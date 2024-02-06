Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* - 06.02.2024 Украина.ру
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Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*
Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* - 06.02.2024 Украина.ру
Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*
Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заочно арестовал Басманный суд Москвы. Он обвиняется по двум статьям УК РФ, сообщили 6 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
2024-02-06T11:20
2024-02-06T11:20
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алексей арестович
террорист
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Арестовича* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Также он публично распространял заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.Росфинмониторинг в мае прошлого года внес Арестович* в перечень террористов и экстремистов. В октябре МВД РФ объявило его в розыск.Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также предсказаниями. Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".Внесён в украинскую базу "Миротворца" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
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новости, россия, украина, суд, алексей арестович, террорист
Новости, Россия, Украина, Суд, Алексей Арестович, террорист

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*

11:20 06.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
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Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заочно арестовал Басманный суд Москвы. Он обвиняется по двум статьям УК РФ, сообщили 6 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Арестовича* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Также он публично распространял заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.
Росфинмониторинг в мае прошлого года внес Арестович* в перечень террористов и экстремистов. В октябре МВД РФ объявило его в розыск.
Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также предсказаниями. Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".
Внесён в украинскую базу "Миротворца" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".
*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
25 декабря 2023, 08:47
"Украины больше нет". Так говорит Арестович*, но ничего не делаетНедавние выступления Алексея Арестовича*, бывшего советника Офиса президента Украины, привели в шок большую часть "патриотов" Украины
 
НовостиРоссияУкраинаСудАлексей Арестовичтеррорист
 
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