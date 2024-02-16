https://ukraina.ru/20240216/1053318989.html

Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им "почки" и устроит просветление ума

Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им "почки" и устроит просветление ума - 16.02.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им "почки" и устроит просветление ума

Я не сомневаюсь, что Авдеевку мы додавим. Хотя сроки сдвинулись. Мой прогноз по ней не оправдался, потому что до нового года у меня была надежда, что ВСУ не сдадутся, а перейдут на нашу сторону. Но это даже неважно. Главное, чтобы наша победа была эффективной.

2024-02-16T05:07

2024-02-16T05:07

2024-02-16T05:07

интервью

всу

россия

украина

алексей арестович

пропаганда

общество

авдеевка

управление

миномет

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А для этого нужно менять качество управления, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, мы с вами неоднократно говорили, что в СВО будет побеждать с наименьшими потерями тот, кто сможет создать и реализовать больше нестандартных инструментов ведения боевых действий. Можно ли отнести к таким нестандартным инструментом наш удар по полигону в Селидово, а также массированную ракетную атаку по инфраструктуре ВСУ в целом ряде украинских регионов утром 15 февраля?- Конечно. Все эти ракетные удары считаются нестандартными по одной простой причине: мы можем это сделать, а ВСУ так сделать не могут. Да, они пытаются, но у нас неплохо работает ПВО. И мы можем. И делаем это настолько массированно и мощно, что их хваленые "Патриоты" перегружаются, а наши ракеты попадают в цель.Теперь насчет полигона в Селидово. Неважно, совпадение это или хорошо спланированная атака, которая учитывала многие аспекты. Но получилась она как спецоперация.Первое. Мы четко определили, что в этом месте находится база для ротации.Второе. Мы дождались момента, когда туда прибыли большие подразделения ВСУ (до 1,5 тысяч человек). Они именно кучковались. Поэтому мы нанесли противнику очень большой ущерб в людях. Это важно. Еще Клаузевиц писал, что первый этап в победе – нанести максимальный урон живой силе врага, чтобы он прекратил сопротивляться.- На самом деле у нас нет подтверждающих материалов, что мы действительно нанесли ВСУ такой урон. Были только кадры от Минобороны, где в соседнем от Селидово поселке под удар попали пару БМП. Или это неважно, потому что украинцы перепугались и сами заговорили о своих потерях?- Да, удар по соседнему поселку. Но по информации наших источников больницы все равно были перегружены. Следовательно, живой силе противника был нанесен очень большой ущерб. То, что попало на видеокадры – это малая часть того, что произошло на самом деле.Били мы несколько раз. Сначала ударили по живой силе, потом по эвакуации, а потом и по больнице. Разметали полностью. Мы ликвидировали очень много украинских боевиков.Мой ответ на ваш вопрос кажется слишком кровожадным. Просто я рассуждаю с военной точки зрения. Конечно, мне жаль, когда гибнет большое количество украинских мужиков. Хочется, чтобы они опомнились.Об этом же все время говорит Арестович*. Мол, мы не должны друг друга убивать. Мы должны объединиться и показать Европе, кто истинный хозяин на нашем континенте.Но вернемся к Селидово. Удар был нанесен в тот момент, когда это нужно было. Мы сломали противнику ротацию. Мы хорошо поработали над информационным обеспечением этой операции. И самое главное, что мы сорвали первую операцию Сырского.Он только что дал интервью. Еще не утихли споры о том, хороший он стратег или плохой, предатель ли он России или предатель Украины. И как только этот "генерал 200" начал работать и заговорил об Авдеевке, он сразу же получил удар под дых.Это и есть спецоперация, которая ломает не только силы противника, но и боевой дух. Все было сделано как по учебнику. И ее должны разбирать в наших высших военных учебных заведениях.- А что насчет нестандартных ходов в Авдеевке? В прошлый раз мы с вами говорили, что там надо не бить кувалдой, а действовать тоньше. Получается это у нас?- Пока не получается. Эта проблема остается актуальной.Авдеевка – это самое горячее место на фронте. Там все решает война FPV-дронов и "сбросов" (вроде "Бабы Яги") и технологий РЭБ. К сожалению, пока мы немножко тут проигрываем. Нам приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны – излишне терять живую силу и технику.Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы. Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать. А когда у нас не работает РЭБ, ВСУ даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб. Они будут долетать до техники.Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим.Повторюсь. Тот, кто будет гибче управлять, тот и победит в этой войне эффективно.