https://ukraina.ru/20240211/1053230431.html
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Зеленский назначил новых командующих ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны. Соответствующие указы опубликованы 11 февраля на сайте президента Украины
2024-02-11T12:35
2024-02-11T12:35
2024-02-11T12:35
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владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Максима Миргородского с должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, на его место назначен Игорь Скибюк."Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.В следующем указе Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка.Также президент Украины назначил бывшего первого заместителя министр обороны Украины Александра Павлюка на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, ранее эту должность занимал Александр Сырский."Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", - говорится в указе.Помимо этого, Зеленский снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль. А новым командиром теробороны украинских войск назначен Игорь Плахута.
https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html
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Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей наев, тероборона, всу, командование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Наев, тероборона, ВСУ, командование
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны. Соответствующие указы опубликованы 11 февраля на сайте президента Украины