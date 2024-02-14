https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html

Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных

Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных - 14.02.2024 Украина.ру

Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных

"Британские учёные" в данном случае не мэм, а самые настоящие научные сотрудники Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс 13 февраля опубликовали на сайте института доклад "Военные цели и потенциал России в Украине после 2024 года"

2024-02-14T15:06

2024-02-14T15:06

2024-02-14T15:06

эксклюзив

великобритания

украина

россия

война

сво

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb119ea51295cbf7c00a2385035d3361.jpg.webp

В соответствии с предположениями экспертов RUSI, условия, на которых Россия может согласиться на мир с Украиной, следующие:- "уступка Украиной территории, уже находящейся под контролем России, вместе с Харьковом и, в некоторых версиях, Одессой";- "согласие не вступать в НАТО";- "сохранение главы государства, утверждённого Россией"."Единственная существенная уступка, которую предлагает Россия, — это то, что то, что осталось от Украины, может присоединиться к ЕС".Второй и четвёртый пункты явно взяты из выступлений российских официальных лиц, первый можно вывести из них (говорил же президент России о том, что Одесса – русский город…), а вот как трактовать третий пункт мы не знаем – российское руководство всегда исходило из того, что президент Украины должен избираться украинцами.С военной точки зрения, по мнению экспертов, результат должен быть достигнут до 2026 года, причём расчёт делается на медленное наступление в условиях недостаточности западной военной помощи Украине.Рассуждения относительно численности и вооружения российской группировки мы опускаем, но отмечаем, что, по мнению авторов, нынешний подход к поддержанию численности российских войск будет эффективен как минимум до 2025 года. После этого, насколько можно понять, придётся прибегать к мобилизации, но авторы такую возможность не упоминают и не пишут о рисках, связанных с ней."Россия значительно мобилизовала свою оборонную промышленность, увеличив количество смен и расширив производственные линии на существующих предприятиях, а также вернув ранее законсервированные заводы в строй. Это привело к значительному увеличению объёмов производства".В то же время указывается, что значительная часть поступающей в войска техники снята с баз хранения и к 2026 году эти запасы будут израсходованы. "Промышленные мощности могут перейти на изготовление новых платформ, но это обязательно будет означать значительное сокращение поставок техники военным".Самыми же большими проблемами по мнению экспертов являются поставки электронных компонентов (санкции не смогли перекрыть их поставки в Россию, но стоимость увеличилась на 30%), а также дефицит боеприпасов (поставки из Ирана, Сирии, Кореи и Белоруссии, в которых уверены авторы, покрывают только часть сортамента и в 2025 году опять возникнут проблемы).По мнению авторов доклада, развитие событий может быть следующем:- В случае, "если международные партнёры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами", российская стратегия окажется результативной.- В случае, "если партнёры Украины продолжат предоставлять достаточное количество боеприпасов и поддержку в обучении ВСУ,(…) Россия вряд ли добьется значительных успехов в 2025 году. После 2026 года истощение систем начнёт существенно снижать боевую мощь России".Разумеется, анализ краткий и там упущены существенные моменты. Самым существенным на настоящий момент, как представляется, является вопрос мобилизационных ресурсов Украины. По умолчанию авторы считают, что их достаточно и изъятие этих ресурсов не подорвёт устойчивости украинской системы власти. Скорее всего в том и другом они правы, но риски, связанные с этими обстоятельствами, будут увеличиваться. Для нас не очевидно, что Украина сможет продолжать боевые действия до 2026 года.Так же не затрагиваются вопросы способности Запада оказывать военную помощь в необходимых объёмах (не говоря уже о том, что неясно, какие объёмы следует считать необходимыми) и тем более ничего не говорится об экономических возможностях Украины.У нас есть основания полагать, что у авторов просто нет ответов на эти вопросы, но ведь и статус доклада – колонка на сайте организации ("мнения, выраженные в этом комментарии, принадлежат авторам и не отражают точку зрения RUSI").Тем не менее, в основном они правы:- продолжительность конфликта напрямую зависит от поставок западной военной помощи;- время не играет в пользу России.Интересно, что возможность достижения Украиной её собственных военно-политических целей даже не рассматривается. Максимум, о чём идёт речь – неспособность России достичь своих целей, которые могу подтолкнуть её к мирным соглашениям, выгодным Украине. Однако, что имеется в виду под последним непонятно – вообще для Украины было бы выгодно в принципе не допускать войны, но с этой точки зрения украинское руководство в последние десять лет ситуацию в принципе не рассматривало.

https://ukraina.ru/20240206/1053111749.html

https://ukraina.ru/20240108/1052579494.html

https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html

великобритания

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

эксклюзив, великобритания, украина, россия, война, сво, военная помощь