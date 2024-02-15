https://ukraina.ru/20240215/1053314960.html
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ - 15.02.2024 Украина.ру
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности, сообщили журналисты France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера
2024-02-15T13:16
2024-02-15T13:16
2024-02-15T13:16
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Двусторонне соглашение о безопасности планируют подписать в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце."Это соглашение следует обязательствам, принятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили в офисе Макрона.На саммите в Вильнюсе страны НАТО не назвали, когда Украине дадут присоединиться к Альянсу, но заявили, что предоставят ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, риши сунак, безопасность, соглашение, зарубежье
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, безопасность, соглашение, Зарубежье
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности, сообщили журналисты France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера
Двусторонне соглашение о безопасности планируют подписать в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце.
"Это соглашение следует обязательствам, принятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — заявили в офисе Макрона.
На саммите в Вильнюсе страны НАТО не назвали, когда Украине дадут присоединиться к Альянсу, но заявили, что предоставят ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
12 января посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
. Главы государств подписали договор о безопасности.
По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.
Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.