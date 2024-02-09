https://ukraina.ru/20240209/1053181680.html

Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте

Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте - 09.02.2024 Украина.ру

Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте

Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал сержант ВС РФ с позывным Каспер

2024-02-09T04:30

2024-02-09T04:30

2024-02-09T04:30

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Беспилотники очень много значат для фронта. До СВО у них не было широкого применения. Соответственно, с началом спецоперации эта направление имеет колоссальное развитие, оно видоизменяется практически ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, добавил сержант.С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, блиндажей и укрытий ВСУ, появилась выработанная тактика. Но точное количество не скажу, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html

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новости, россия, украина, дроны, беспилотники, разведка, бпла, танки, военная техника, сво, спецоперация