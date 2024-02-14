https://ukraina.ru/20240214/1053265396.html

Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране

Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране - 14.02.2024 Украина.ру

Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране

Политики в Киеве ведут себя так, что миллионы украинцев-переселенцев начинают задумываться, что за страна образовывается на месте той большой и многообразной Украины, которую они вынужденно покинули. И видят, что эта страна может быть уже и чужой для них, считают эксперты.

2024-02-14T05:00

2024-02-14T05:00

2024-02-14T05:00

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Украинский политолог Андрей Ермолаев в беседе со своим коллегой Вадимом Карасевым отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности (ее проведение запланировано с 16 по 18 февраля) всех будет волновать вопрос: возможна ли уже не гибридная, не сетецентрическая, а самая настоящая большая война? Любой инцидент может вывести текущий конфликт, точнее, текущие конфликты, из-под контроля.Почему эта тема возникла в 2024 году? Потому что произошли изменения в политиках. Очевиден крах доктрины Байдена – снова собрать воедино Запад, консолидировать демократию. Эта доктрина оказалась недееспособна, констатировал Ермолаев, пояснив, что "во-первых, она были идеалистична, во-вторых, эгоистична".Эксперт отметил, что Соединенные Штаты существуют в двух ипостасях - большое сильное государство и глобальный капитал. За последние несколько десятилетий США создали несколько "рынков силы". Пример работы таких "рынков" проявился в ходе нынешнего украинского конфликта – сначала США оказывали значительную помощь Киеву, а заканчивается сейчас "большой зависимостью войны и украинской стороны в этой войне от американской помощи"."И американская политика все больше поворачивает в сторону от помощи к услуге. Недавнее заявление Трампа, что "хватит раздавать" - это не оригинальная позиция, американцы всегда начинали с патронирования, а заканчивали продажей, повышением ставок", - сказал Ермолаев.По его мнению, в 2024 году мы увидим глубокий и долгосрочный пересмотр как национальных, так и коалиционных планов, "и частью этого пересмотра будет будущее войны в Украине и решение русского вопроса".Что за "решение русского вопроса"? Ермолаев отметил, что Владимир Путин "открытым текстом говорит, что мы будем достигать своих целей, целей они не скрывают, тут и вопрос территорий, но не только, это и вопросы того, как они видят украинское государство, в каком положении: в каком качестве… и они готовы к договору и ждут, когда созреют на Западе".Эксперт продолжил: "А на Западе риторика вроде бы пока сохраняется такая проукраинская, но практика показывает, что к этому сговору уже начали готовиться". В качестве подтверждения Ермолаев назвал решение ЕС о введении новой системы въезда из других государств, в частности, это коснется украинцев, возвращается регулирование по срокам."Представьте себе, сколько миллионов украинцев это коснется в 2025 году, учитывая количество переселенцев, переехавших, живущих (в странах ЕС – Ред.) и так далее", - отметил Ермолаев, добавив, что для него подобного рода решения – "признак того, что настроение заткнуть пробку войны к началу 2025 года, на уровне элит Западной Европы, в США, независимо от риторики, является общим".При этом, по его словам, в текущих конфликтах стороны ведут себя все более самостоятельно и даже самодостаточно. В качестве примера привел Израиль, которому нужна американская помощь, но он ведет кампанию независимо от того, как бы видели ее итог его партнеры.В свою очередь, Вадим Карасев сказал, что Украина (киевский режим — Ред.) тоже пытается вести себя как Израиль. Так, со сменой части генералитета "Зеленский возвратил концепт военной победы, а победа – это освобождение всех территорий и Крыма". Хотя уже давно на Западе пишут о том, что военного решения этого вопроса на данном этапе нет, надо переходить к обороне и стараться удержать имеющиеся территории, подчеркнул эксперт.Ермолаев на это ответил, что если будут попытки, вопреки возможностям, достичь военного успеха, то без вынужденного включения третьих сил (то есть западных партнеров Киева) "эта авантюра может оборачиваться не просто поражениями, а трагедией для Украины, и об этом тоже предупреждают на Западе".Не только предупреждают, судя по всему, контроль собираются усилить. По данным СВР, США и Великобритания убеждают другие государства G-7 учредить должность "спецпосланника" по Украине."Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. "Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения", приводит пресс-бюро СВР заявление директора Сергея Нарышкина.По данным разведки, среди претендентов выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве, передает РИА Новости.Ранее Столтенберг в беседе с немецким изданием Welt заявил, что "НАТО не ищет войны с Россией", но страны Альянса "должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия".Политологи обсудили цели войны, точнее, ее обесцеливание и обессмысливание. Как отметил Ермолаев, война показала, что политический центр в Киеве не озабочен защитой большой и сложной Украины с самодостаточным Востоком и Югом, со всем ее культурным многообразием."В сухом остатке — националистическая истерика… В итоге мы (киевский режим — Ред.) свалились в такую этно-националистическую практику, очень много рупоров типа Фарион", - констатировал эксперт. Он добавил, что это привело к тому, что и сами украинцы, и западные партнеры Киева "не видят той Украины, которую мы освобождаем"."Они не видят. И они слышат переселенцев, их от 6 до 10 миллионов, которые тоже замерли, потому что страна, которая образовывается — атмосферно, экономически, политически — она становится чужой", - обрисовал ситуацию Ермолаев.В завершение отметим, что в Мюнхенском индексе безопасности 2024 говорится о том, что восприятие конфликта на Украине как угрозы ослабевает, готовность оказывать помощь Киеву снижается. Хотя всего лишь год назад украинский конфликт был назван самой большой угрозой безопасности.

https://ukraina.ru/20240213/1053246765.html

https://ukraina.ru/20240212/1053236173.html

https://ukraina.ru/20240211/1053221854.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, политика, экономика, андрей ермолаев, вадим карасев, эксперты