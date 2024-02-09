https://ukraina.ru/20240209/1053175299.html

Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ

Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру

Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ

В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T04:10

2024-02-09T04:10

2024-02-09T04:10

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Если говорить о сроках освобождения Авдеевки, то тут нужно уточнить. С городской застройкой южнее завода за 1,5 месяца ВС РФ точно справятся. На коксохим потребуется больше времени, потому что он значительно укреплен, а лобовой штурм будет сопряжен с потерями, рассказал обозреватель.В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, добавил он.Сейчас появилась информация о четырех танках "Абрамс" в районе Авдеевки. Они станут приоритетной целью, на которой сконцентрируется российская разведка. Бойцам нужно уничтожить эти танки, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html

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новости, авдеевка, днр, m1 abrams, прорыв, вс рф, наступление, танки, всу, бои, разведка