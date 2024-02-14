"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов - 14.02.2024 Украина.ру
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"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов
"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов - 14.02.2024 Украина.ру
"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на мировом рынке газа и её влияние на российских экспортёров энергоносителей, а также объяснил, для чего Россия вводит "углеродный налог" и кому придётся его платить.
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
видео
фролов александр
энергетика
россия
экономика
спг
сша
газ
нефть
европа
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00:41 – запрет на ввод в эксплуатацию СПГ-терминалов в США: как это скажется на Европе и России?11:56 – экспорт газа из России в Европу: откажутся ли европейцы окончательно от российских энергоресурсов?21:05 – углеродный налог: насколько это значимая тема для России?
россия
сша
европа
азия
китай
кнр (китай)
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видео, фролов александр, энергетика, россия, экономика, спг, сша, газ, нефть, европа, азия, китай, кнр (китай), япония, импорт, экспорт, джо байден, выборы, президентские выборы, дональд трамп, республиканцы, республиканская партия, демократическая партия, видео
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"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов

13:41 14.02.2024
 
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на мировом рынке газа и её влияние на российских экспортёров энергоносителей, а также объяснил, для чего Россия вводит "углеродный налог" и кому придётся его платить.
00:41 – запрет на ввод в эксплуатацию СПГ-терминалов в США: как это скажется на Европе и России?
11:56 – экспорт газа из России в Европу: откажутся ли европейцы окончательно от российских энергоресурсов?
21:05 – углеродный налог: насколько это значимая тема для России?
 
ВидеоФролов АлександрэнергетикаРоссияэкономикаСПГСШАгазнефтьЕвропаАзияКитайКНР (Китай)ЯпонияимпортэкспортДжо Байденвыборыпрезидентские выборыДональд ТрампреспубликанцыРеспубликанская партияДемократическая партия
 
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Заголовок открываемого материала
13:47Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией
13:41"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов
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