https://ukraina.ru/20240209/1053205562.html

Хитрый расчёт Хейли, Трампа защищают судьи-демократы. Что творится на праймериз в США

Хитрый расчёт Хейли, Трампа защищают судьи-демократы. Что творится на праймериз в США - 09.02.2024 Украина.ру

Хитрый расчёт Хейли, Трампа защищают судьи-демократы. Что творится на праймериз в США

Избирательная система США настолько укоренилась, что продолжает действовать даже несмотря на то, что во многом не отвечает современным реалиям. Все попытки отказаться от неё и перейти к принципам прямой демократии терпят крах

2024-02-09T17:11

2024-02-09T17:11

2024-02-09T17:11

эксклюзив

дональд трамп

джо байден

выборы

сша

суд

республиканская партия

демократическая партия

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Однако в 2024 году всё смешалось. На этапе первичных выборов (на которых граждане избирают делегатов, которые и будут в итоге решать, кто же станет президентом страны) творится полнейший хаос. Желая стартовать со штата, который спас его от провала в 2020-м, действующий глава государства Джо Байден перекраивает сложившийся несколько веков назад электоральный календарь Демократической партии, а республиканцы в Неваде провели сразу и праймериз, и кокусы, хотя в каждом штате проходит либо тот тип первичных выборов, либо другой.Их различие заключается лишь в способе проведения: на праймериз избиратели получают бюллетени и ставят отметку напротив фамилии претендента на звание кандидата в президенты от партии, на кокусах голосуют ногами в прямом смысле этого слова: люди собираются группами у таблички с фамилией претендента, и их пересчитывают по головам.Вместо традиционных кокусов власти Невады – в лице демократов, контролировавших и офис губернатора шатта, и законодательный орган, - постановили в 2021 году, что обе партии должны проводить праймериз, и 6 февраля 2024-го впервые провели их. Все шансы одержать победу среди республиканцев имела Никки Хейли, бывшая постоянным представителем США при ООН и губернатором Южной Каролины, поскольку в бюллетенях не было 45-го президента страны Дональда Трампа. Вписать других претендентов, согласно внесённым изменениям, теперь нельзя. В таком случае многочисленные сторонники бывшего главы государства от руки внесли бы его имя, и он бы выиграл, даже не значась в списках, как случилось с Байденом в Нью-Гэмпшире 23 января.Однако даже в таких условиях Хейли умудрилась проиграть. Каким образом? Победу одержал "никто из перечисленных" (говоря по-русски, "против всех"): в этой графе отметку поставили чуть менее 63% избирателей, бывшего постоянного представители США при ООН поддержал 31% пришедших на избирательные участки. Таким образом можно сказать, что это было протестное голосование, и тут выиграл Трамп – под именем "никто из перечисленных".Победу даже на безальтернативных выборах Хейли могла бы использовать как мощный пиар-ход, но нет у неё этого козыря. Тем не менее, и после такого провала женщина не намерена выходить из гонки. Комментируя результаты праймериз, её пресс-секретарь Оливия Перес-Кубас заявила: "Даже Дональд Трамп знает, что, когда вы играете в игровые автоматы за копейки, выигрывает казино. Мы не удосужились сыграть в игру, сфальсифицированную для Трампа. Мы идём полным ходом [к победе] в Южной Каролине и за её пределами".Результаты в Южной Каролине, где праймериз пройдут 24 февраля, очень важны для Хейли, поскольку в этом штате она родилась, выросла и на протяжении 6 лет была губернатором, но соцопросы показывают, что Трамп имеет двухкратное превосходство над ней: 60% против 29,3%."Хейли стремилась обратиться к умеренным избирателям и независимым людям в надежде ослабить лидерство Трампа в консервативной Южной Каролине. В штате, как и в Нью-Гэмпшире, действует открытая система первичных выборов, позволяющая зарегистрированным избирателям решать, на каких праймериз - республиканских или демократических - они будут голосовать. <…> Поражение в Южной Каролине станет разрушительным ударом по её предвыборной кампании, хотя помощники дали понять, что она останется в гонке до супервторника 5 марта, когда проголосуют более десятка штатов", - пишет агентство Bloomberg.Вернёмся к Неваде. Местное отделение Республиканской партии не согласилось с решением властей о праймериз и провело 8 февраля традиционные кокусы. Согласно установленным местным партийным отделением правилам, претендент может участвовать только в одном голосовании в штате, соответственно, они прошли с Трампом и без Хейли. И тут всё предельно ясно: победу одержал бывший президент, после обработки 61% бюллетеней он набирает 99,2%, другой кандидат, малоизвестный бизнесмен Райан Бинкли– 0,8%, соответственно.А результаты каких из двух проведённых голосований считать легитимными? Кокусов, так решил суд. Именно по их итогам Республиканская партия определит делегатов на партийную конференцию в июле 2024 года, то есть все их голоса отходят Трампу.Кроме того, 45-й президент одержал победу на состоявшихся 8 февраля кокусах на Американских Виргинских островах, набрав 74% голосов, у Хейли - 26%.На фоне разборок республиканцев практически незамеченными прошли праймериз демократов. Интриги, конечно, нет – выиграл Байден с результатом 89,4%, графу "никто из перечисленных" предпочли 5,6% избирателей, писательницу Марианну Уильямсон поддержали 2,9%.