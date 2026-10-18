https://ukraina.ru/20261018/davali-slovo-ofitsera-a-otpravili-na-nol-ubita-ukrainka-kotoraya-zhalovalas-na-nasilie-v-vsu-1083895260.html

"Давали слово офицера, а отправили на ноль". Убита украинка, которая жаловалась на насилие в ВСУ

"Давали слово офицера, а отправили на ноль". Убита украинка, которая жаловалась на насилие в ВСУ - 18.10.2026 Украина.ру

"Давали слово офицера, а отправили на ноль". Убита украинка, которая жаловалась на насилие в ВСУ

Украинские медиа сообщили о гибели военнослужащей Валерии Степановой с позывным "Демон", которая незадолго до этого публично обвинила своих командиров в сексуальных домогательствах, жестоких избиениях и угрозах

2026-10-18T14:04

2026-10-18T14:04

2026-10-18T14:04

эксклюзив

украина

геннадий друзенко

вооруженные силы украины

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Украинское командование утверждает, что Степанова погибла от удара российского дрона во время выполнения боевого задания. Однако украинские блогеры, включая известных националистических пропагандистов, убеждены, что "Демона" убрали свои собственные сослуживцы. Потому что Валерия сделала недавно резонансные заявления, рассказав о том, какие порядки царят на самом деле в украинских вооруженных силах.Степановой исполнилось 29 лет, она была матерью двоих детей, и пошла в армию добровольно, в качестве оператора FPV-беспилотников. Молодая женщина считала себя патриоткой и рассчитывала хорошо заработать, убивая людей с безопасного расстояния. Именно такие условия обещают сейчас украинским девушкам, заманивая их на военную службу по контракту с помощью развешанных по всей Украине рекламных плакатов.Однако реальное положение женщины в украинской армии является тяжелым и унизительным. Офицеры относятся к таким "добровольцам" как к сексуальным рабыням, заставляя украинских "зашитниц" выполнять свои прихоти. Женщин-военнослужащих превращают в наложниц, спаивают и приучают к наркотикам. А если девушки сопротивляются насилию, их угрожают перевести в штурмовую пехоту, отправив на верную смерть в так называемую серую зону."Демон" прославилась на всю Украину в августе, когда она рассказала в социальных сетях свою историю, достаточно типичную для происходящих в стране событий. По словам Степановой, ее доставили на командный пункт батальона 118-й бригады территориальной обороны и потребовали пить спиртное вместе со своим командиром. Девушка ответила отказом, после чего Валерию заперли в служебном помещении, стали избивать, душить и склонять к сексуальным контактам с офицерским составом.Степанова описала эту историю в своих постах, уличив командиров бригады в сексуальном насилии. Она добилась перевода в другую часть, однако сразу же столкнулась там с жестким давлением и шантажом.Новые командиры заставляли Валерию отказаться от своих обвинений, угрожая ей физической расправой. Девушка опять не стала молчать – она опубликовала скриншоты переписки с офицером, который требовал от нее отозвать обвинения. Затем "Демон" сообщила, что ей пришлось сбежать из своего батальона. Судя по всему, контрактницу поймали и провели с ней "воспитательную работу". Степанова неожиданно написала, что отказывается от всех своих обвинений. А вскоре после этого пришло известие о ее гибели на линии фронта."Валерия открыто заявила о домогательствах в своем подразделении и вышла с этим в инфополе. Про это стало известно всей стране, об этом много говорили и обсуждали. В итоге она перевелась в новое подразделение. Но она попала из дыма в огонь, потому что на новом месте на нее начали оказывать давление, чтобы она извинилась перед командованием. В противном случае, ей угрожали, что ее сгноят. К сожалению, Валерия пошла на попятную, а этого делать было нельзя. Никогда нельзя идти на условия откровенных ублюдков. Ей давали слово офицера, что ее никто не тронет. Но после того, как ей пришлось под давлением отозвать свои обвинения, новые командиры отправили ее на ноль. Это самое настоящее убийство", – написал в своем блоге украинский военный под никнеймом Сержант Саммерс, который был лично знаком с погибшей.Украинские общественные деятели требуют расследовать обстоятельства гибели Степановой. Они полагают, что ее убили по приказу высокопоставленных представителей военного командования – чтобы запугать других женщин, которые также жалуются на сексуальные домогательства в армии.В этом уверены даже националисты, которые прямо пишут о том, что украинские офицеры относятся к своим солдатам как к расходному материалу, считая подчиненных своими рабами."Все-таки расправились с ней. Суть украинской армии в том, что солдат в ней – ресурс, расходник, вроде туалетной бумаги и стелек для обуви. Все, что угодно – но не человеческое существо. