Первое обращение Хаменеи. Итоги 12 марта
Новый верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым посланием
Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации и миру. Обращение состояло из семи ключевых разделов и касалось отца Хаменеи — предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ранее убитого ударом США и Израиля, роли и обязанностей народа, Вооружённых сил Ирана, государственных органов и сил Сопротивления. Также в послании были затронуты вопросы отношений со странами региона и противодействия врагам Ирана.Новый верховный лидер Ирана выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран не откажется от мести США и Израилю."Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", — отметил Хаменеи.Кроме того, верховный лидер Ирана подчеркнул, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты."Страны региона должны взять на себя ответственность за агрессоров нашей любимой родины и убийц нашего народа. Я рекомендую им как можно скорее закрыть эти базы (США), потому что они, должно быть, уже поняли, что заявления Америки об установлении безопасности и мира — не что иное, как ложь", — отметил Хаменеи.Он также отметил, что Иран продолжит атаковать американские базы в регионе."Мы предупреждали ещё раньше до того, как начали атаковать, что будет атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", — указал Хаменеи.Также он сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым на время войны. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного американо-израильской операцией. В случае отказа он возьмет её силой или причинит соответствующий ущерб."Мы потребуем от врага компенсацию, и если он откажется, мы заберём столько его имущества, сколько сочтём нужным, а если это невозможно, то уничтожим такое же количество его имущества", — также заявил Хаменеи.Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников страны за поддержку."Как мы уже видели, храбрый и преданный Йемен не прекращал защищать угнетенный народ Газы, преданное [ливанское движение] "Хезболлах", несмотря на все препятствия, пришло на помощь Ирану, и иракское сопротивление мужественно заняло ту же позицию", — отметил Хаменеи.Кроме того, Хаменеи сообщил об открытии новых фронтов против агрессоров."Изучался вопрос об открытии новых фронтов, с которыми противник имел лишь ничтожный опыт и в ходе которых он окажется серьезно уязвим. Они будут задействованы в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы", — отметил он в общении.Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что КСИР исполнит приказ верховного лидера по закрытию Ормузского пролива."Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесем мощнейшие удары по агрессору", — отметил Тангсири.Выступление Хаменеи уже прокомментировали и в других государствах."Если кратко - никаких договорнячков, война продолжается, все цели оборонительной военной операции будут достигнуты", — отметил член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Тем временем президент США Дональд Трамп начал совещание с представителями разведки на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из его расписания.Как сообщило 12 марта агентство Reuters со ссылкой на три источника, по мнению американской разведки, власти Ирана все так же незыблемы и признаков их краха не наблюдается.В этот же день министр энергетики США Крис Райт заявил, что Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся войны с Ираном."Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — заявил Райт в интервью телеканалу Fox News.По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе."Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.Также Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом — в течение следующего года — восполнить этот резерв на 20 млн баррелей."Мы высвободим 170 млн баррелей и в течение следующего года восполним запасы (стратегического резерва – Ред.) на 200 млн баррелей", — отметил Райт.В Европе же призвали граждан уменьшить расходы стремительно дорожающего топлива. Так, министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости."Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого", — заявил министр.По его словам, это положительно отразится на кошельках потребителей и поможет стране более эффективно использовать свои резервы в течение длительного периода времени.Подробнее о происходящем в мире — в статье Татьяны Стоянович "Москва побеждает Киев на Ближнем Востоке, "Дружба" разъединяет Европу. Украина в международном контексте".
Новый верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым посланием
Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации и миру. Обращение состояло из семи ключевых разделов и касалось отца Хаменеи — предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ранее убитого ударом США и Израиля, роли и обязанностей народа, Вооружённых сил Ирана, государственных органов и сил Сопротивления. Также в послании были затронуты вопросы отношений со странами региона и противодействия врагам Ирана.
Новый верховный лидер Ирана выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран не откажется от мести США и Израилю.
"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", — отметил Хаменеи.
Кроме того, верховный лидер Ирана подчеркнул, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты.
"Страны региона должны взять на себя ответственность за агрессоров нашей любимой родины и убийц нашего народа. Я рекомендую им как можно скорее закрыть эти базы (США), потому что они, должно быть, уже поняли, что заявления Америки об установлении безопасности и мира — не что иное, как ложь", — отметил Хаменеи.
Он также отметил, что Иран продолжит атаковать американские базы в регионе.
"Мы предупреждали ещё раньше до того, как начали атаковать, что будет атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", — указал Хаменеи.
Также он сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым на время войны. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного американо-израильской операцией. В случае отказа он возьмет её силой или причинит соответствующий ущерб.
"Мы потребуем от врага компенсацию, и если он откажется, мы заберём столько его имущества, сколько сочтём нужным, а если это невозможно, то уничтожим такое же количество его имущества", — также заявил Хаменеи.
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников страны за поддержку.
"Как мы уже видели, храбрый и преданный Йемен не прекращал защищать угнетенный народ Газы, преданное [ливанское движение] "Хезболлах", несмотря на все препятствия, пришло на помощь Ирану, и иракское сопротивление мужественно заняло ту же позицию", — отметил Хаменеи.
Кроме того, Хаменеи сообщил об открытии новых фронтов против агрессоров.
"Изучался вопрос об открытии новых фронтов, с которыми противник имел лишь ничтожный опыт и в ходе которых он окажется серьезно уязвим. Они будут задействованы в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы", — отметил он в общении.
Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что КСИР исполнит приказ верховного лидера по закрытию Ормузского пролива.
"Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесем мощнейшие удары по агрессору", — отметил Тангсири.
Выступление Хаменеи уже прокомментировали и в других государствах.
"Если кратко - никаких договорнячков, война продолжается, все цели оборонительной военной операции будут достигнуты", — отметил член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.
Тем временем президент США Дональд Трамп начал совещание с представителями разведки на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из его расписания.
Как сообщило 12 марта агентство Reuters со ссылкой на три источника, по мнению американской разведки, власти Ирана все так же незыблемы и признаков их краха не наблюдается.
В этот же день министр энергетики США Крис Райт заявил, что Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся войны с Ираном.
"Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — заявил Райт в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе.
"Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.
Также Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом — в течение следующего года — восполнить этот резерв на 20 млн баррелей.
"Мы высвободим 170 млн баррелей и в течение следующего года восполним запасы (стратегического резерва – Ред.) на 200 млн баррелей", — отметил Райт.
В Европе же призвали граждан уменьшить расходы стремительно дорожающего топлива. Так, министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости.
"Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого", — заявил министр.
По его словам, это положительно отразится на кошельках потребителей и поможет стране более эффективно использовать свои резервы в течение длительного периода времени.
Подробнее о происходящем в мире — в статье Татьяны Стоянович "Москва побеждает Киев на Ближнем Востоке, "Дружба" разъединяет Европу. Украина в международном контексте".
