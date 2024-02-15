https://ukraina.ru/20240215/1053304372.html

Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg

Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg - 15.02.2024 Украина.ру

Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Таким мнением поделилось 15 февраля агентство Bloomberg

2024-02-15T07:51

2024-02-15T07:51

2024-02-15T08:10

дональд трамп

украина

россия

новости

зарубежье

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102809/11/1028091176_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1d4468a5fad8d464794726499c2b353f.jpg

"Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - говорится в материале.Про словам знакомых с вопросом источников агентства, советники Трампа обсуждают возможную инициативу по организации переговоров с участием Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина уже в начале возможного второго президентского срока Трампа.Один из советников экс-президента указал, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию.Помимо этого, окружение Трампа обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.Вероятно, Трамп торопится урегулировать конфликт еще и потому, что его (если он изберется) заранее взяли в заложники. На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.Другими словами, хочет он того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева не исключает, что в случае возвращения Трампа в Белый дом и его решения не исполнять законопроект, ему будут вновь угрожать импичментом.

https://ukraina.ru/20240214/1053295466.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, украина, россия, новости, зарубежье, сша