Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру
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Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ
Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру
Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ
Все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы. Помимо трех известных бригад морской пехоты добавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-06T04:30
2024-02-06T04:30
новости
украина
бригада
мобилизация
запорожское направление
марьинка
авдеевка
морпехи
одесса
всу
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Сейчас Украина выводит в тыл и пытается восстанавливать бригады, которые понесли на фронте серьезные потери. Так, все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы, рассказал эксперт.Помимо трех уже известных бригад морской пехоты (35-я, 36-я и 37-я), вдобавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения из мобилизованных. То есть Украине надо не только поддерживать численность своих подразделений, но и расширять их, добавил журналист.Украина пытается проводить ротацию и часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053039581.html
украина
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, бригада, мобилизация, запорожское направление, марьинка, авдеевка, морпехи, одесса, всу, наступление, потери всу
Новости, Украина, бригада, мобилизация, Запорожское направление, Марьинка, Авдеевка, морпехи, Одесса, ВСУ, наступление, потери ВСУ

Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ

04:30 06.02.2024
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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Все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы. Помимо трех известных бригад морской пехоты добавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Сейчас Украина выводит в тыл и пытается восстанавливать бригады, которые понесли на фронте серьезные потери. Так, все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы, рассказал эксперт.
"То же самое ранее происходило с бригадами морской пехоты, которые были выведены с Запорожского и Времевского направления на правобережье Днепра и сведены в оперативно-тактическую группу "Катран", - подчеркнул Рожин.
Помимо трех уже известных бригад морской пехоты (35-я, 36-я и 37-я), вдобавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения из мобилизованных. То есть Украине надо не только поддерживать численность своих подразделений, но и расширять их, добавил журналист.
Украина пытается проводить ротацию и часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Меджай интервью
2 февраля, 04:00
Разведчик, оператор беспилотника Меджай: Я пришел на войну, чтобы возродить империюНеобычные люди встречаются здесь, где идет война. Молодые, сильные, полные романтики. Но есть и те, кто приходит с уже сложившимся характером, опытом, чтобы доказать своим личным примером прежде всего своим собственным детям, что служить родине и защищать ее — не просто слова, а убеждения, которые можно реализовать на деле
 
НовостиУкраинабригадамобилизацияЗапорожское направлениеМарьинкаАвдеевкаморпехиОдессаВСУнаступлениепотери ВСУ
 
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