Я не сомневаюсь, что Авдеевку мы додавим. Хотя сроки сдвинулись. Мой прогноз по ней не оправдался, потому что до нового года у меня была надежда, что ВСУ не сдадутся, а перейдут на нашу сторону. Но это даже неважно. Главное, чтобы наша победа была эффективной. А для этого нужно менять качество управления.- Насчет FPV-дронов есть аргумент. Они не были бы нам страшны, если бы у нас было достаточно боеприпасов к простым минометам. А их мы сделать не можем, потому что для создания одного снарядного завода нужно построить еще шесть заводов. Дескать, мы утратили эту способность советских времен.- Я не согласен, что можно напрямую сравнивать дроны и минометы.Казалось бы, мы каждый день создаем танки и ракеты. Понятно, что это дороже, чем создать миномет и боеприпасы к ним. Но у нас 120-мм минометов тоже не хватает. Хотя сами бойцы говорят, что их надо обеспечить самоходными "Нонами", которые хорошо стреляют.Короче говоря, классические методы ведения войны не должны тянуть назад наши подразделения. Когда вы стреляете по противнику из миномета, а потом добиваете цель из FPV-дрона – это очень хорошо.У ВСУ гораздо меньше ресурсов. Но за счет управления и совместной деятельности они хорошо сопротивляются. Это и есть сетецентрическая война. У них очень четко прослеживается связь БПЛА-минометчик-артиллерист-эвакуация.Нам есть, чему поучиться.- Если у ВСУ лучше качество управления, почему у них такие потери? Мы их массой давим?- Конечно. У нас всего больше. Хотя проблема со снарядами все равно есть. Снарядов много, но они идут вразнобой (корейский, иранский и российский). А сетка разная. У нас огромное количество снарядов под Авдеевкой, но прицельные сетки не дали. Ребята сами берут оператора и прицеливаются. А каждый выстрел – это риск. Потому что контрбатарейную борьбу никто не отменял. Надо было сначала отработать эти сетки и дать к каждому из снарядов свою сетку.Так что массой ВСУ мы давим. А где-то и мастерством. Например, у нас есть подразделение "Аида", которое умеет ломать фронт на военном профессионализме.Критика должна быть конструктивной. Я не говорю, что все плохо. Мы идем к победе. Мы чувствуем переломный момент, когда у ВСУ все скоро начнет сыпаться. Я просто предлагаю идеи, которые можно было бы попробовать.- Может быть, военные объективно не могут попробовать ваши идеи. Может быть, это нам кажется, что эти технологии можно эффективно использовать, а на самом деле – это не так.- Когда я общаюсь с командирами разного уровня, мне приходится объяснять им теорию войны. В наших учебных заведениях не преподают Сунь-цзы и Клаузевица. А без теории практика не работает в любой отрасли.Когда я рассказываю командирам о механизме управления по бережливым технологиям, они говорят, что было бы здорово их внедрить, но некому. Офицеры не знают о проектном менеджменте. У них в голове это само собой не родится. И когда мы приехали в армию и внедрили там связь, использовав элементы проектного менеджмента, все получилось быстро и качественно.Мы сломали прежнюю систему управления. В том смысле, что руководил этим не начсвязи, а другой человек. Я его выбрал, потому что кроме военного учреждения он закончил РАНХиГС. Он разбирается в том, как управлять людьми.Сами командиры уровня бригады и армии говорят, что так и надо.Давайте вернемся к началу разговора. Чтобы сделать что-то нестандартное, надо начать экспериментировать. Все открытия в физике, химии и биологии начинались с эксперимента. В управлении (начиная от маленького предприятия и заканчивая государством) происходит то же самое.Вспомним Суворова с его "Наукой побеждать". Почему он великий полководец? Потому что каждый его бой был подготовленным экспериментом. Поэтому он мог спокойно подойти к крепости и начать ее штурм. А переход через Альпы? Такого же раньше никто не делал. Это был эксперимент. Это казалось невозможно.Повторюсь, всегда надо экспериментировать.- Украина тоже экспериментирует? Потому что про ракеты и FPV-дроны мы уже знаем. Я не знаю, можно ли это считать неожиданным ходом.- Украина всегда экспериментирует. Она слабее, поэтому она вынуждена экспериментировать ради победы. Она даже не боится поменять главнокомандующего во время войны с более сильным противником.- Почему вы думаете, что это хорошо? Они же убрали Залужного с большим скандалом.- Дело не в том, хорошо это или плохо. Понятно, что отставка Залужного приведет к тому, что фронт начнет сыпаться. Но Украина не боится экспериментировать, чтобы хоть как-то удержаться.Она знает, что проиграет. Сами всушники об этом знают. Просто их гонит вперед чувство страха, чувство страха перед собственной властью у них сильнее, чем чувство страха перед Россией. Я искренне не понимаю, почему они не развернут штыки. Если они говорят по-русски и на предложение сдаться отвечают: "Русские не сдаются".