https://ukraina.ru/20240207/1053144978.html

Великая битва гиен с шакалами

Великая битва гиен с шакалами - 07.02.2024 Украина.ру

Великая битва гиен с шакалами

Когда крупные хищники, насытившись, уходят, к месту их пиршества сбегаются и слетаются падальщики, каждый из которых стремится урвать свой кусок пожирнее. Иногда между ними возникают стычки

2024-02-07T17:32

2024-02-07T17:32

2024-02-07T17:32

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Но дерутся между собой только самые глупые, ибо пока они кусают друг друга, остальные кусают остатки туши, которые далеко не бесконечны – особо рьяным драчунам, желающим всенепременно иметь в своём распоряжении всю тушу, может не достаться ничего."Элиты" террористических режимов мало чем отличается от падальщиков – им всегда достаются лишь объедки со стола тех, кто этот режим поддерживает и охраняет не столько от внешних воздействий, сколько от собственного народа. Устроить настоящее пиршество они могут лишь в момент агонии режима, когда внешние силы от него дистанцируются, чтобы немного отмыться или хотя бы не запачкаться ещё сильнее.Но средний представитель "элиты" террористических режимов гораздо глупее среднего животного-падальщика. Среди падальщиков мало тех, кто вместо того, чтобы хватать кусок и бежать с ним в тихое место, чтобы спокойно сожрать, дерётся с кем попало за всю тушу, рискуя не получить ничего. Между тем средний представитель "элиты" террористического режима ведёт себя диаметрально противоположным образом – едва ослабнет ошейник внешнего управления, они бросаются вдохновенно уничтожать друг друга, как будто у них впереди вечность, в то время как на деле их срок уже практически вышел и лучшее, что они могут сделать – удрать подальше с тем, что удалось в последний момент откусить.В последние дни, в связи с заявлениями Зеленского о намерении провести серьёзные изменения в команде, некоторые внешние (по отношению к Украине) наблюдатели заговорили о возможности начала на Украине гражданской войны. Это неверная оценка ситуации – не может начаться то, что уже заканчивается.Гражданская война на Украине идёт в холодном виде с 2004 года, с начала "оранжевого" мятежа наци-предтечи Ющенко, а в горячем с 2014 года, с февральского мятежа нацистских последователей Ющенко. Эта война началась ещё до вторжения ВСУ в Донбасс: с убийств вначале в Киеве, затем на трассе в Крым, затем в Днепропетровске, в Харькове, наконец, на второе мая в Одессе. Донбасс, по сути, начался только после того как киевские мятежники сумели стабилизировать свою власть над остальной страной.Тем не менее, даже если принять украинскую версию событий, связывающую начало противостояния с Донбассом, с целью обвинить Россию во враждебных действиях, гражданская война всё равно идёт с мая-июня 2014 года. Ведь как бы ни изгалялась украинская пропаганда, крича о вторжении, но до 2022 года, официальный Киев, хоть и жаловался на Россию кому попало, своими врагами называл "донецких сепаратистов", против которых начал АТО (антитеррористическую операцию), позднее переименованную в ООС (операцию объединённых сил).Это знаковое переименование ибо оно стало ещё одним, уже не публицистическим, а юридическим признанием факта гражданской войны. АТО, по закону, проводится под эгидой СБУ и по формату является полицейской операцией. Формально предполагалось, что ВСУ лишь "оказывают помощь" спецназу СБУ и нацгвардии в подавлении "сепаратистского мятежа". Для оправдания применения армии против собственного народа Украина и заявляла на каждом углу, что сражается в Донбассе с регулярными российскими соединениями. Но российская армия никак не может быть "сепаратистами", против которых официально проводилась АТО. То есть само название операции свидетельствовало об изначально внутреннем (гражданском) характере конфликта.В конечном итоге объём задействования ВСУ превысил все разумные значения и потребовалось передать контроль над операцией из рук СБУ военному командованию. Она больше не могла называться АТО и стала ООС. Но Киев официально всё также воевал в Донбассе против "сепаратистов". Попытки заставить Россию в рамках Минских соглашений признать себя стороной конфликта ни к чему не привели. Москва так и осталось гарантом соглашений, по формальному статусу таким же как Франция, Германия и ОБСЕ.