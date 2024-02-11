https://ukraina.ru/20240211/1053230431.html

Зеленский назначил новых командующих ВСУ

Зеленский назначил новых командующих ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру

Зеленский назначил новых командующих ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего сухопутными восками, командующего объединенными силами ВСУ и командира теробороны. Соответствующие указы опубликованы 11 февраля на сайте президента Украины

2024-02-11T12:35

2024-02-11T12:35

2024-02-11T12:35

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всу

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Максима Миргородского с должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, на его место назначен Игорь Скибюк."Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.В следующем указе Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка.Также президент Украины назначил бывшего первого заместителя министр обороны Украины Александра Павлюка на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, ранее эту должность занимал Александр Сырский."Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", - говорится в указе.Помимо этого, Зеленский снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль. А новым командиром теробороны украинских войск назначен Игорь Плахута.

https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html

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новости, украина, владимир зеленский, александр сырский, сергей наев, тероборона, всу, командование