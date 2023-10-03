https://ukraina.ru/20231003/1049867979.html

Арестовича объявили в розыск

Арестовича объявили в розыск - 03.10.2023 Украина.ру

Арестовича объявили в розыск

Бывший советник офиса президента Украины Арестович объявлен в розыск - МВД РФ

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

новости

алексей арестович

розыск

россия

мвд

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Внесенный в перечень террористов и экстремистов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Информация об этом появилась сегодня в базе данных ведомства.Согласно опубликованной информации, розыск бывшего советника Украины начат в связи с возбуждением уголовного дела. Однако по какой именно статье, не уточняется.Ранее Арестович попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах.Арестович ушел в отставку в январе 2023 года после скандала из-за его заявления о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.В мае 2023 года Росфинмониторинг внес экс- советника офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов. Ведомство ведет реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

https://ukraina.ru/20230928/1049755685.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей арестович, розыск, россия, мвд