То есть, с какой стороны ни подходи, но Киев сам признавал, что с 2014 по 2022 годы вёл в Донбассе гражданскую войну. Поэтому и СВО не может квалифицироваться как вторжение в независимое государство, ибо, с учётом позиции официального Киева в период 2014-22 года, действия России могут быть максимум квалифицированы как внешняя поддержка одной из сторон гражданского конфликта. Поскольку же Киев постоянно получал внешнюю поддержку от Запада (то есть конфликт не был изолирован и локализован только на Украине и ограничен только украинскими участниками), то и Донбассу получить внешнюю поддержку никто не мог запретить.Внешняя поддержка обеих сторон не отменяла гражданского характера конфликта, как гражданская война 1936-1939 годов в Испании не переставала быть гражданской от того, что там воевала итальянская пехота, немецкие и советские лётчики, советские танкисты и интернациональные бригады со всего мира. В мире не было, пожалуй, ни одной более-менее известной гражданской войны, которая обошлась бы без внешнего вмешательства. Его инициируют сами враждующие стороны, обращаясь к внешним силам с просьбой о признании и поддержке.На данном этапе неспособность администрации Байдена продавить через Конгресс продолжение помощи Украине, закончившаяся вынужденным заявлением Салливана об отказе США от вмешательства во внутренние дела Украины, в том числе в кадровые вопросы, знаменовала собой фактическое признание Америкой поражения в украинском гражданском конфликте стороны, опиравшейся на поддержку Вашингтона и коллективного Запада.Отметим, что без вмешательства Запада у украинских путчистов не было шансов на победу ни в 2004, ни в 2014 году. Именно Запад своим давлением нейтрализовывал сопротивление государственной власти мятежникам, не позволяя в полной мере задействовать силовой ресурс. Так что коллективный Запад можно считать ответственным за провокацию гражданской войны на Украине и за её продолжительность, так же, как он несёт ответственность за аналогичные процессы с похожим (распад государства) результатом в бывшей Югославии.Более того, Запад предотвратил столкновение разных группировок мятежников в борьбе за власть после их общей победы в 2014 году. Блокирование Западом "мятежа Коломойского*", под давлением США не решившегося отправить финансированные им батальоны нацистских боевиков на свержение режима Порошенко было только верхушкой айсберга. И до, и после этого Запад сыграл также ключевую роль в приведение в чувство нацистских "батек-атаманов", почувствовавших себя хозяевами жизни, и в подчинении их регулярному политическому режиму, главари которого были одобрены Западом же. Поэтому гражданская война галицко-киевского режима против Донбасса и (в форме террора) против Юго-Востока (а также против всего русского) на Украине не превратилась в анархическую бандитскую войну всех против всех (хоть в отдельные периоды режим не контролировал не только пресловутую "Янтарную республику", раскинувшуюся на территориях Житомирской и Ровенской областей, но и Закарпатское контрабандистское княжество Балоги, и одесский контрабандистский "порто-франко" местной уголовной "элиты", и даже отдельные нацистские войсковые части на фронте.Можно твёрдо утверждать, что без дисциплинирующего воздействия Запада украинская гражданская война очень быстро привела бы к операции региональных криминально-олигархических "элит" от Киева и созданию на территории бывшей Украины конгломерата маскирующихся под демократические республики полуфеодальных княжеств, перманентно воюющих друг с другом за сырьевые, логистические и продовольственные ресурсы.