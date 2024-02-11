Зеленский назначил новых командующих ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Зеленский назначил новых командующих ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны. Соответствующие указы опубликованы 11 февраля на сайте президента Украины
2024-02-11T12:35
2024-02-11T12:35
новости
украина
владимир зеленский
александр сырский
сергей наев
тероборона
всу
командование
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Максима Миргородского с должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, на его место назначен Игорь Скибюк."Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.В следующем указе Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка.Также президент Украины назначил бывшего первого заместителя министр обороны Украины Александра Павлюка на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, ранее эту должность занимал Александр Сырский."Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", - говорится в указе.Помимо этого, Зеленский снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль. А новым командиром теробороны украинских войск назначен Игорь Плахута.
https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html
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новости, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей наев, тероборона, всу, командование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Наев, тероборона, ВСУ, командование

Зеленский назначил новых командующих ВСУ

12:35 11.02.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Officia / TelegramЗеленский и силовики
Зеленский и силовики - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Zelenskiy / Officia / Telegram
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны. Соответствующие указы опубликованы 11 февраля на сайте президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Максима Миргородского с должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, на его место назначен Игорь Скибюк.
"Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
В следующем указе Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка.
Также президент Украины назначил бывшего первого заместителя министр обороны Украины Александра Павлюка на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, ранее эту должность занимал Александр Сырский.
"Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
Помимо этого, Зеленский снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль. А новым командиром теробороны украинских войск назначен Игорь Плахута.
Зеленский и силовики - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
10:03
Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраляПрезидент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского и заместителей нового главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСергей НаевтероборонаВСУкомандование
 
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