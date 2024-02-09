Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте - 09.02.2024 Украина.ру
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Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте - 09.02.2024 Украина.ру
Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал сержант ВС РФ с позывным Каспер
2024-02-09T04:30
2024-02-09T04:30
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Беспилотники очень много значат для фронта. До СВО у них не было широкого применения. Соответственно, с началом спецоперации эта направление имеет колоссальное развитие, оно видоизменяется практически ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, добавил сержант.С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, блиндажей и укрытий ВСУ, появилась выработанная тактика. Но точное количество не скажу, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, дроны, беспилотники, разведка, бпла, танки, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, дроны, беспилотники, разведка, БПЛА, танки, военная техника, СВО, Спецоперация

Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте

04:30 09.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал сержант ВС РФ с позывным Каспер
Беспилотники очень много значат для фронта. До СВО у них не было широкого применения. Соответственно, с началом спецоперации эта направление имеет колоссальное развитие, оно видоизменяется практически ежедневно, появляются новые технологии, рассказал военный.
Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление коммерческих дронов, таких как Mavic, сохраняло жизни и здоровье бойцов и помогало увидеть больше, добавил сержант.
"Мы начали это расширять, развивать и пришли к ударным дронам, потому что мы сами можем выявить цель и поразить её, причём поразить довольно качественно. То есть мы нашли танк и отправили туда же дрон, чтобы его уничтожить. Одно следует из другого", - отметил Каспер.
С помощью беспилотников мы уничтожили много техники, блиндажей и укрытий ВСУ, появилась выработанная тактика. Но точное количество не скажу, потому что никогда не задумывался над этим. Я просто выполняю свою задачу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Позывной Кастет интервью
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Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенковНа войне всякое бывает. В бою ты можешь полагаться не только на себя, но и на своих друзей, иначе не выжить. А значит и друзья должны быть такими, которым ты можешь доверить свою жизнь. А еще есть простые человеческие чувства, которые здесь на войне резко обостряются
 
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