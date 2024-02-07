Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце - 07.02.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце
Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце - 07.02.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце
Активность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-02-07T07:17
2024-02-07T07:19
интервью
всу
харьков
харьковская область
сумская область
дрг
чугуев
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях возвели 25 бетонных огневых точек.- Алексей Николаевич, ВСУ опасаются возможного удара или сами готовы атаковать территорию Белоруссии, опираясь на созданные укрепрайоны?-- Это больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, как сейчас принято в боевых действиях и наших, и украинских войск, потому что большие подразделения быстро поражаются средствами дистанционного поражения. Кроме того, они все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает. Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично.В начале СВО в феврале-марте мы зашли с Белгородского направления в пригороды Харькова, где произошли трагические события, когда из-за несогласования действия погибли наши люди. Создание укреплений на границе с Белоруссией – это пиар-акция. Они же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар. А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева – показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США, которая сейчас работает в Киеве. По большому счету это секретная информация, и реальные цифры украинцы не озвучат.­­- Военкоры сообщают, что наши разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на территорию, занятую противником, на глубину до 30 км. С чем связана активность российских ДРГ?- В первую очередь, с проблемой безопасности наших военных и гражданских самолетов, железных дорог и автомобильного сообщения на территории России. Ведь на определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб нам на нашей территории, сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области тому пример. Эти свободные охотники, рассчитанные на нанесение мгновенного поражающего удара, успевают отстрелять и мгновенно уйти с пусковой позиции. Именно для этого наши ДРГ там и находятся. Их задача выявление стартовых позиций, мобильных средств поражения и корректировка ударов по ним.Вторая задача – свободная охота на террористические группы, которые проникают на нашу территорию. Выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, тех же мин.- Обеими сторонами отмечается взаимная активность ДРГ в районе города Волчанска на российско-украинской границе в харьковской области. Почему вокруг этого города активно действуют разведчики?- Это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От него идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние – 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца.Дорога на Великий Бурлук идет с нижней части Северского Донца. С Салтовского водохранилища можно пройти и на Чугуев. Думаю, ВСУ там серьезно окопались, потому что в Башкировке расположена 92-я бригада, а в самом Чугуеве на аэродроме – несколько авиационных частей. Взятие этого города будет большой проблемой. Как раз можно пройти через Волчанск и Великий Бурлук. Но можно будет пройти и по сельским дорогам, хотя все зависит от метеоусловий. Тут план читается.Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков. Основной поток воды идет именно оттуда, там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения, все это входило в водное хозяйство Харькова. Если Харьков останется без воды, его и штурмом брать не надо. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все. Харьков без воды долго не выживет. А в подрыве плотины обвинят нас, у них опыт есть.
https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
https://ukraina.ru/20240206/1053111749.html
харьков
харьковская область
сумская область
чугуев
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, харьков, харьковская область, сумская область, дрг, чугуев
Интервью, ВСУ, Харьков, Харьковская область, Сумская область, ДРГ, Чугуев

Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце

07:17 07.02.2024 (обновлено: 07:19 07.02.2024)
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Активность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях возвели 25 бетонных огневых точек.
- Алексей Николаевич, ВСУ опасаются возможного удара или сами готовы атаковать территорию Белоруссии, опираясь на созданные укрепрайоны?
-- Это больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, как сейчас принято в боевых действиях и наших, и украинских войск, потому что большие подразделения быстро поражаются средствами дистанционного поражения. Кроме того, они все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает.
Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично.
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 15:35
Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
В начале СВО в феврале-марте мы зашли с Белгородского направления в пригороды Харькова, где произошли трагические события, когда из-за несогласования действия погибли наши люди. Создание укреплений на границе с Белоруссией – это пиар-акция. Они же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар.
А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева – показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США, которая сейчас работает в Киеве. По большому счету это секретная информация, и реальные цифры украинцы не озвучат.
­­- Военкоры сообщают, что наши разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на территорию, занятую противником, на глубину до 30 км. С чем связана активность российских ДРГ?
- В первую очередь, с проблемой безопасности наших военных и гражданских самолетов, железных дорог и автомобильного сообщения на территории России. Ведь на определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб нам на нашей территории, сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области тому пример.
Владислав Угольный интервью
Вчера, 14:35
Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной рекеПосле взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Эти свободные охотники, рассчитанные на нанесение мгновенного поражающего удара, успевают отстрелять и мгновенно уйти с пусковой позиции. Именно для этого наши ДРГ там и находятся. Их задача выявление стартовых позиций, мобильных средств поражения и корректировка ударов по ним.
Вторая задача – свободная охота на террористические группы, которые проникают на нашу территорию. Выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, тех же мин.
- Обеими сторонами отмечается взаимная активность ДРГ в районе города Волчанска на российско-украинской границе в харьковской области. Почему вокруг этого города активно действуют разведчики?
- Это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От него идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние – 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца.
Дорога на Великий Бурлук идет с нижней части Северского Донца. С Салтовского водохранилища можно пройти и на Чугуев. Думаю, ВСУ там серьезно окопались, потому что в Башкировке расположена 92-я бригада, а в самом Чугуеве на аэродроме – несколько авиационных частей. Взятие этого города будет большой проблемой. Как раз можно пройти через Волчанск и Великий Бурлук. Но можно будет пройти и по сельским дорогам, хотя все зависит от метеоусловий. Тут план читается.
Остатки Берлинской стены - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Вчера, 11:44
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Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков. Основной поток воды идет именно оттуда, там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения, все это входило в водное хозяйство Харькова.
Если Харьков останется без воды, его и штурмом брать не надо. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все. Харьков без воды долго не выживет. А в подрыве плотины обвинят нас, у них опыт есть.
 
ИнтервьюВСУХарьковХарьковская областьСумская областьДРГЧугуев
 
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Заголовок открываемого материала
07:17Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце
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