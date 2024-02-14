https://ukraina.ru/20240214/1053295466.html

"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова

"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова - 14.02.2024 Украина.ру

"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова

История с продолжением военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов превратилась в настоящий остросюжетный сериал

2024-02-14T17:27

2024-02-14T17:27

2024-02-14T17:27

эксклюзив

сша

сенат

палата представителей когресса сша

украина

военная помощь

финансирование

дональд трамп

джо байден

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13 февраля со 2-й попытки законопроект о дополнительных ассигнованиях на 2024 финансовый год (начавшийся 1 октября 2023-го) на сумму $95 млрд, из которых $60,06 млрд предусмотрены на поддержку Украины, $14,1 млрд – Израилю, но без пунктов об укреплении границы с Мексикой прошёл финальное голосование в Сенате (70 законодателей за, 29 – против).Работа над этим документом продолжалась несколько месяцев. Наибольшие противоречия среди всех положений принятого законопроекта вызвали положения о поддержке Киева, как признал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.Теперь, согласно процедуре, его должна рассмотреть Палата представителей, и вот там-то всё может быть гораздо сложнее. Прежде всего из-за численного перевела республиканцев, а, во-вторых, из-за принципиальной позиции председателя нижней палаты Конгресса Майка Джонсона – одного из самых антиукраински настроенных конгрессменов(в бытность рядовым конгрессменом он голосовал против почти всех инициатив по поддержке Украины)."До нас доносились всевозможные слухи о том, поддерживает или нет Украину Палата представителей. Мне кажется, простым способом решить [этот вопрос] было бы голосование. И я надеюсь, что спикер изыщет способ, позволяющий Палате представителей изъявить волю по вопросу о помощи Украине и по другим частям этого законопроекта", - сказал Макконнеллв комментарии изданию Politico.Джонсон же фактически отклонил этот призыв, категорично заявив, что не собирается следовать примеру верхней палаты Конгресса и выносить этот законопроект на рассмотрение конгрессменов. Его главная претензия заключается в отсутствии финансирования южных рубежей собственной страны. Разработанный Сенатом документ не затрагивает наиболее серьёзную проблему, стоящую перед США, подчеркнул Джонсон.Однако, судя по имеющейся информации, дело не просто в его личной позиции.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная своей ультраправой позицией, пригрозила председателю Палаты представителей, что, если он вынесет на голосование вопрос о финансировании Украины, то повторит судьбу своего предшественника Кевина Маккарти, т.е. однопартийцы отправят его в отставку. Прозвучавшее именно из её уст предупреждение нельзя недооценивать, поскольку Тейлор Грин входит в очень влиятельное закрытое сообщество "Кокус свободы", члены которого консолидируются и голосуют единым фронтом, что может иметь решающее значение, когда перевес минимальный. А что касается Украины, они решительно настроены против любой помощи для неё.Если Джонсон всё-таки вынесет законопроект на голосование, то его ждут два плохих варианта, считает украинский политолог Пётр Олещук: либо его отправят в отставку голосами части республиканцев и демократов, либо демократы его увольнение не поддержат, и он станет предателем для однопартийцев.Впрочем, есть у демократов и другой вариант."Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный манёвр, известный как ходатайство об освобождении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - пишет издание Politico.Суть этого подхода заключается в том, что законопроект отправляется сразу на рассмотрение Палаты представителей без предварительного рассмотрения профильным комитетом, если находился в комитете не менее 30 законодательных дней, а также при наличии подписей большинства конгрессменов в поддержку проведения этой процедуры. Соответственно, для воплощения плана демократам, которые в меньшинстве, нужно перетянуть на свою сторону часть республиканцев. И некоторые из них уже провели тихие переговоры с демократами о дальнейших действиях, но пока ни один республиканец к оппонентам не присоединился, сообщает Politico.Такие меры в Конгрессе редко увенчивались успехом, и это будет трудно осуществить, отмечает телекомпания CNN.В любом случае, если ходатайство об освобождении и произойдёт, то не ранее, чем через месяц. А пока Киев продолжает томиться в ожидании американских денег, но уже придумал, на что потратить такую долгожданную помощь."Основная часть суммы ($50 млрд) - это оборонная поддержка. Будет ещё больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников. Остальная часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, что поможет Украине оставаться экономически устойчивой", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.