На следующий день она объявила о выходе из гонки, как пишет Politico, из-за проблем со сбором денег, большие долги привели к потере сотрудников штаба и сложностям с организацией предвыборной кампании.Таким образом, единственным номинальным конкурентом действующего президента остаётся конгрессмен от штата Миннесота Дин Филлипс. А де-факто на дороге к номинации для Байдена не стоит никто, и это всерьёз пугает большинство демократов. Количество граждан, недовольных правлением нынешнего главы государства, превышает тех, кого всё устраивает, на 15,4% (против - 55,6%, за – 40,2%). Кроме того, 62% американцев обеспокоены физическим и психическим состоянием Байдена, как показал опрос, опубликованный телеканалом NBC News 6 февраля, а 59% респондентов, согласно уже исследованию Rasmussen Reports, считают, что со временем Байден становится всё менее сообразительным, иными словами, теряет остроту ума. За последнюю неделю он дважды рассказывал о недавних встречах с мировыми лидерами, которых давно нет в живых: бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном и бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем, скончавшимися в 1996 и 2017 годах соответственно.А альтернативной фигуры у Демократической партии на ноябрьские выборы нет, хотя президенту на тот момент будет без двух недель 82 года.Всё чаще звучит мнение, что после целой череды проигрышей Хейли пора последовать примеру своих уже бывших конкурентов и выйти из президентской гонки, уступив дорогу Трампу, чтобы Республиканская партия вернула себе контроль над Белым домом. Она же решительно настроена идти дальше, видимо, её главный расчёт строится на том, что если Трамп по каким-либо причинам, будь то уголовное преследование или смерть, не сможет участвовать в ноябрьских президентских выборах, то у партии не останется иного варианта, кроме как назначить кандидатом её.Никто не вечен, и несчастье может случиться в любой момент, сам Трамп не так давно сказал в эфире телеканала Fox News, что выбирает себе напарника для избирательной кампании, который в случае победы займёт пост вице-президента США, в том числе из расчёта, что он станет хорошим президентом, если с ним что-либо случится.А судебные разбирательства вокруг попытки отстранить Трампа от выборов под предлогом того, что он участвовал в мятеже 6 января 2021 года, пытаясь помешать Конгрессу утвердить победу Байдена на выборах-2020, пока, похоже, складываются в его пользу.19 декабря верховный суд Колорадо – одного из самых продемократических штатов –отстранил бывшего главу государства от участия в местных праймериз на основании 14-й поправки к Конституции США, принятой после Гражданской войны XIX века, которая запрещает занимать высокие посты лицам, участвовавшим в восстании или мятеже, либо оказавшим помощь или поддержку повстанцам. 8 февраля, как раз в день кокусов в Неваде, к рассмотрению дела приступил Верховный суд США.Как отмечает американист Малек Дудаков, первые слушания дают повод для оптимизма юристам 45-го президента. Судья Бретт Кавано, назначенный Трампом, поставил под вопрос трактовку штурма Капитолия как мятежа против американской демократии. Сторона защиты 45-го президента подчёркивает, что всё происходило спонтанно и напоминало стихийный народный бунт."Сюрпризом стала позиция либеральных (назначенных президентами-демократами – ред.) судей. Елена Каган высказала недовольство, что один штат - Колорадо - хочет решать за всю Америку, допускать ли кандидатов в президенты до выборов или нет. Её напарница - назначенная Байденом Кетанджи Браун Джексон - так и вовсе усомнилась, что статья о мятеже касается президентов США. Верховный суд примет решение о допуске Трампа до конца февраля - и оно, скорее всего, будет в его пользу", - считает эксперт.Кроме того, Трамп рассчитывает, что Верховный суд США признания за ним право на иммунитет от судебного преследования. 6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп таковым не обладает. Решение принято коллегией из 3 судей, двое из них были назначены президентом-демократом Байденом, третий – республиканцем Джорджем Бушем-старшим. Адвокаты же настаивают, что Трамп обладает абсолютным иммунитетом, поскольку тот момент штурма Капитолия ещё был президентом США (Байден вступил в должность 20 января 2021-го).Главная задача в этом разбирательстве – затянуть время до выборов, поскольку, пока продолжается дискуссия о президентском иммунитете, все уголовные дела, открытые против Трампа, будут заморожены, а длиться она может вплоть до конца сессии Верховного суда США в июне, отмечает Дудаков."Даже если он не примет сторону Трампа, этот сыграет ему на руку. Тогда слушания по уголовным делам перенесутся на лето-осень - и прокурорам Демпартии не удастся до выборов в ноябре добиться обвинительного вердикта в отношении Трампа. Ну а после выборов - если Трамп побеждает - у него появятся возможности отбиться. Например, лишить прокуроров федерального финансирования через Минюст. Или на крайний случай просто самого себя помиловать. Главное - избежать ареста до выборов. И с этим юристы Трампа планируют справиться - всё же не зря они зарабатывают миллионы долларов", - подытожил американист.

https://ukraina.ru/20240125/1052882172.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, джо байден, выборы, сша, суд, республиканская партия, демократическая партия