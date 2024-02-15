Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg - 15.02.2024 Украина.ру
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Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg
Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg - 15.02.2024 Украина.ру
Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Таким мнением поделилось 15 февраля агентство Bloomberg
2024-02-15T07:51
2024-02-15T08:10
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"Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - говорится в материале.Про словам знакомых с вопросом источников агентства, советники Трампа обсуждают возможную инициативу по организации переговоров с участием Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина уже в начале возможного второго президентского срока Трампа.Один из советников экс-президента указал, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию.Помимо этого, окружение Трампа обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.Вероятно, Трамп торопится урегулировать конфликт еще и потому, что его (если он изберется) заранее взяли в заложники. На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.Другими словами, хочет он того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева не исключает, что в случае возвращения Трампа в Белый дом и его решения не исполнять законопроект, ему будут вновь угрожать импичментом.
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дональд трамп, украина, россия, новости, зарубежье, сша
Дональд Трамп, Украина, Россия, Новости, Зарубежье, США

Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg

07:51 15.02.2024 (обновлено: 08:10 15.02.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Таким мнением поделилось 15 февраля агентство Bloomberg
"Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - говорится в материале.
Про словам знакомых с вопросом источников агентства, советники Трампа обсуждают возможную инициативу по организации переговоров с участием Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина уже в начале возможного второго президентского срока Трампа.
Один из советников экс-президента указал, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию.
Помимо этого, окружение Трампа обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.
Вероятно, Трамп торопится урегулировать конфликт еще и потому, что его (если он изберется) заранее взяли в заложники.
На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.
Другими словами, хочет он того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.
"Полуживую Украину и при нем придется держать на аппарате жизнеобеспечения. Для трампистов такой вариант неприемлем", - отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева не исключает, что в случае возвращения Трампа в Белый дом и его решения не исполнять законопроект, ему будут вновь угрожать импичментом.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 17:27
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