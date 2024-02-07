Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце
07:17 07.02.2024 (обновлено: 07:19 07.02.2024)
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Активность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях возвели 25 бетонных огневых точек.
- Алексей Николаевич, ВСУ опасаются возможного удара или сами готовы атаковать территорию Белоруссии, опираясь на созданные укрепрайоны?
-- Это больше подходит для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, как сейчас принято в боевых действиях и наших, и украинских войск, потому что большие подразделения быстро поражаются средствами дистанционного поражения. Кроме того, они все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает.
Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично.
28 ноября 2023, 15:35Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
В начале СВО в феврале-марте мы зашли с Белгородского направления в пригороды Харькова, где произошли трагические события, когда из-за несогласования действия погибли наши люди. Создание укреплений на границе с Белоруссией – это пиар-акция. Они же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар.
А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева – показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США, которая сейчас работает в Киеве. По большому счету это секретная информация, и реальные цифры украинцы не озвучат.
- Военкоры сообщают, что наши разведгруппы все чаще стали появляться на территории Сумской и Харьковской областей, проникая на территорию, занятую противником, на глубину до 30 км. С чем связана активность российских ДРГ?
- В первую очередь, с проблемой безопасности наших военных и гражданских самолетов, железных дорог и автомобильного сообщения на территории России. Ведь на определённой глубине противник выводит блуждающие артиллерийские установки, РСЗО и системы ПВО, которые наносят ущерб нам на нашей территории, сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области тому пример.
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Эти свободные охотники, рассчитанные на нанесение мгновенного поражающего удара, успевают отстрелять и мгновенно уйти с пусковой позиции. Именно для этого наши ДРГ там и находятся. Их задача выявление стартовых позиций, мобильных средств поражения и корректировка ударов по ним.
Вторая задача – свободная охота на террористические группы, которые проникают на нашу территорию. Выявление путей отхода, засады или подготовка инженерно-технических средств поражения, тех же мин.
- Обеими сторонами отмечается взаимная активность ДРГ в районе города Волчанска на российско-украинской границе в харьковской области. Почему вокруг этого города активно действуют разведчики?
- Это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От него идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние – 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца.
Дорога на Великий Бурлук идет с нижней части Северского Донца. С Салтовского водохранилища можно пройти и на Чугуев. Думаю, ВСУ там серьезно окопались, потому что в Башкировке расположена 92-я бригада, а в самом Чугуеве на аэродроме – несколько авиационных частей. Взятие этого города будет большой проблемой. Как раз можно пройти через Волчанск и Великий Бурлук. Но можно будет пройти и по сельским дорогам, хотя все зависит от метеоусловий. Тут план читается.
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Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков. Основной поток воды идет именно оттуда, там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения, все это входило в водное хозяйство Харькова.
Если Харьков останется без воды, его и штурмом брать не надо. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все. Харьков без воды долго не выживет. А в подрыве плотины обвинят нас, у них опыт есть.