Украине некем наступать: Борис Рожин объяснил, как Киев пытается собрать в тылу разбитые бригады ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
Все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы. Помимо трех известных бригад морской пехоты добавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Сейчас Украина выводит в тыл и пытается восстанавливать бригады, которые понесли на фронте серьезные потери. Так, все десантно-штурмовые бригады ВСУ сейчас переформировывают в воздушно-десантные корпусы, рассказал эксперт.
"То же самое ранее происходило с бригадами морской пехоты, которые были выведены с Запорожского и Времевского направления на правобережье Днепра и сведены в оперативно-тактическую группу "Катран", - подчеркнул Рожин.
Помимо трех уже известных бригад морской пехоты (35-я, 36-я и 37-я), вдобавок к ним в районе Одессы формируются новые соединения из мобилизованных. То есть Украине надо не только поддерживать численность своих подразделений, но и расширять их, добавил журналист.
Украина пытается проводить ротацию и часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, подытожил собеседник Украина.ру.
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