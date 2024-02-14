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"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов

"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов - 14.02.2024 Украина.ру

"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на мировом рынке газа и её влияние на российских экспортёров энергоносителей, а также объяснил, для чего Россия вводит "углеродный налог" и кому придётся его платить.

2024-02-14T13:41

2024-02-14T13:41

2024-02-14T13:41

видео

фролов александр

энергетика

россия

экономика

спг

сша

газ

нефть

европа

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00:41 – запрет на ввод в эксплуатацию СПГ-терминалов в США: как это скажется на Европе и России?11:56 – экспорт газа из России в Европу: откажутся ли европейцы окончательно от российских энергоресурсов?21:05 – углеродный налог: насколько это значимая тема для России?

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