https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html

Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев

Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев - 15.02.2024 Украина.ру

Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев

Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек.

2024-02-15T04:57

2024-02-15T04:57

2024-02-15T04:59

интервью

всу

россия

авдеевка

"азов"

александр сырский

киев

харьков

оборона

наступление

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Это выгоднее для будущих операций, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРоссийское медийное сообщество, комментируя решение нового главкома ВСУ Александра Сырского бросить в бои за Авдеевку дополнительные резервы, сформулировало три объяснения произошедшему.Первое. Сырский собирается задержать там ВС РФ, чтобы ВСУ успели возвести новые оборонительные сооружения.Второе. Сырский намерен нанести там ВС РФ максимальное поражение, чтобы подготовиться к новому "контрнаступу".Третье. Никакого плана у ВСУ нет, а держатся они за Авдеевку просто потому, что не умеют организованно отступать.- Александр, кто тут ближе к правде?- Вы набросали слишком много версий. Давайте по порядку.Из открытых источников мы пока что знаем о решении Сырского перебросить под Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду "Азов"*. Очень странно перебрасывать резервы в такое уязвимое место.Авдеевку мы не штурмуем в лоб. Мы охватываем ее с трех сторон. Этот охват позволяет нашим войскам наносить противнику удар с нескольких направлений. Ситуация для ВСУ там очень тяжелая. В условиях, когда вы получаете огневое поражение со всех трех сторон, вы перебрасываете туда один из боеспособных резервов, где его перемолотят в уличных боях. Хотя вы могли бы использовать его на линии обороны для контрудара. Это странное решение.Такое ощущение, что Зеленский сказал: "Фортеця", а Сырский побежал выполнять этот приказ, бросая туда все свои части.- Может, 3-я штурмовая бригада будет как под Артемовском поджимать нас на флангах, а в город не полезет?- Под Артемовском ВСУ пытались поджать нас на флангах, которые в разное время держали разные подразделения. Там были сборные солянки из добровольцев и газпромовских отрядов. Это были только-только сформированные части 3-го добровольческого корпуса. Люди еще не были обкатаны, поэтому у противника где-то что-то получалось.Кроме того, тогда у ВСУ была лучше ситуация по стволам и боеприпасам. А сейчас у них с нами по артиллерии соотношение один к трем - один к двум. Они больше не могут позволить себе такую роскошь, чтобы бросать в бой резервы без соответствующей огневой поддержки. Если вы бросаете в бой пехоту без достаточного количества танков, артиллерии и авиации – это быстрый гроб. Это не самое интересное использование этих резервов.Короче говоря, киевский режим запихивает свои части в котел, который пока не закрыт. А мы эту крышку и не собираемся захлопывать. Нам эти полуохваты гораздо выгоднее. Мы перемалываем силы противника на выгодных нам рубежах. Нам важно, чтобы боевики ВСУ занимали невыгодные позиции в Авдеевке, а не заняли выгодные позиции в Запорожье, Николаеве и в Одессе. В крупных городах не должно быть крупных вражеских гарнизонов. Так что происходящее нам выгодно.Измотать наши войска в Авдеевке ВСУ тоже не смогут. Чтобы нанести серьезный урон противнику, вам нужно иметь огневое превосходство, более выгодную конфигурацию фронта, господствующие высоты, оборонительные укрепления и достаточно бронетехники для контрударов. Ничего этого у Киева нет. Как он собирается измотать части 8-й и 2-й армии, которая сражается под Авдеевкой?Поэтому я не верю, что Украина рассчитывает нанести нам такие потери, которые бы могли бы ей во всесезонном "контрнаступе" будущего. Скорее всего, ВСУ просто пытаются замедлить наше продвижение за счет постоянного перебрасывания резервов.Я бы все же хотел вернуться к "Азову"*. У ВСУ есть 3-я бригада и 12-я бригада Нацгвардии, которые были созданы из "азовцев"*. Все это выглядит так, будто Зеленский уничтожает пассионариев перед принятием тяжелого решения в будущем. Он ввел в бой части, которые в свое время не жали ему руку.Цель вроде бы благая, потому что Авдеевка объявлена "фортецей", которую нужно до последнего держать как плацдарм, который притягивает силы русских. Но в бой брошены именно те, кто мог бы нам создать больше проблем в более выгодных условиях. Ведь 3-ю бригаду не бросали в лобовые уличные бои за Артемовск. Она дралась на фланге под Клещеевкой. А сейчас ее собираются вводить в саму Авдеевку, где по ней будут бить с трех сторон. Зачем? Потому что эти люди имеют боевой опыт и могут создать вам политические проблемы в будущем.Они не любят Сырского и не во всем одобряют действия Зеленского. Зеленский своим хитрым умом это понимает. И под предлогом того, что нужно накостылять русским в Авдеевке, он хочет от них избавиться.А это действительно принципиальный вопрос. Там сражаются части Донбасса, которых переформировали в ВС РФ. И они будут драться с "Азовом"* не на жизнь, а на смерть. И я сомневаюсь, что наши будут брать в плен "азовцев"*, памятуя события после Мариуполя.- Грубо говоря, Зеленский страхуется на случай переворота, который может запланировать Залужный вместе с "азовцами"*?- Да.Я сомневаюсь, что у Киева на всем фронте не нашлось двух бригад ВСУ или теробороны, которых можно было бы под предлогом защиты "фортеци Авдеевка" бросить в бой против наших частей. Даже если 3-я бригада – это самая их элитная часть, то какой бы элитной она не была, в невыгодных условиях она будет нести потери.После той же Клещеевки ее все равно выводили в тыл для восстановления.Не бывает бессмертных солдат. Они были у персидских царей, но это был эвфемизм.Я бы хотел напомнить о введении гитлеровцами в бой под Харьковом 2-го танкового корпуса СС. Они добились успеха, но ценой гибели 12,5 тысяч человек в трех дивизиях. И, учитывая, что корпус не попадал в окружение, а вел успешные бои, это привело к гибели активных штыков, а это потом сказалось на Курской дуге. Хотя корпус готовили полгода. Там были мотивированные элитные части с "Тиграми", реактивными минометами и гаубичной артиллерией.Но если немцы тогда добились хоть каких-то результатов, то Украина вводит в бой их наследников в крайне невыгодных условиях. Потому что их будут расстреливать с трех сторон. Я уже не говорю про серьезную работу нашей авиации. Мы делаем до 90 боевых вылетов с управляемыми авиабомбами, которые наносят конкретный удар.- Ну и разберемся с третьей версией. Правду ли говорят, что ВСУ буквально не умеют отступать, потому что отступление предполагает сложную процедуру по созданию коридоров для выхода, прикрытия и запасных позиций для отхода?- Вы правильно сказали про коридоры и запасные позиции.Дело не в том, что ВСУ не умеют отступать. Многие их генералы (включая Сырского) прошли советскую школу. Они прекрасно знают, что оборонительная операция должна предусматривать создание оборонительных рубежей через 10-12 километров с артиллерией и минными полями.Для ВСУ было бы выгодно списать Авдеевку и использовать эти части в оборонительных боях на своей "линии Залужного" или "линии Сырского". У нас на Запорожье "линия Суровикина" начала строиться еще летом и осенью 2022 года. Суровикин отвел войска из Херсона только в тот момент, когда они эшелонами могли сесть в эти оборонительные линии.А Украина может делать вид, что она строит какие-то укрепления. Но как это все будет работать? Какие войска туда сядут? Вы же до сих пор бросаете их в контратаки. У вас нет отрядов заслона, которые задержали бы продвижение ВС РФ. Вы бросаете полноценные полки, батальоны и бригады в контратаки, одновременно пытаясь удерживать населенные пункты. Кем вы будете обороняться?Да, Украина может нагнать туда много мобилизованных. Но обороняться – это не сидеть в окопе и стрелять, если к тебе кто-то подошел. Это огромная боевая работа, связанная с разведкой, построением укрытий и ведением огня под обстрелом противника. Для этого нужны знания и высокий моральный дух. А ВСУ бросают свои элитные части прямо в Авдеевку.Так что дело не в том, что кто-то не умеет наступать или отступать. Вопрос в том, насколько командование может выстроить систему для наступления и систему для обороны. У ВСУ есть эти знания. Но даже для возведения оборонительных рубежей требуется время. Похоже, что Киев это время упустил.Украине надо было этим заниматься давно. Но она мечтала о "контрнаступе" на Запорожье и не думала о построении оборонительных рубежей. Потому что это странно выглядело бы в глазах НАТО. Наша военная школа предполагает наступление с созданием в тылу оборонительных рубежей, которые могут нивелировать последствия неудач. А Украина не могла попросить американцев, немцев и британцев дать им "Абрамсы", "Леопарды" и "Челленджеры", при этом начать строить оборонительные линии за Орехово и Работино.Украина этого не сделала. И сейчас это все будет бить по ней. А, с учетом того, что у нас превосходство в авиации и достаточно артиллерийского и ракетного вооружения, то и строить им это придется под огнем.- Насчет Запорожского направления я бы поспорил. ВСУ достаточно укрепили Орехов. И там степь. Наши войска могут попасть под такой же удар, под который попали они в ходе "контрнаступа".- Задача минных полей, эскарпов, контрэскарпов и колючей проволоки не в том, чтобы остановить противника. А в том, чтобы определить направление главного удара, замедлить его продвижение и нанести удар по замедлившимся силам врага. Местность в данном случае не главное. Великая Отечественная война показала, что можно эффективно обороняться и наступать как в степях Украины, так и в лесах Карелии. Вопрос в том, сможет ли Украина эффективно использовать все свои ресурсы для оборонительной операции. Я в этом сомневаюсь.- Вернемся к Авдеевке. Означают ли ваши предыдущие ответы, что мы ее брать не будем в ближайшее время?- Я не говорю, что мы ее не будем брать. Все зависит от решений командования.Пока стоит задача Авдеевку рассекать, выбамбливать окруженные мелкие группировки, а потом штурмовать. Мы не форсируем события и не устраиваем глубоких рейдов. И самое главное – мы заставляем ВСУ бросать больше резервов в эти бои, чтобы перемалывать их на выгодных рубежах.Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек. Это выгоднее для будущих операций.Вспомним деревню Полунино подо Ржевом, за которую шли страшные бои. Мы там потеряли десятки тысяч человек. Пускай Авдеевка для ВСУ станет таким Полунино.После сегодняшних тяжелых боев населенные пункты превращаются просто в точку на карте. Там все разнесено. Поэтому смысл СВО не в захвате территорий, а в том, чтобы бить врага с наименьшими потерями. Пусть Авдеевку возьмут хоть в мае. Лишь бы ВСУ потеряли там как можно больше людей.- Занятие территорий тоже важно. Как минимум потому, что мы таким образом лишаем киевский режим набирать в армию новых людей.- Те, кто хотел воевать на стороне ВСУ, пошли в армию еще в 2022 году. Остальных сейчас вылавливают. Наша пропаганда тоже работает. Радиочастота "Волга" работает. Отделения и взводы сдаются. И воевать новые бойцы за Украину будут с меньшим энтузиазмом. Поэтому нам не надо спешить с захватом территорий только для того, чтобы украинцев не призвали на фронт.Я считаю, что граждане Украины сами должны спасать свои жизни. Пусть прячутся от военкоматов или переплывают речку на границе с Румынией.Кстати, почему ВКС РФ начали наносить удары по оборонному производству Украины днем, хотя до этого стреляли только ночью? Людям пытались объяснить: "Не ходите на работу. Заболейте, поменяйте место жительства, спрячьтесь". Но они продолжали выпускать дроны и ракеты. Но по-хорошему они не поняли. Поэтому начались удары днем. И заводы начали разрушаться вместе с персоналом.И жалеть этот персонал не надо. Квалифицированный работник для нас гораздо опаснее, чем взвод или рота ВСУ. Потому что он ремонтирует танки и изготавливает беспилотники.- Вы сказали, что Зеленский послал в бой 3-ю штурмовую бригаду, хотя мог бы поснимать бригады с других направлений. Не получилось бы так, что если бы он это сделал, то ВСУ посыпались бы на других направлениях?- Численность бригады ВСУ составляет около 3 тысяч человек. Пока резервов у них хватает. У них еще есть небольшая группировка напротив границ с Белоруссией и Белгородом. Когда-то там было 12 бригад. Сейчас вроде бы осталась половина из них. Остальных перебросили.Я бы не сказал, что они бросили под Авдеевку "Азов"*, потому что больше некого. Украина же умудряется целый десантный корпус формировать, пересматривая свои десантно-штурмовые бригады.- А мы на Североукраинском направлении готовим группировку, которая бы состояла минимум из 12 бригад?- Это загадка, которая всем интересна. И очень хорошо, что это пока лишь загадка. Если бы об этом знали мы, об этом знал бы и противник. Поэтому спекулировать на этой теме я не буду.Если командование посчитает, что необходимо открывать новое направление, чтобы растянуть и без того небогатые силы Украины, то это будет сделано. Может быть, мы создадим очередную угрозу Киеву или на Харьков зайдем с Запада. Вариантов много. Вопрос в том, насколько это целесообразно.Дело же не только в численности группировки. Для этого нужна артиллерия, бронетехника и логистика. Нам придется заново это направление разворачивать и обеспечивать. А для этого нужна конкретная цель. И эта ударная группировка должна быть сильнее тех, кто там есть сейчас.Если там сейчас 6-7 бригад ВСУ, то это около 20 тысячи человек. Следовательно, нам нужна группировка минимум в 60 тысяч. Может быть, у нас нет столько сил прямо сейчас.И потом, зачем предпринимать шаги, к которым противник готов. Может быть, у нашего командования есть более интересные задумки на других направлениях.*запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html

https://ukraina.ru/20240214/1053275584.html

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интервью, всу, россия, авдеевка, "азов", александр сырский, киев, харьков, оборона, наступление, сво, мобилизация