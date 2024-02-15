Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ - 15.02.2024 Украина.ру
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Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ - 15.02.2024 Украина.ру
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности, сообщили журналисты France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера
2024-02-15T13:16
2024-02-15T13:16
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владимир зеленский
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безопасность
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Двусторонне соглашение о безопасности планируют подписать в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце."Это соглашение следует обязательствам, принятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили в офисе Макрона.На саммите в Вильнюсе страны НАТО не назвали, когда Украине дадут присоединиться к Альянсу, но заявили, что предоставят ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, риши сунак, безопасность, соглашение, зарубежье
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, безопасность, соглашение, Зарубежье

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ

13:16 15.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности, сообщили журналисты France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера
Двусторонне соглашение о безопасности планируют подписать в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце.
"Это соглашение следует обязательствам, принятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили в офисе Макрона.
На саммите в Вильнюсе страны НАТО не назвали, когда Украине дадут присоединиться к Альянсу, но заявили, что предоставят ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.
По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.
Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
14 января, 12:31
"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“
 
НовостиУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРиши СунакбезопасностьсоглашениеЗарубежье
 
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