратегическом одиночестве. Ей могут оказать военную помощь Белоруссия, Иран, КНДР и сильный Китай. При этом у армии КНДР снарядов, возможно, даже больше, чем у российской, добавил эксперт.МО РФ нужно решить несколько серьезных проблем, о которых говорило даже российское руководство. В начале спецоперации у ВС РФ были серьезные проблемы с беспилотниками и связью, но теперь мы пытаемся локализовать эти проблемы, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, сво, виктор баранец, снаряды, россия, впк, украина, беспилотники, белоруссия, китай, вооружение
Новости, КНДР, СВО, Виктор Баранец, снаряды, Россия, ВПК, Украина, беспилотники, Белоруссия, Китай, вооружение

Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ

03:00 16.02.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Российские военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава". Российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас российская оборонка стахановскими темпами кует ракеты и новую технику для нужд СВО. Военные специалисты до запредельных мощностей разогнали ВПК. Но они вытащили еще "не все козыри из рукава", учитывая, что ВСУ уже готовятся к новому наступлению, рассказал обозреватель.

"Мне могут возразить: "Баранец, Украине помогают 50 стран. Как же мы можем ее одолеть". Но ведь Гитлеру [во время Великой Отечественной войны] тоже помогали десятки стран, а выиграли мы", - подчеркнул Баранец.

Но сейчас Россия не находится в стратегическом одиночестве. Ей могут оказать военную помощь Белоруссия, Иран, КНДР и сильный Китай. При этом у армии КНДР снарядов, возможно, даже больше, чем у российской, добавил эксперт.
МО РФ нужно решить несколько серьезных проблем, о которых говорило даже российское руководство. В начале спецоперации у ВС РФ были серьезные проблемы с беспилотниками и связью, но теперь мы пытаемся локализовать эти проблемы, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
Вчера, 04:57
Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек.
 
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