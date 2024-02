https://ukraina.ru/20240209/1053185949.html

"Генерал 200" — московский командир в руках украинских неонацистов Зеленского

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины", — сказал фюрер украинского народа, президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский под вечер 8 февраля 2024 года

Потому что, пояснил свой шаг главковерх, «с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда».Так, собственно, и случилось то, что вот уже пару-тройку месяцев было предметом многочисленных и продолжительных разговоров и конспирологических терок всех заинтересованных — от политиков и военных до журналистов и городских сумасшедших, подъедающихся на ниве лжеполитологии и эрзац-военкорства. Новым главкомом ВСУ вместо 50-летнего генерала Валерия Залужного стал 58-летний генерал полковник Александр Сырский.В Офисе президента Украины (ОПУ) объяснили рокировку четырьмя причинами: пересмотром военной тактики, которая не принесла Украине победу, предотвращением стагнации ВСУ на фронтах СВО, поиском решений для обретения инициативы ВСУ и реформой управленческих принципов в украинской армии.Однако сам Зеленский, витиевато объясняя, почему он решился на замену, и восхваляя Залужного, все же не удержался, чтобы с явным удовольствием не пнуть уходящего в пику приходящему: «…Сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством НАИБОЛЕЕ ОПЫТНОГО УКРАИНСКОГО КОМАНДУЮЩЕГО (выделено мною. — Авт.)».То есть Зеленский рассказал, что более опытным, чем уволенный Залужный, он считает вновь назначенного Сырского. «У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции», — перечислял он достоинства нового фаворита в погонах.Но даже не это главное. По мнению даже его окружения, мстительный и мелкотравчатый Зеленский в силу собственной человеческой ничтожности и неблагодарности не мог скрыть ни радости от того, что убрал пугающего его конкурента, ни торжества от получения более ручного и управляемого генерала. Ну так Зеленскому сегодня кажется. И, кстати, небезосновательно.Во-первых, потому, что в человеческой истории генералы становятся прославленными или хотя бы известными в двух случаях: либо когда они или проигрывают, или выигрывают сражения, либо когда конвертируют свою генеральскую воинственность и удачу в политику. Например, в Древнем Риме периода смуты в нем удачные полководцы и даже солдаты становились и императорами. Этим же опытом потом воспользовался и Наполеон Бонапарт, вырвав французскую императорскую корону из рук Папы Римского и самолично водрузив ее себе на голову, а потом утопив Европу в бессмысленной крови.Но ни ушедшего Залужного, ни — тем более! — пришедшего Сырского это никак не касается. Одно военное ничтожество в погонах сменило другое такое же. Даже не так: судя по отзывам, Сырский еще более дрянной военачальник в полководческом плане. Его клички — «Совковый генерал», «Бахмутский мясник», «Генерал 200». И все эти клички и погоняла заработаны Сырским совершенно справедливо. Никакой обороной Киева, за которую он стал Героем Украины, Сырский не руководил, — русские войска, выполняя предварительные договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле, ушли сами.Никаких ратных заслуг в защите Донбасса он не снискал, а, наоборот, потерял прославленную в воспаленном воображении Зеленского «фортэцю Бахмут» (крепость Бахмут) и несколько других городов и населенных пунктов типа Соледара.Некоторые успехи у него были в Харьковской области, это правда. Но, ясное дело, славы «освободителя Харьковщины» он тоже не стяжал, а воспользовался неразберихой в командовании российских войск СВО и занял в спешке оставленные населенные пункты.И везде Сырский прославился тем, что безжалостно и без счета посылал на убой украинских солдат. Потому-то Сырский и «Мясник». В отличие даже от Залужного, который все же, говорят, считался с чужими жизнями.И даже The New York Times писала, что Сырский на войне нарушил рекомендации Пентагона, а The Wall Street Journal обвиняла украинцев под руководством Сырского в нарушении канонов военной науки, что, собственно, и не дало Украине вожделенной победы.Во-вторых, — и это общий фон указанной замены Сырского на Залужного — все решила внутренняя политическая, а не военная грызня между бывшим главкомом и действующим президентом. По общему мнению, противостояние между Зеленским, охваченным страхом потерять власть, и Залужным, жаждущим этой власти, достигло такого предела, что у президента-главковерха не было другого выбора, кроме как расправиться с главкомом. Но фон-то какой: все говорили, что если Зеленский уволит Залужного, то будет дураком, потому что собственными руками создаст своего сменщика. Популярность Залужного достигала 88%, тогда как Зеленский имел 66%.А если не уволит, то прослывет слабаком, что вырвет последние вожжи управления страной из дрожащих рук. Зеленский, как видим, выбрал первый — утвердился в роли дурака, но сильного. И получившего временную передышку в виде поддержки нового главкома ВСУ.Потому что, в-третьих, Сырский однозначно более управляемая и ручная фигура для Зеленского и его ближайшего окружения и спецслужб. Потому что Сырский — это «москаль». И не просто уроженец Владимирской области, который с 1980 года живет на Украине. Он еще и выпускник Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции краснознаменного училища (МВОКУ), одного из первых военных вузов России, основанного 28 (15) декабря 1917 года.То есть Сырский — кремлевский курсант, выпускник училища, знаменитого не только прославленным подвигом его курсантов во время обороны Москвы в 1941 году, но и тем, что с февраля 1922 года являлся почетным курсантом 1-го пехотного батальона, а с сентября 1923-го был почетным командиром школы имени ВЦИК и состоял в ней на партийном учете сам вождь советского государства Владимир Ленин. Да-да, тот самый, который создал Украину, а она ему при Зеленском и Залужном/Сырском отплатила «ленинопадом», снесла все памятники ему.Почетными курсантами училища и ретро-сослуживцами Сырского были Михаил Калинин, Михаил Фрунзе, Николай Подвойский, Георгий Чичерин, Иона Якир и прочие уцелевшие и не очень в сталинских репрессиях знатные большевики.МВОКУ не только до 1935 года располагалось в Кремле, но и сегодня является единственным военным вузом в России, имеющим почетное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади. А значит, и будущий главком ВСУ в свое время бодро маршировал обмывать погоны по исторической брусчатке перед мавзолеем Ленина.Такой вот «вийськовый будивнык украйинськойи пэремогы» (военный строитель украинской победы) получился. Просто на загляденье до зубовного скрежета ненависти откровенных зоологических неонацистов-русофобов. Но бояться их Сырский будет на пару с Зеленским.Однако, с другой стороны, это делает Сырского более ручным, беспрекословным и покорным исполнителем приказов и воли президента-главковерха. Как назначил Зеленский, так и может снять. Тем более что, как было сказано выше, президент перечислил фамилии каких-то непонятных украинских генералов, которые уже примеряют седалища к креслу нового главкома, — это нормальная украинская традиция, детерминированная вечной возней тараканов в банке за место у кормушки.И наконец, в-четвертых, свой профит поимели с этой рокировки на Украине и ее западные кураторы, которые, походу, устали от этого вечного выведения крысоеда в бочке, который всех и сожрет по их приказу.Сначала Вашингтон прислал в Киев повелительницу майданных печенек и помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, женщину решительную и знатную матерщинницу, которая не стесняется обкладывать даже весь Евросоюз, что твой русский матрос из рыболовецкого сейнера, где она в юности практиковалась в русском языке. Викуся (так ее нежно обзывают на Украине) приехала в Киев во всем разобраться и на время приостановила отставку Залужного.Но потом в США, видимо, решили, что если дать Зеленскому возможность убрать пугающего его Залужного, то это сделает президента Украины еще более ручным и благодарно-покорным. А объединение вокруг него верных людей в погонах превратит руководство подневольной страны в типичную хунту, как бы на какое-то время единую, безропотную и тоже покорную.А не получится, то на этот случай — замены с треском и отправки в исторический утиль всей команды Зеленского и его самого — всегда под рукой будет Залужный с его высоким рейтингом. Он и организует и реванш, и новые как бы подвиги.Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также предположила, что Зеленский задумал кадровые перестановки, чтобы сбить интерес украинцев к сказанному президентом России Владимиром Путиным американскому журналисту Такеру Карлсону. «Зеленский сегодня просто решил украсть гром Такера», — написала Симоньян в своем ТГ-канале.И это действительно может быть — от страха Зеленский и не на такое способен. Да только, по общему мнению, бессмысленно все это. И в свете всего сказанного Путиным будет просто интересно понаблюдать, как же Зеленский с Сырским будут побеждать в СВО. Как говаривал в своем бессмертном романе «Мастер и Маргарита» великий киевлянин Михаил Булгаков, «сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история»!У всех есть попкорн и терпение?

