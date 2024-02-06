https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке

Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке - 06.02.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке

После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-06T14:35

2024-02-06T14:35

2024-02-06T15:30

интервью

всу

россия

авдеевка

артиллерия

танки

дроны

m1 abrams

штурмовик

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В телеграм-каналах публикуется информация, что главным результатом недели ВС РФ стало наше продвижение у Авдеевки, где удалось вбить в позиции ВСУ сразу два клина, на юго-востоке и северо-востоке, а также завязать городские бои.— Владислав, насколько эта оценка соответствует действительности?— Сразу скажу, что всю информацию об Авдеевском направлении мы узнаем только из вражеских источников.Украинский ресурс DeepStateMap с утра обновил свою карту и сообщил о прорыве русских войск на севере Авдеевки южнее водоочистных ставков. А под юго-востоком подразумевается лесной массив. Там были визуальные подтверждения нашего продвижения.Нам сейчас необходимо отфильтровать эти данные. Возможно, что это дезинформация или ошибка. Точных подтверждений этих сведений нет.Что можно сказать наверняка? Наша армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на этих направлениях, и определенные успехи у нас есть.В центре Авдеевки боев нет. В зависимости от того, что считать центром. Там есть железнодорожная станция (там боев сейчас нет). Там есть квартал многоэтажек, известный как укрепрайон «Крепость» (там тоже боев нет). Скорее, бои идут на окраинах и дачных массивах. Там у русской армии есть продвижение.— В какой степени эти успехи обусловлены нашей силой, а в какой — слабостью противника?— Нам не удалось отсечь Авдеевку по широкой линии окружения. Мы застряли под Петровским (Степовое), мы застряли под Тоненьким и Северным. У нас не получилось полностью окружить всю Авдеевку, потому что ВСУ нагнали туда большое количество резервов.Но поскольку в город ведет только 1,5 трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные (Зеленский фотографировался у таблички "Авдеевка" с кучей флагов), то мы их взяли под частичный огневой контроль. Были видео, где мы уничтожали танки. С каждым днем приближаясь к ней, мы ухудшаем логистику противника. ВСУ могут по ней передвигаться только ночью или на больших скоростях. Легковые машины еще могут проскочить, а грузовые "Уралы" - нет.Так что противник внутри города не может снабжать крупную группировку. Она у него ограничена по размерам.Гарнизон Авдеевки в основном состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Там есть и другие подразделения. Мне военные говорили про 53-ю бригаду. Также мы помним, как их "Брэдли" пытались контратаковать нас в районе "Царской охоты". Такая техника есть у 47-й бригады, которая ранее воевала под Работино, а потом ее перебросили под Авдеевку.Повторюсь, у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что им там проще снабжаться.А сам город в охвате. Коммуникации под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Именно это имеет в виду украинский военкор Бутусов, когда говорит, что "нам нужны резервы, потому что русские просачиваются через наши порядки". Никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет. У противника - достаточно скромные силы.- А мы можем за счет продвижения в самом городе ударить ВСУ по флангам (Петровское и Северное)?- Насколько я понимаю, мы сейчас отсекаем жилую часть Авдеевки (южную) от промзоны (Коксохим). Если у нас это получится, и мы выйдем к трассе через Орловку (там есть ориентир в виде бывшего кафе "Бревно", до которого осталось 1,5 километра), мы отрежем ВСУ и они будут вынуждены отойти из жилой застройки. В этом случае мы сможем продолжить наше продвижение на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить Авдеевский коксохим.- За счет чего нам удаются все эти успехи? Артиллерия, авиация, дроны? Или все вместе?- Все вместе. Мы наносим противнику огневое поражение всеми способами. Работает артиллерия, авиация и коптерщики.Надо не забывать и о наших штурмовиках. Мы помним операцию "Труба", когда они вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты". За счет этого мы создали точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большое количество резервов. Благодаря этому мы смогли продвинуться на севере.У нас довольно эффективно работают все виды войск.Конечно, сейчас звучит много нареканий по поводу РЭБ. ВСУ испытывает недостаток артиллерийских снарядов, поэтому FPV-дроны стали их основным средством поражения. Они наносят нам существенный урон.- Пишут, что ВСУ под Авдеевку направили "Абрамсы". С одной стороны, танк – это хорошая цель для наших FPV-дронов. С другой стороны, они могут быть эффективно работать по пехоте в условиях городского боя. Что мы будем с ними делать?- Есть информация о четырех "Абрамсах".Любой танк будет работать по пехоте. И "Леопард", и "Челленджер", и любой советский танк, который есть в ассортименте у ВСУ. С "Абрамсами" мы еще не сталкивались. Но я не думаю, что они будут намного лучше "Леопардов" последних моделей, которые мы сжигали под Работино.У нас хватает FPV-дронщиков, артиллерии и ФАБов, чтобы мы в случае обнаружения "Абрамса" ударили по нему. В конце концов, для нас это дело чести. Мы уже уничтожили все виды натовской техники, кроме "Абрамсов". Нам нужно уничтожить этот танк, чтобы нанести удар по престижу американского ВПК. Они станут для нас приоритетной целью, на которой сконцентрируется наша разведка.- Решим ли мы вопрос с Авдеевкой за два месяца, как об этом в конце декабря говорил Залужный?- Смотря что считать Авдеевкой. Чтобы разобраться с Коксохимом, нам потребуется больше времени, потому что он довольно укреплен, а лобовой его штурм будет сопряжен с потерями. Что касается городской застройки южнее завода, то за 1,5 месяца мы с ней точно справимся.- Я читал несколько бравурные оценки некоторых наших военкоров, что после Авдеевки у нас высвободится столько мощи, что наши войска на Донецком направлении буквально съедят ВСУ. Насколько они обоснованы?- У нас там действительно есть большое количество сил. Мы туда перебросили войска из Центрального военного округа. Без них этого прорыва не произошло бы, потому что одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно.После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО.Я считаю, что мы проводим эту операцию не только с целью взять Авдеевку. Мы проводим операцию с целью выйти на линию Карловка-Курахово по реке Волчья. Это довольно удобный рубеж обороны и для нас, и для ВСУ.В 2014 году линия Карловка-Курахово была удобным рубежом обороны ополченцев. Как только ополченцы потеряли Карловку, фронт сразу же приблизился к Донецку и начались постоянные обстрелы. Река Волчья – это естественный рубеж обороны. Мы там остановимся, потому что нам понадобится перегруппировка.

https://ukraina.ru/20240119/1052794688.html

https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html

https://ukraina.ru/20240202/1053039581.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, артиллерия, танки, дроны, m1 abrams, штурмовик