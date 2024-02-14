https://ukraina.ru/20240214/1053291546.html

Исповедь антигероя: почему заговорил серый кардинал СБУ, которого хотел наказать Зеленский

Исповедь антигероя: почему заговорил серый кардинал СБУ, которого хотел наказать Зеленский - 14.02.2024 Украина.ру

Исповедь антигероя: почему заговорил серый кардинал СБУ, которого хотел наказать Зеленский

В среду, 14 февраля, украинское подразделение BBC опубликовало интервью экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который на родине обвиняется в госизмене и возведен пропагандой в ранг одного из главных "российских агентов"

2024-02-14T15:20

2024-02-14T15:20

2024-02-14T15:20

эксклюзив

андрей наумов

сбу

украина

владимир зеленский

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Завхоз из ГенпрокуратурыНаумов – один из тех представителей современной украинской элиты, кому пропуском в высшие эшелоны власти стали личные связи с Владимиром Зеленским или его приближенными.Сам 41-летний Наумов обязан своему назначению в СБУ приятельским отношениям с Иваном Бакановым, главою СБУ в 2019-2022 гг. Последний с детства дружил с Зеленским, занимался его концертно-медийным бизнесом, а после получил должность начальника Службы безопасности Украины.Будущий глава управления внутренней безопасности изначально никакого отношения к спецслужбам не имел. Практически всю жизнь он проработал в Генеральной прокуратуре Украины, причем занимался он там исключительно хозяйственными вопросами. Вершина его карьеры – должность замначальника управления материально-технического обеспечения.В 2018 году Наумов ушел из прокуратуры и отправился… в Чернобыль, где возглавил госпредприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". В будущем украинские власти припомнят ему чернобыльский период биографии, обвинив чуть ли не в сдаче этой территории российской армии в начальный период СВО.В 2021 году фамилия Наумова впервые громко прозвучала в СМИ – на высокопоставленного представителя СБУ было совершено неудачное покушение. Исполнителя тогда задержали по горячим следам. Им оказался сотрудник спецслужбы, который дал показания на экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного - заказчика преступления, которого ищут до сих пор. Мотивом тогда назвали передел влияния и конфликт из-за кадровых назначений в СБУ.В том же году Наумов был уволен из спецслужбы в звании бригадного генерала, проработав там в итоге всего два года.Бегство с УкраиныВскоре после начала российской спецоперации в прессе прошла информация, согласно которой Наумов покинул страну чуть ли не за день до старта СВО. Это дало повод украинским пропагандистам обвинить его в предательстве и работе на РФ.В своем первом после целой череды скандалов интервью Наумов отверг эти обвинения и заявил, что просто анализировал сообщения СМИ и понял, что с Украины ему нужно уезжать. Семья его, к слову, уже некоторое время на тот момент проживала в Германии, куда он и уехал.По некоторым сведениям, вместе с Наумовым за границу тогда же перебрался и глава СБУ Баканов, однако затем он вернулся на Украину, где его в конечном итоге уволили без каких-либо последствий.В марте 2022 года Зеленский опубликовал видеообращение, в котором назвал Наумова "антигероем" и "случайным генералом", который будет наказан за предательство.Сам Наумов заявил, что имел опыт личного общения с Зеленским, однако всячески подчеркивает, что не считает главу украинского государства виновным в своих злоключениях."В Офисе президента собралось большое количество советников и помощников, уволенных из СБУ. И это просто обычная месть. Я считаю, что президента ввели в заблуждение эти люди. Поскольку нет никаких материалов по мне и нарушена даже элементарная процедура", - полагает он.Изумрудное делоВ начале июня 2022 года Наумова задержали в Сербии при попытке провести в Македонию незадекларированные 600 тыс. евро и 120 тыс. долларов, а также 2 изумруда. Драгоценные камни и наличные были буквально спрятаны по всему автомобилю. Вместе с экс-генералом задержали бизнесмена и контрабандиста Александра Акста, который находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.В СМИ писали тогда, что Акст занимался тем, что ввозил на Украину товары под видом посылок, тем самым избегая выплаты таможенных пошлин, а всю эту деятельность от лица СБУ крышевал Наумов.В Сербии ему предъявили обвинение в отмывании денег и взяли под стражу. Через какое-то время его выпустили, но запретили покидать страну на время разбирательства. При этом Белград отказал Киеву в экстрадиции Наумова, мотивировав это фактом политического преследования и угрозой его жизни на родине."Мне говорили мои адвокаты, что меня не хотят выпускать из-под ареста в Сербии из-за того, что у сербских служб есть информация о том, что в этой стране мне грозит опасность со стороны украинских спецслужб. И они, как страна, не могут меня защитить, поэтому таким образом избегают риска", - заявил Наумов.По его словам, он является "хранителем определенной чувствительной информации", разглашения которой так боится нынешнее руководство Украины. Наумов пообещал, что позже он обязательно обнародует эту информацию.Конечными бенефициарами своего преследования экс-генерал считает заместителей главы Офиса президента Украины Олега Татарова и Андрея Смирнова. Они, утверждает Наумов, планировали установить контроль над СБУ и запустили кампанию по дискредитации его и тогдашнего главы спецслужбы Баканова.Наумов заявил, что собирается подавать иски в международные суды. Он добавил, что уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища в одну из "стран-лидеров" G7.Война всех со всемиПродолжающиеся боевые действия, неудачи ВСУ на фронте, усталость населения, а также снижение поддержки на Западе ухудшают позиции действующей власти и провоцируют различные группировки к активизации действий против режима Зеленского.В своем недавнем материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко назвал такое развитие событий "войной всех со всеми" ради разграбления того, что осталось от этой страны.В этой же логике стоит рассматривать и откровения вороватого завхоза Наумова, который намерен побороться за возвращения к государственной кормушке, угрожая компроматом окружению Зеленского.

https://ukraina.ru/20240207/1053144978.html

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эксклюзив, андрей наумов, сбу, украина, владимир зеленский