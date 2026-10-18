"Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо - 18.10.2026 Украина.ру
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"Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо
"Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо - 18.10.2026 Украина.ру
"Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо
Внештатный советник Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил о том, что примерно через полгода Россия может получить спутниковое покрытие над всей территорией Украины
2026-10-18T14:22
2026-10-18T14:22
украина
россия
сша
марко рубио
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
новости
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Как заявил Бескрестнов в интервью Associated Press, появление у россиян спутникового покрытия над всей территорией Украины позволит ВС РФ управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени."Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Россия создает для нас прямо сейчас. И не только для Украины, но и для Европы. Это действительно станет большой катастрофой для всех", — подчеркнул "Флеш".Так, по словам Бескрестнова, спутниковая сеть "Рассвет" позволит российским операторам непосредственно управлять беспилотниками и ракетами. Это может привести к тому, что украинские системы РЭБ станут неэффективными. Кроме того, он заявил, что спутниковая связь позволит России наносить точные удары по любой части Украины в режиме реального времени.Сейчас же, по словам "Флеша", российские спутники обеспечивают лишь временное покрытие над Украиной. Когда они пролетают над украинской территорией, связь доступна в течение 30–40 минут.Бескрестнов заявил, что Украина рассматривает возможность введения санкций в отношении российских компаний, связанных со спутниковой связью. Ищет Киев и другие способы противодействия, но это непростая задача, отметил советник Зеленского. По словам "Флеша", российские инженеры могли испытывать свои средства подавления на действующей системе Starlink. А вот Украине приходится готовить защиту от системы, которая ещё не заработала на полную мощность."Нам нужно действовать. К тому моменту, когда Россия начнёт использовать это для атак на нашу инфраструктуру и на нас, мы уже должны разработать средства, изготовить их в большом количестве и развернуть для защиты", — указал эксперт.Днём ранее Владимир Зеленский во время визита в Европу заявил, что терминалы военной версии Starlink — Starshield, которые использует ВСУ для ударов по территории России, работают с ограничениями – если скорость беспилотника с установленным на него терминалом Starlink превышает 160 км/ч, связь с ним пропадает. При этом на территории ЕС эти же терминалы работают без ограничений."Мы отправили пару машин на территорию стран ЕС со Starlink и они ехали со скоростью 180 километров в час и Starlink работает", — сообщил он журналистам.По его словам, напрашивается вывод о том, что это – спланированная операция США. При этом он делал акцент на том, что ограничения действуют и над территорией Украины.В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к Starshield.По его словам, вопрос об использовании системы Киевом находится на обсуждении."Starlink — это коммерческий продукт. &lt;...&gt; Starshield — это оборонный продукт, военный продукт. &lt;...&gt; Сейчас она недоступна Украине", — рассказал Рубио.Он назвал Starshield военной силой США, которую используют американские военные.
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украина, россия, сша, марко рубио, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, новости
Украина, Россия, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, Новости

"Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо

14:22 18.10.2026
 
© Фото : БЮРО 1440 / Telegramантенна станции "Рассвет"
антенна станции Рассвет - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Фото : БЮРО 1440 / Telegram
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Внештатный советник Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил о том, что примерно через полгода Россия может получить спутниковое покрытие над всей территорией Украины
Как заявил Бескрестнов в интервью Associated Press, появление у россиян спутникового покрытия над всей территорией Украины позволит ВС РФ управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени.
"Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Россия создает для нас прямо сейчас. И не только для Украины, но и для Европы. Это действительно станет большой катастрофой для всех", — подчеркнул "Флеш".
Так, по словам Бескрестнова, спутниковая сеть "Рассвет" позволит российским операторам непосредственно управлять беспилотниками и ракетами. Это может привести к тому, что украинские системы РЭБ станут неэффективными. Кроме того, он заявил, что спутниковая связь позволит России наносить точные удары по любой части Украины в режиме реального времени.
Сейчас же, по словам "Флеша", российские спутники обеспечивают лишь временное покрытие над Украиной. Когда они пролетают над украинской территорией, связь доступна в течение 30–40 минут.
Бескрестнов заявил, что Украина рассматривает возможность введения санкций в отношении российских компаний, связанных со спутниковой связью. Ищет Киев и другие способы противодействия, но это непростая задача, отметил советник Зеленского. По словам "Флеша", российские инженеры могли испытывать свои средства подавления на действующей системе Starlink. А вот Украине приходится готовить защиту от системы, которая ещё не заработала на полную мощность.
"Нам нужно действовать. К тому моменту, когда Россия начнёт использовать это для атак на нашу инфраструктуру и на нас, мы уже должны разработать средства, изготовить их в большом количестве и развернуть для защиты", — указал эксперт.
Днём ранее Владимир Зеленский во время визита в Европу заявил, что терминалы военной версии Starlink — Starshield, которые использует ВСУ для ударов по территории России, работают с ограничениями – если скорость беспилотника с установленным на него терминалом Starlink превышает 160 км/ч, связь с ним пропадает. При этом на территории ЕС эти же терминалы работают без ограничений.
"Мы отправили пару машин на территорию стран ЕС со Starlink и они ехали со скоростью 180 километров в час и Starlink работает", — сообщил он журналистам.
По его словам, напрашивается вывод о том, что это – спланированная операция США. При этом он делал акцент на том, что ограничения действуют и над территорией Украины.
В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к Starshield.
По его словам, вопрос об использовании системы Киевом находится на обсуждении.
"Starlink — это коммерческий продукт. <...> Starshield — это оборонный продукт, военный продукт. <...> Сейчас она недоступна Украине", — рассказал Рубио.
Он назвал Starshield военной силой США, которую используют американские военные.
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