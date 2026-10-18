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"Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины

"Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины - 18.10.2026 Украина.ру

"Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины

У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. Об этом 18 октября заявил председатель комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung

2026-10-18T17:11

2026-10-18T17:11

2026-10-18T17:11

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По его словам, Берлин уже предоставил всё, что мог, и не располагает дополнительными ресурсами, которые можно было бы оперативно задействовать."Мы сделали всё возможное, чтобы поддержать Украину. На мой взгляд, места для манёвра нет", — заявил политик, отвечая на вопрос о том, какую ещё помощь Бундесвер или немецкая оборонная промышленность могут оказать для подготовки украинской ПВО к зиме.Также Лашета спросили о перспективах поставок Киеву дальнобойного оружия. Прямого ответа он не дал, зато упомянул позицию президента США Дональда Трампа. По словам политика, американский лидер настойчиво призвал Владимира Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству дизельного топлива."Я считаю, что сейчас нам следует делать ставку на деэскалацию", — заявил немецкий политик. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, берлин, германия, дональд трамп, владимир зеленский, бундестаг, украина.ру