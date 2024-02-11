https://ukraina.ru/20240211/1053233278.html
Генштаб ВСУ оправдался за биографию Сырского
Генштаб ВСУ оправдался за биографию Сырского - 11.02.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ оправдался за биографию Сырского
Генштаб Вооруженных сил Украины в официальном телеграм-канале попытался оправдаться за биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, заодно обвинив Россию в пропаганде
2024-02-11T17:27
2024-02-11T17:27
2024-02-11T17:27
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В украинском ведомстве возмутились, что российские СМИ отыскали родственников Сырского в России.В Генштабе ВСУ опасаются, что освещение биографии нового главкома может снизить доверие к нему.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Сырский родился в селе Новинки Владимирской области. А первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Брат нового главкома сообщил, что не общается с Сырским.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
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новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, всу, генштаб
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ, Генштаб
Генштаб ВСУ оправдался за биографию Сырского
Генштаб Вооруженных сил Украины в официальном телеграм-канале попытался оправдаться за биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, заодно обвинив Россию в пропаганде
"Россияне пытаются навязать новому Главкому ВСУ образ "советского и российского" человека", - говорится в тексте.
В украинском ведомстве возмутились, что российские СМИ отыскали родственников Сырского
в России.
В Генштабе ВСУ опасаются, что освещение биографии нового главкома может снизить доверие к нему.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.
Сырский родился в селе Новинки Владимирской области. А первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Брат нового главкома сообщил, что не общается с Сырским.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.