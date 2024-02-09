Главное за ночь 9 февраля

Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону В ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы