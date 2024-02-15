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Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ - 15.02.2024 Украина.ру

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности, сообщили журналисты France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера

2024-02-15T13:16

2024-02-15T13:16

2024-02-15T13:16

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Двусторонне соглашение о безопасности планируют подписать в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце."Это соглашение следует обязательствам, принятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили в офисе Макрона.На саммите в Вильнюсе страны НАТО не назвали, когда Украине дадут присоединиться к Альянсу, но заявили, что предоставят ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

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новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, риши сунак, безопасность, соглашение, зарубежье