Украина экспериментирует всегда и во всем. Только за счет этого она хоть как-то держится. Мы во всех технологиях идем за ними. Понятно, что им помогает Европа и НАТО. Но Украина правильно использует эти технологии.У них есть еще одно преимущество. Мы на поле боя рискуем своей техникой, финансами и людьми. Любой наш командир, который пробует экспериментировать, должен обладать особой отвагой, потому что это большой риск. А Запад на Украине экспериментирует чужими жизнями и чужой землей, но которые им плевать.- У меня есть объяснение, почему ВСУ, считая себя русскими, не развернут штыки. В том числе из-за тезисов, которые продвигает Арестович*. Он говорит, что Украина должна отобрать российскую территорию, ядерное оружие и ресурсы, чтобы самой стать великой державой.- Это не совсем так.Изначально Арестович* выступал за евразийство и Русский мир. Он говорит, что украинцы – это истинные русские. Мол, Киевская Русь (изначальная и истинная) – это Украина, а Москва только потом появилась. Он использует вот эту мифологию.Другое дело, что этот нарратив встречает со стороны киевского режима сопротивление. Если он начнет продвигаться, то мы тоже можем его использовать. Это палка о двух концах. Кто кого перетянет.Нам надо повторять, что мы русские. И чтобы война быстрее закончилась, нам нужно одержать ментальную победу над ВСУ. А для этого надо показать жителям Украины образ будущего. Пока, к сожалению, наши стратеги этим не занимаются.Мы говорим ВСУ: вызывайте "Волгу" и сдавайтесь. Это неправильно, потому что русские не сдаются. Надо говорить: ребята, переходите на нашу светлую сторону. Кто-то так уже говорит. Но непонятно, что будет, когда они перейдут на нашу светлую сторону. Образа будущего нет.Помните, как проводилась украинизация? Их приучили смотреть в будущее. Поэтому они живут на одних обещаниях. Им обещали в ЕС, но туда они не попадут. Им обещали в НАТО – в НАТО они не попадут. Россия всегда давала Украине дешевый газ и кредиты. А Запад просто давал Украине надежду на светлое будущее. Мол, если вы будете воевать с Россией, вы станете европейцами. Они до сих пор считают, что в Киеве должно стать все, как в Риме или в Берлине.Я бывал в Берлине. Там весь город воняет мочой. В моем родном Курске гораздо чище и приятнее. Рим – это тоже не идеал. Италия использует то, что досталось ей от Древнего Рима. Центр красивый. Хотя социалка и улицы там так себе. Но гражданам Украины показали картинку, и они в нее поверили.- Только украинцам до сих пор нравится работать сиделками в итальянских домах для престарелых.- Потому что они до сих пор смотрят в будущее.И нам, чтобы сломать украинские установки, надо показать им будущее с Россией. В конце концов, покажите фото Грозного. Там тоже была страшная война, но теперь это прекрасный город. Мы правильно делаем, что сразу же стали восстанавливать Мариуполь. Дорога до Донецка прекрасная, мосты строятся. Агрессор так бы себя не ведет.Это правильно. Но надо показать не то, что происходит сейчас. А показать будущее. Покажите Запорожью и Днепропетровску, что у них как в Донецке будут минимальные налоги для ведения бизнеса и своего хозяйства. И это реально будет.И если украинец поймет, что он тоже русский, то он уже не будет воевать. А когда он узнает, что Россия даст ему образ будущего на 10-20 лет, то он поймет, что его интересы может реализовать Запад, а не Россия.- Вы вроде бы правильно говорите. Но лично мне не хочется танцевать перед ними с бубном. Украина – это как ребенок. Верит в обещания и очень злая. Зачем ее уговаривать?- Я вам это говорю как социальный технолог, который изучал нейро-лингвистическое программирование. Я понимаю, насколько сильно может изменить человека грамотное психологическое воздействие. Просто им не повезло с властью, которая начала их зомбировать. Если вам с детства говорить, что вилка – это ложка, а также создать условия, при которых вам было бы лень узнавать что-то новое, то завтра вы искренне будете считать, что это так.Не должны мы прыгать перед украинцами с бубном. Мы должны относиться к ним как к больным людям. Приведу личный пример.У меня недавно мама попала в больницу из-за проблем с почками. Из-за плохой работы почек у нее стал нагружаться мозг. Она немного начала сходить с ума. Вы не представляете, как она себя вела. Сначала она стала видеть ангелов, потом стала на нас орать. Но мы ее из-за этого не перестали любить. Мы ей помогли, ей сделали необходимые процедуры, она поправилась и все у нас опять хорошо.Тут тоже самое. Мы на агрессии ситуацию не изменим. Мы изменим ее только на любви. Украина – это больной, но родной человек, которому власть устроила проблемы с почками и засорила мозги. Мы просто должны ему это все промыть и столкнуть с неожиданностью, показав, что это мы родня, а не Запад.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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