Арестовича объявили в розыск - 03.10.2023 Украина.ру
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Арестовича объявили в розыск
Арестовича объявили в розыск - 03.10.2023 Украина.ру
Арестовича объявили в розыск
Бывший советник офиса президента Украины Арестович объявлен в розыск - МВД РФ
2023-10-03T14:41
2023-10-03T14:41
новости
алексей арестович
розыск
россия
мвд
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Внесенный в перечень террористов и экстремистов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Информация об этом появилась сегодня в базе данных ведомства.Согласно опубликованной информации, розыск бывшего советника Украины начат в связи с возбуждением уголовного дела. Однако по какой именно статье, не уточняется.Ранее Арестович попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах.Арестович ушел в отставку в январе 2023 года после скандала из-за его заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.В мае 2023 года Росфинмониторинг внес экс- советника офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов. Ведомство ведет реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
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новости, алексей арестович, розыск, россия, мвд
Новости, Алексей Арестович, розыск, Россия, МВД

Арестовича объявили в розыск

14:41 03.10.2023
 
© Скриншот с видео
© Скриншот с видео
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Бывший советник офиса президента Украины Арестович объявлен в розыск - МВД РФ
Внесенный в перечень террористов и экстремистов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Информация об этом появилась сегодня в базе данных ведомства.
Согласно опубликованной информации, розыск бывшего советника Украины начат в связи с возбуждением уголовного дела. Однако по какой именно статье, не уточняется.
Ранее Арестович попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах.
Арестович ушел в отставку в январе 2023 года после скандала из-за его заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.
В мае 2023 года Росфинмониторинг внес экс- советника офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов. Ведомство ведет реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 11:48
Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах Авторы украинского YouTube-канала "Пылает" после посещения так называемых психологических семинаров Алексея Арестовича* на днях опубликовали видео, где доказали, что он пропагандирует сексизм, насилие в отношении женщин и мизогинию
 
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