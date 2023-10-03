Арестовича объявили в розыск
© Скриншот с видео
© Скриншот с видео
Бывший советник офиса президента Украины Арестович объявлен в розыск - МВД РФ
Внесенный в перечень террористов и экстремистов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Информация об этом появилась сегодня в базе данных ведомства.
Согласно опубликованной информации, розыск бывшего советника Украины начат в связи с возбуждением уголовного дела. Однако по какой именно статье, не уточняется.
Ранее Арестович попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах.
Арестович ушел в отставку в январе 2023 года после скандала из-за его заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.
В мае 2023 года Росфинмониторинг внес экс- советника офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов. Ведомство ведет реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
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