https://ukraina.ru/20240216/1053312524.html

"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую

"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую - 16.02.2024 Украина.ру

"Залужный был прав": эксперт раскрыл, почему стороны зашли в тупик, а фронт стал похож на Первую мировую

Затишье на фронтах напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны перестреливаются, сидя в окопах и забрасывая гранатами позиции противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-16T03:50

2024-02-16T03:50

2024-02-16T03:50

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Ситуация на поле боя сейчас очень разная. В сводке Минобороны РФ говорится, что на днях в районе Купянска ВСУ провели 16 атак за сутки. Кроме того, украинские военные продолжают бессмысленно гибнуть в боях за левый (восточный) берег Днепра, рассказал обозреватель.Но в целом фронт сейчас стоит. Такое затишье напоминает события Первой мировой войны, когда обе стороны постреливают друг в друга, сидя в окопах и забрасывают позиции гранатами. Никаких глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны мы не видим, добавил военный.Для дистанционных ударов ВСУ сейчас исчезла и тактическая, и стратегическая глубина. Разве украинский БПЛА "Стриж" не долетал до стратегического аэродрома в Энгельсе? А другие беспилотники противника уже долетают до Санкт-Петербурга, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053302031.html

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новости, вс рф, бои, валерий залужный, всу, первая мировая война, оборона, минобороны рф, купянск, беспилотники