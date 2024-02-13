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Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск - 13.02.2024 Украина.ру

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из базы ведомства

2024-02-13T11:49

2024-02-13T11:49

2024-02-13T13:09

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По какой именно уголовной статье Каллас привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.Кая Каллас разыскивается за уничтожение памятников советским воинам, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместе с Каллас по уголовному делу проходит и госсекретарь Эстонии Таймара Петеркопа."За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - заявила Захарова. В конце сентября прошлого года выяснилось, что муж Каллас имеет бизнес-интересы в России. Это стало поводом громкого скандала. В интервью BBC Каллас рассказала, что ее муж напрямую не вел дела в России - это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.В ноябре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручить проверить действия эстонских властей в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва близ границы с Россией.

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