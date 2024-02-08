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Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками

Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками - 08.02.2024 Украина.ру

Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg

2024-02-08T10:50

2024-02-08T10:50

2024-02-08T10:50

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Байден, вероятно, перепутал имена Гельмута Коля и Ангелы Меркель, которая в 2021 году занимала пост канцлера ФРГ. Во время выступления Байден перепутал их не один раз.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в 2017 году."Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", - прокомментировала казус Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе Байден уже рассказывал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Митераном, спутав его с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном. Миттеран, к слову, ушел из жизни в 1996 году.81-летний американский президент нередко допускает такие оговорки. В частности, он говорил "Боже, храни королеву" после вступления на престол Карла III, а королева Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. В ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.

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