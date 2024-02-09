Главное за ночь 9 февраля - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053187757.html
Главное за ночь 9 февраля
Главное за ночь 9 февраля - 09.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-09T08:07
2024-02-09T08:07
такер карлсон
владимир путин
новости
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce049093cf98b8d8c1668ee33d37eea8.jpg
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным;Шойгу посетил пункт управления группровки "Запад";СМИ: Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом;Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение как к бандеровскому предателю;Полный текст интервью Путина Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля.
https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_207863790682e479884cd6b2a3bf9e2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
такер карлсон, владимир путин, новости, сергей шойгу, россия
Такер Карлсон, Владимир Путин, Новости, Сергей Шойгу, Россия

Главное за ночь 9 февраля

08:07 09.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным;

Шойгу посетил пункт управления группровки "Запад";

СМИ: Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом;

Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение как к бандеровскому предателю;

Полный текст интервью Путина Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
07:59
Главное из интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы
 
Такер КарлсонВладимир ПутинНовостиСергей ШойгуРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона
10:17Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели
10:12СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
10:01Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко
09:40Самое популярное интервью, "генерал-катафалк" во главе ВСУ. Главное на Украине на утро 9 февраля
09:00Путин рассказал, почему Украины не было, нет и не будет - Медведев
08:46Алиев вновь в Степанакерте. Зачем ему понадобились новые выборы?
08:39Системы ПВО России сбили 19 украинских дронов за ночь — МО РФ
08:33Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа
08:30"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
08:15Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках
08:07Главное за ночь 9 февраля
07:59Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07:58Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным
07:42Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
07:27Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине
07:13Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ
06:20"Генерал 200" — московский командир в руках украинских неонацистов Зеленского
05:46Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
Лента новостейМолния