Главное за ночь 9 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным;
Шойгу посетил пункт управления группровки "Запад";
СМИ: Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом;
Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение как к бандеровскому предателю;
Полный текст интервью Путина Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля.
Шойгу посетил пункт управления группровки "Запад";
СМИ: Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом;
Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение как к бандеровскому предателю;
Полный текст интервью Путина Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля.