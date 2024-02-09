https://ukraina.ru/20240209/1053180521.html

Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях

Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях - 09.02.2024 Украина.ру

Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях

Активность российских разведгрупп на территории Сумской и Харьковской областей связана с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2024-02-09T03:50

2024-02-09T03:50

2024-02-09T03:50

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Российские разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на глубину до 30 км. В первую очередь, это связано с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог, рассказал аналитик.На определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб на территории России, яркий пример тому - сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области, добавил эксперт.Вторая задача российских разведгрупп — свободная охота на террористические группы, которые проникают на территорию РФ. Это выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html

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