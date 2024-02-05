https://ukraina.ru/20240205/1053060320.html

"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на Украине

"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на Украине - 05.02.2024 Украина.ру

"Сейчас начнутся торги": эксперт Рожин о том, кто заменит Залужного и как США вертят кадрами на Украине

При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Увольнение главкома даст возможность США и Зеленскому решить имиджевые вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-05T03:30

2024-02-05T03:30

2024-02-05T03:30

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Сами западные СМИ пишут, что попытка нахрапом убрать главкома ВСУ не удалась, потому что США выступили против. Они пока не готовы убирать Залужного, потому что он их устраивает, рассказал эксперт.При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение США, а не Зеленского. Президент Украины — это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения, добавил журналист.Потому что в Киеве во всем обвиняют советников НАТО, недостаток военной помощи и неправильное западное планирование. Таким образом увольнение Залужного даст возможность и США и Зеленскому решить свои имиджевые вопросы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240201/1053019692.html

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новости, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, александр сырский, всу, нато, власти украины