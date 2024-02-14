https://ukraina.ru/20240214/1053290272.html
В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко
В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко - 14.02.2024 Украина.ру
В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2024-02-14T14:49
2024-02-14T14:49
2024-02-14T14:49
видео
ростислав ищенко
румыния
венгрия
венгры закарпатья
молдавия
россия
украина
роман абрамович
европа
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01:12 – Кто реально управляет США? 03:32 - Как этническим венграм и румынам удаётся иметь свои территории на Украине? 05:08 - Возможно ли предотвратить естественную деградацию элиты и каким образом это можно обеспечить? 13:55 - Почему мы не выступим с анализом, доказывающим, что подрыв "Северных потоков" был осуществлён именно США? 15:15 - Украинские наёмники и добровольцы участвовали в Чеченской войне: как это виделось тогда из коридоров украинской власти? 25:17 – Зачем на Стамбульских переговорах нужен был Абрамович? 30:21 - Удастся ли Западу продавить Молдавию на размещение F-16 на своей территории? 32:23 - Втягивание европейских стран в прямые боевые действия вынудит Россию стать инициатором ядерного конфликта? 38:55 - Какой аргумент можно привести украинцам, чтобы они поняли, что не на той стороне воюют? 44:55 – Почему суд ООН отверг иски Украины к России? 48:37 – О перспективах России на ближайшие 30 лет.
румыния
венгрия
молдавия
россия
украина
европа
сша
стамбул
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, румыния, венгрия, венгры закарпатья, молдавия, россия, украина, роман абрамович, европа, оон, иск, сша, сво, f-16, стамбул, переговоры, дональд трамп, чечня, иностранные наемники, джо байден, мигранты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Румыния, Венгрия, венгры Закарпатья, Молдавия, Россия, Украина, Роман Абрамович, Европа, ООН, иск, США, СВО, F-16, Стамбул, переговоры, Дональд Трамп, Чечня, иностранные наемники, Джо Байден, мигранты
В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:12 – Кто реально управляет США?
03:32 - Как этническим венграм и румынам удаётся иметь свои территории на Украине?
05:08 - Возможно ли предотвратить естественную деградацию элиты и каким образом это можно обеспечить?
13:55 - Почему мы не выступим с анализом, доказывающим, что подрыв "Северных потоков" был осуществлён именно США?
15:15 - Украинские наёмники и добровольцы участвовали в Чеченской войне: как это виделось тогда из коридоров украинской власти?
25:17 – Зачем на Стамбульских переговорах нужен был Абрамович?
30:21 - Удастся ли Западу продавить Молдавию на размещение F-16 на своей территории?
32:23 - Втягивание европейских стран в прямые боевые действия вынудит Россию стать инициатором ядерного конфликта?
38:55 - Какой аргумент можно привести украинцам, чтобы они поняли, что не на той стороне воюют?
44:55 – Почему суд ООН отверг иски Украины к России?
48:37 – О перспективах России на ближайшие 30 лет.