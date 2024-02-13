https://ukraina.ru/20240213/1053262650.html
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск - 13.02.2024 Украина.ру
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из базы ведомства
2024-02-13T11:49
2024-02-13T11:49
2024-02-13T13:09
новости
россия
мвд
эстония
розыск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/02/1049111623_0:0:1990:1120_1920x0_80_0_0_d460ed7957800f4478f0ebc7f801fe7d.jpg
По какой именно уголовной статье Каллас привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.Кая Каллас разыскивается за уничтожение памятников советским воинам, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместе с Каллас по уголовному делу проходит и госсекретарь Эстонии Таймара Петеркопа."За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - заявила Захарова. В конце сентября прошлого года выяснилось, что муж Каллас имеет бизнес-интересы в России. Это стало поводом громкого скандала. В интервью BBC Каллас рассказала, что ее муж напрямую не вел дела в России - это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.В ноябре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручить проверить действия эстонских властей в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва близ границы с Россией.
https://ukraina.ru/20240213/1053260387.html
россия
эстония
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/02/1049111623_70:0:1990:1440_1920x0_80_0_0_28b7532661d019f4c66b77aa020ba35e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мвд, эстония, розыск
Новости, Россия, МВД, Эстония, розыск
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
11:49 13.02.2024 (обновлено: 13:09 13.02.2024)
МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из базы ведомства
"Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
По какой именно уголовной статье Каллас привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
Кая Каллас разыскивается за уничтожение памятников советским воинам, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместе с Каллас по уголовному делу проходит и госсекретарь Эстонии Таймара Петеркопа.
"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - заявила Захарова.
В конце сентября прошлого года выяснилось, что муж Каллас имеет бизнес-интересы в России. Это стало поводом громкого скандала.
В интервью BBC Каллас рассказала, что ее муж напрямую не вел дела в России - это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
В ноябре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручить проверить действия эстонских властей в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва близ границы с Россией.