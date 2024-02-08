Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками - 08.02.2024 Украина.ру
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Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками
Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками - 08.02.2024 Украина.ру
Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками
Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg
2024-02-08T10:50
2024-02-08T10:50
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Байден, вероятно, перепутал имена Гельмута Коля и Ангелы Меркель, которая в 2021 году занимала пост канцлера ФРГ. Во время выступления Байден перепутал их не один раз.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в 2017 году."Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", - прокомментировала казус Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе Байден уже рассказывал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Митераном, спутав его с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном. Миттеран, к слову, ушел из жизни в 1996 году.81-летний американский президент нередко допускает такие оговорки. В частности, он говорил "Боже, храни королеву" после вступления на престол Карла III, а королева Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. В ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
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новости, сша, президент сша, джо байден, меркель
Новости, США, президент США, Джо Байден, Меркель

Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойниками

10:50 08.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg
"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — цитирует издание Байдена.
Байден, вероятно, перепутал имена Гельмута Коля и Ангелы Меркель, которая в 2021 году занимала пост канцлера ФРГ. Во время выступления Байден перепутал их не один раз.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в 2017 году.
"Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", - прокомментировала казус Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На этой неделе Байден уже рассказывал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Митераном, спутав его с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном. Миттеран, к слову, ушел из жизни в 1996 году.
81-летний американский президент нередко допускает такие оговорки. В частности, он говорил "Боже, храни королеву" после вступления на престол Карла III, а королева Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. В ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.
Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.
На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.
В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".
Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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