https://ukraina.ru/20240214/1053290272.html

В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко

В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко - 14.02.2024 Украина.ру

В чём Россия пойдёт по пути Евросоюза и почему мы осознанно не втягиваем Китай в переговоры - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2024-02-14T14:49

2024-02-14T14:49

2024-02-14T14:49

видео

ростислав ищенко

румыния

венгрия

венгры закарпатья

молдавия

россия

украина

роман абрамович

европа

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01:12 – Кто реально управляет США? 03:32 - Как этническим венграм и румынам удаётся иметь свои территории на Украине? 05:08 - Возможно ли предотвратить естественную деградацию элиты и каким образом это можно обеспечить? 13:55 - Почему мы не выступим с анализом, доказывающим, что подрыв "Северных потоков" был осуществлён именно США? 15:15 - Украинские наёмники и добровольцы участвовали в Чеченской войне: как это виделось тогда из коридоров украинской власти? 25:17 – Зачем на Стамбульских переговорах нужен был Абрамович? 30:21 - Удастся ли Западу продавить Молдавию на размещение F-16 на своей территории? 32:23 - Втягивание европейских стран в прямые боевые действия вынудит Россию стать инициатором ядерного конфликта? 38:55 - Какой аргумент можно привести украинцам, чтобы они поняли, что не на той стороне воюют? 44:55 – Почему суд ООН отверг иски Украины к России? 48:37 – О перспективах России на ближайшие 30 лет.

румыния

венгрия

молдавия

россия

украина

европа

сша

стамбул

чечня

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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