"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую
Затишье на фронтах напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны перестреливаются, сидя в окопах и забрасывая гранатами позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ситуация на поле боя сейчас очень разная. В сводке Минобороны РФ говорится, что на днях в районе Купянска ВСУ провели 16 атак за сутки. Кроме того, украинские военные продолжают бессмысленно гибнуть в боях за левый (восточный) берег Днепра, рассказал обозреватель.
Но в целом фронт сейчас стоит. Такое затишье напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны постреливают друг в друга, сидя в окопах и забрасывают позиции гранатами. Никаких глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны мы не видим, добавил военный.
"Может быть, Залужный был прав, когда сказал, что боевые действия зашли в тупик. Он хоть и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сколько процентов ДНР сегодня под контролем ВС РФ? 60. Полностью ли взята под контроль [ВС РФ] ЛНР? 70–80 [процентов]", - подчеркнул Баранец.
Для дистанционных ударов ВСУ сейчас исчезла и тактическая, и стратегическая глубина. Разве украинский БПЛА "Стриж" не долетал до стратегического аэродрома в Энгельсе? А другие беспилотники противника уже долетают до Санкт-Петербурга, заключил собеседник издания.
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Вчера, 06:45Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать УкраинуНа русской земле Донбасса против ВСУ воюет более 10 тысяч "афганцев". Они передают боевой опыт молодым солдатам, собирают гуманитарную помощь, помогают установить имена бойцов, попавших в плен, и организуют переговоры по их обмену. Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец"