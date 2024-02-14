Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились - 14.02.2024 Украина.ру
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Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились - 14.02.2024 Украина.ру
Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
Украинская волонтёр Анна Исламова в соцсети поинтересовалась у соотечественников, нужно ли предоставлять бронь от мобилизации для студентов-аспирантов
2024-02-14T17:26
2024-02-14T17:26
новости
украина
мобилизация
демобилизация
всу
призыв
аспиранты
студенты
наука
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"Интересует ваше мнение: Поддерживаете ли вы "бронь от мобилизации" для аспирантов? Очное/заочное", - написала Исламова.В комментариях мнения разделились.Часть украинцев заявили, что мобилизовать нужно и аспирантов тоже, а когда спросили их мнения о мобилизации в ВСУ женщин, то один из пользователей съязвил, что такая мобилизация должна "в обязательном порядке коснуться русскоговорящих".Среди комментаторов были и те, кто понимает важность науки."Обучить ученого – это очень длительный и ценный процесс. Где люди, которые имеют специфическое мышление. Слишком малый процент людей может вести научную деятельность. Это будущее государства и основа будущего образования", - написала украинка."Нашей стране нужны учёные и развитие науки", - поддержала другая."Мобилизация аспирантов – окончательное уничтожение украинской науки", - считает украинец.Один из пользователей Сети предложил ещё более абсурдное решение. По его мнению, учёным необходимо предоставлять бронь, а вот преподавателем – нет.Некоторые предложили отправить на фронт абсолютно всех студентов, а вот после окончания конфликта "можно и поучиться".Часть украинцев считают, что бронь от мобилизации можно давать только тем студентам, которые "действительно горят наукой".Дискуссия в комментариях зашла до того, что мобилизовать уже хотят заключенных.Накануне стало известно, что село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.В сообщении говорится, что недалеко от Купянска в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России.В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов, и эта проблема будет нарастать.“Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания”, - полагает эксперт.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Одновременно с этим на Украине проходят митинги с требованием демобилизовать ВСУшников.
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новости, украина, мобилизация, демобилизация, всу, призыв, аспиранты, студенты, наука
Новости, Украина, мобилизация, демобилизация, ВСУ, призыв, аспиранты, студенты, Наука

Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились

17:26 14.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста ученых во Львове
Акция протеста ученых во Львове - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинская волонтёр Анна Исламова в соцсети поинтересовалась у соотечественников, нужно ли предоставлять бронь от мобилизации для студентов-аспирантов
"Интересует ваше мнение: Поддерживаете ли вы "бронь от мобилизации" для аспирантов? Очное/заочное", - написала Исламова.
В комментариях мнения разделились.
Часть украинцев заявили, что мобилизовать нужно и аспирантов тоже, а когда спросили их мнения о мобилизации в ВСУ женщин, то один из пользователей съязвил, что такая мобилизация должна "в обязательном порядке коснуться русскоговорящих".
Среди комментаторов были и те, кто понимает важность науки.
"Обучить ученого – это очень длительный и ценный процесс. Где люди, которые имеют специфическое мышление. Слишком малый процент людей может вести научную деятельность. Это будущее государства и основа будущего образования", - написала украинка.
"Нашей стране нужны учёные и развитие науки", - поддержала другая.
"Мобилизация аспирантов – окончательное уничтожение украинской науки", - считает украинец.
Один из пользователей Сети предложил ещё более абсурдное решение. По его мнению, учёным необходимо предоставлять бронь, а вот преподавателем – нет.
Некоторые предложили отправить на фронт абсолютно всех студентов, а вот после окончания конфликта "можно и поучиться".
Часть украинцев считают, что бронь от мобилизации можно давать только тем студентам, которые "действительно горят наукой".
Дискуссия в комментариях зашла до того, что мобилизовать уже хотят заключенных.
Накануне стало известно, что село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.
В сообщении говорится, что недалеко от Купянска в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России.
В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов, и эта проблема будет нарастать.
“Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания”, - полагает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Одновременно с этим на Украине проходят митинги с требованием демобилизовать ВСУшников.
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве
11 февраля, 17:53
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