https://ukraina.ru/20240206/1053063015.html

Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ

Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру

Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ

Все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы. Помимо трех известных бригад морской пехоты добавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-06T04:30

2024-02-06T04:30

2024-02-06T04:30

новости

украина

бригада

мобилизация

запорожское направление

марьинка

авдеевка

морпехи

одесса

всу

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Сейчас Украина выводит в тыл и пытается восстанавливать бригады, которые понесли на фронте серьезные потери. Так, все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы, рассказал эксперт.Помимо трех уже известных бригад морской пехоты (35-я, 36-я и 37-я), вдобавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения из мобилизованных. То есть Украине надо не только поддерживать численность своих подразделений, но и расширять их, добавил журналист.Украина пытается проводить ротацию и часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053039581.html

украина

запорожское направление

марьинка

авдеевка

одесса

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