Сейчас, когда Запад наконец оставил Украину в одиночестве, можно было бы ожидать прерванного в 2014 году процесса распада, если бы не одно "но". Понесённые с 2014 по 2024 год жертвы выбили наиболее воинственный актив. Желающих воевать то ли с Россией, то ли друг с другом осталось мало. Остальные хотят какого-угодно, но мира. Если привычка повиноваться чиновникам из киевских кабинетов ещё позволяет хоть как-то ловить мобилизованных для армии (в количестве недостаточном для продолжения эффективного сопротивления, но достаточном для затягивания агонии), то добровольцев для формирования криминально-олигархических армий в стране (в отличие от 2014-15 годов, когда их был вагон и маленькая тележка) точно не найти. Силой же загнать в подобного рода отряды до зубов вооружённый, только что разошедшийся с фронта народ, ни у одного криминально-олигархического формирования не достанет ресурса. С этой задачей уже не справляется даже регулярное украинское государство.Поэтому гражданская война украинских нацистов между собой, как продолжение гражданской войны Киева и Донбасса, в принципе на данном этапе невозможна. Для неё не осталось ресурса. Сторона, которая могла бы организовать подобное столкновение, уже терпит поражение в гражданской войне, а её союзники уже отказались от идеи противостояния России на Украине до конца. Они любезно "разрешают" режиму Зеленского самому воевать до последнего украинца в интересах Запад. Сам же Запад концентрирует внимание на минимизации политического ущерба от своего поражения на Украине и на поиске новых прокси для постукраинского военного сковывания России, то есть, намерен (если у него получится) проводить ту же политику, но уже без Украины.Всё это не означает, что враждующие группировки на Украине готовы решить дело миром. Эта полусъеденная, полусгнившая туша – их последний обед. Оставить её они не могут. С ней кончается их политическое влияние, исчезают сверхдоходы, из прекращают принимать в приличном обществе и могут в любой момент обнаружить, что они таки нацисты, закрыв глаза на их тюремное заключение (как произошло с Саакашвили) или даже поспособствовать такому исходу (например, если надо будет срочно мириться с Россией).Конфронтация между ними неизбежна. Уже сейчас украинские СМИ пишут о том, что Порошенко может стать невозвращенцем, если же рискнёт вернуться на Украину называют его первым кандидатом на посадку по обвинению в измене родине, так как Пётр Алексеевич готовил государственный переворот. Понятно, что анонсированные Зеленским перестановки, в том числе, а возможно и в первую очередь, в гражданской власти – это элемент начавшейся войны всех со всеми.Только, повторяю, сил и ресурсов на гражданскую войну у украинской "элиты" уже не осталось. Даже армию на Киев не пошлёшь, поскольку, во-первых, некому будет держать и так разваливающийся фронт, во-вторых, большая её часть в таком случае просто разойдётся по домам. Оппозиция может рассчитывать только на успешный дворцовый переворот – вооружённый путч с минимальным числом участников, делающий ставку на внезапность и ориентированный на моментальный (в течение четырёх-пять первых критических часов) захват или убийство тех представителей власти, которые потенциально способны организовать сопротивление и подавить мятеж. Власть уже сделала ставку на террор против оппозиции. Начать она собирается с консолидации своих сил, путём чистки рядов от всех, кто "не оправдал доверия". Затем планируются посадки тех организаторов мятежа, кто не уедет за границу, пока это ещё можно.Так что в царстве падальщиков силовая борьба не прекратится. Но, в отличие от нормальных хищников, у них нет ни сил на гражданскую войну, ни позитивной программы, которая могла бы привлечь под их знамёна хоть сколько-нибудь широкие массы. Все борющиеся на Украине группировки обещают народу одно – всё останется по-прежнему, поменяется только личность верховного грабителя и произойдёт замена нескольких его подручных.Впрочем, быстрый развал фронта, а такое тоже возможно (хоть наличный потенциал позволяет ВСУ до середины-конца лета продержаться, отступая, но удерживая фронт от обрушения на широком участке), способен обнулить и этот сценарий – у гиен и шакалов просто не останется времени на грызню, потому что всеми ими займётся скорняк.* Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, сша, украина, элита, виктор ющенко, сми