Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях - 09.02.2024 Украина.ру
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Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях
Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях - 09.02.2024 Украина.ру
Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях
Активность российских разведгрупп на территории Сумской и Харьковской областей связана с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-02-09T03:50
2024-02-09T03:50
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Российские разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на глубину до 30 км. В первую очередь, это связано с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог, рассказал аналитик.На определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб на территории России, яркий пример тому - сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области, добавил эксперт.Вторая задача российских разведгрупп — свободная охота на террористические группы, которые проникают на территорию РФ. Это выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html
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новости, разведка, дрг, сумская область, харьковская область, рсзо, пво, авиация, безопасность, всу, вс рф, сво, спецоперация, дороги
Новости, разведка, ДРГ, Сумская область, Харьковская область, РСЗО, ПВО, авиация, безопасность, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, дороги

Политический аналитик назвал причину активности российских разведчиков в Сумской и Харьковской областях

03:50 09.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости
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Активность российских разведгрупп на территории Сумской и Харьковской областей связана с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Российские разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на глубину до 30 км. В первую очередь, это связано с проблемой безопасности военных и гражданских самолетов, автомобильных и железных дорог, рассказал аналитик.
На определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб на территории России, яркий пример тому - сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области, добавил эксперт.
"Эти свободные охотники, рассчитанные на нанесение мгновенного поражающего удара, успевают отстрелять и мгновенно уйти с пусковой позиции. Именно для этого наши ДРГ там и находятся. Их задача — выявление стартовых позиций, мобильных средств поражения и корректировка ударов по ним", - подчеркнул Самойлов.
Вторая задача российских разведгрупп — свободная охота на террористические группы, которые проникают на территорию РФ. Это выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 15:24
Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с РоссиейВсякий раз, когда человек пытается изобразить себя тем, кем он не является на самом деле – это пошлость. Ничего героического в приезде в сегодняшний Киев для Борреля нет
 
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