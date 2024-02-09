Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
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Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T04:10
2024-02-09T04:10
новости
авдеевка
днр
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прорыв
вс рф
наступление
танки
всу
бои
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Если говорить о сроках освобождения Авдеевки, то тут нужно уточнить. С городской застройкой южнее завода за 1,5 месяца ВС РФ точно справятся. На коксохим потребуется больше времени, потому что он значительно укреплен, а лобовой штурм будет сопряжен с потерями, рассказал обозреватель.В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, добавил он.Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется российская разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, m1 abrams, прорыв, вс рф, наступление, танки, всу, бои, разведка
Новости, Авдеевка, ДНР, M1 Abrams, прорыв, ВС РФ, наступление, танки, ВСУ, бои, разведка

Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ

04:10 09.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Если говорить о сроках освобождения Авдеевки, то тут нужно уточнить. С городской застройкой южнее завода за 1,5 месяца ВС РФ точно справятся. На коксохим потребуется больше времени, потому что он значительно укреплен, а лобовой штурм будет сопряжен с потерями, рассказал обозреватель.
В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, добавил он.
"Украинский ресурс DeepStateMap с утра обновил свою карту и сообщил о прорыве русских войск на севере Авдеевки южнее водоочистных ставков. А под юго-востоком подразумевается лесной массив. Там были визуальные подтверждения нашего продвижения", - подчеркнул Угольный.
Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется российская разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 15:24
Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с РоссиейВсякий раз, когда человек пытается изобразить себя тем, кем он не является на самом деле – это пошлость. Ничего героического в приезде в сегодняшний Киев для Борреля нет
 
НовостиАвдеевкаДНРM1 AbramsпрорывВС РФнаступлениетанкиВСУбоиразведка
 
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