Однако из тех $60 млрд, которые заложены на Украину, часть денег получат Пентагон и странам Восточной Европы на восполнение запасов вооружений после передачи своих вооружений ВСУ, на новые транши для Украины заложено порядка $14 млрд (причём на 18 месяцев, т.е. по $800 млн в месяц).Президент США Джо Байден и члены его администрации в один голос стали убеждать конгрессменов одобрить разработанный Сенатом законопроект, аргументируя необходимость такого шага и важностью сохранения репутации Штатов на международной арене, и сложным положением ВСУ на фронте.По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, последствия бездействия Конгресса уже видны: нехватка оружия на поле боя, истощение запасов, и это влияет на способность украинских военных отвечать на атаки со стороны ВС РФ."Двухпартийный законопроект посылает чёткий сигнал украинцам, нашим партнёрам и союзникам по всему миру. Америке можно доверять. На Америку можно положиться. Поддержать законопроект - значит противостоять Путину, выступить против - сыграть Путину на руку. И если мы не поддержим Украину в этот критический момент, это не будет забыто", - заявил Байден, выступая в Белом доме с обращением к населению и членам Палаты представителей 13 февраля.В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сделала акцент на том, что реальной финансовой альтернативы поддержке, оказываемой Украине Соединёнными Штатами, не существует. Если Конгресс не предоставит Украине поддержку, это "подорвёт американскую национальную безопасность, ослабив Украину, и станет победой наших противников", предупредила глава ведомства.А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме днём позже, отметил такую тенденцию: в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину.Прежде чем приступить к каким-либо мерам в относительно пакета дополнительной помощи для Украины и Израиля, Джонсон хочет лично обсудить эти вопросы с Байденом, сообщил источник телеканала NBC News, и за последние 2 месяца несколько раз просил организовать ему встречу с президентом, но тот от общения отказывается.Как бы то ни было, конгрессменам-республиканцам всё-таки приходится ломать голову над тем, как же поступить с финансированием для Киева, заложенном в законопроекте Сената. Опять же как стало известно от источников, на этот раз CNN, на состоявшейся встрече обсуждались разные варианты: либо сократить сумму, которую предполагается выделить Украине, либо вычеркнуть экономическую помощь ($10 млрд), оставив только военную (её, к слову, США не предоставляют с 27 декабря 2023 года), либо перенести часть финансирования в законопроект о расходах Пентагона на следующий бюджетный год (начнётся 1 октября), который ещё не принят, – но никаких решений принято не было. Обсуждение, как ожидается, продолжится 14 февраля на более масштабной встрече.Главный пункт, который беспокоит республиканцев, помимо отсутствия мер по укреплению американской границы, - это то, что транши для Украины в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, т.е. захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах, а на это очень рассчитывает 45-й президент США Дональд Трамп. Иными словами, хочет он того или нет, но в первые полгода ему придётся содержать Киев."Трампа (если он изберётся) заранее взяли в заложники. Полуживую Украину и при нём придётся держать на аппарате жизнеобеспечения. Для трампистов такой вариант неприемлем", - отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Поэтому бывший и, вероятно, будущий глава государства требует от своих однопартийцев-законодателей провалить предложенный законопроект, чтобы он не был принят."Законопроект усложнит возможности для манёвра для следующего президента. У демократов и республиканцев совершенно разные представления о том, чего они хотят дальше от помощи Украине. Республиканцы хотят её свернуть. Сенат действует в соответствии со сложившейся уже традицией, когда будущего президента заранее пытаются ограничить в его возможностях", - пояснила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.Эксперт считает маловероятным принятие законопроекта Палатой представителей, но если это всё-таки произойдёт, то теоретическая возможность обойти его у Трампа остаётся: если он станет президентом, то может провести новый законопроект, который отменит положение этого законопроект, однако сделать это будет сложно, поскольку потребуется контроль республиканцев над обеими палатами Конгресса, что маловероятно.Журавлёва не исключила, что в случае возвращения Трампа в Белый дом и его решения не исполнять законопроект, ему будут вновь угрожать импичментом, но, чтобы доказать обвинения "в условиях, когда Республиканская партия стоит на стороне Трампа", теперь уже демократам понадобится большинство и в Палате представителей, и в Сенате.В настоящее время, по итогам промежуточных выборов в Конгресс 2022 года, каждая партия контролирует 1 палату: нижнюю (Палату представителей) – республиканцы, верхнюю (Сенат) – демократы.

https://ukraina.ru/20240205/1053098028.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, сенат, палата представителей когресса сша, украина, военная помощь, финансирование, дональд трамп, джо байден