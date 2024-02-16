"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую - 16.02.2024 Украина.ру
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"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую
"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую - 16.02.2024 Украина.ру
"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую
Затишье на фронтах напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны перестреливаются, сидя в окопах и забрасывая гранатами позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T03:50
2024-02-16T03:50
новости
вс рф
бои
валерий залужный
всу
первая мировая война
оборона
минобороны рф
купянск
беспилотники
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Ситуация на поле боя сейчас очень разная. В сводке Минобороны РФ говорится, что на днях в районе Купянска ВСУ провели 16 атак за сутки. Кроме того, украинские военные продолжают бессмысленно гибнуть в боях за левый (восточный) берег Днепра, рассказал обозреватель.Но в целом фронт сейчас стоит. Такое затишье напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны постреливают друг в друга, сидя в окопах и забрасывают позиции гранатами. Никаких глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны мы не видим, добавил военный.Для дистанционных ударов ВСУ сейчас исчезла и тактическая, и стратегическая глубина. Разве украинский БПЛА "Стриж" не долетал до стратегического аэродрома в Энгельсе? А другие беспилотники противника уже долетают до Санкт-Петербурга, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053302031.html
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новости, вс рф, бои, валерий залужный, всу, первая мировая война, оборона, минобороны рф, купянск, беспилотники
Новости, ВС РФ, бои, Валерий Залужный, ВСУ, Первая мировая война, оборона, Минобороны РФ, Купянск, беспилотники

"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую

03:50 16.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
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Затишье на фронтах напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны перестреливаются, сидя в окопах и забрасывая гранатами позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ситуация на поле боя сейчас очень разная. В сводке Минобороны РФ говорится, что на днях в районе Купянска ВСУ провели 16 атак за сутки. Кроме того, украинские военные продолжают бессмысленно гибнуть в боях за левый (восточный) берег Днепра, рассказал обозреватель.
Но в целом фронт сейчас стоит. Такое затишье напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны постреливают друг в друга, сидя в окопах и забрасывают позиции гранатами. Никаких глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны мы не видим, добавил военный.
"Может быть, Залужный был прав, когда сказал, что боевые действия зашли в тупик. Он хоть и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сколько процентов ДНР сегодня под контролем ВС РФ? 60. Полностью ли взята под контроль [ВС РФ] ЛНР? 70–80 [процентов]", - подчеркнул Баранец.
Для дистанционных ударов ВСУ сейчас исчезла и тактическая, и стратегическая глубина. Разве украинский БПЛА "Стриж" не долетал до стратегического аэродрома в Энгельсе? А другие беспилотники противника уже долетают до Санкт-Петербурга, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вячеслав Некрасов интервью
Вчера, 06:45
Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать УкраинуНа русской земле Донбасса против ВСУ воюет более 10 тысяч "афганцев". Они передают боевой опыт молодым солдатам, собирают гуманитарную помощь, помогают установить имена бойцов, попавших в плен, и организуют переговоры по их обмену. Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец"
 
НовостиВС РФбоиВалерий ЗалужныйВСУПервая мировая войнаоборонаМинобороны РФКупянскбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
03:50"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую
03:40Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики
03:30"Там живые люди": полковник Баранец объяснил, почему не нужно "выпахивать" на 300 км территорию Украины
03:20"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ
03:00Дело не в "снарядном одиночестве": полковник Баранец раскрыл, какие страны помогут России одолеть ВСУ
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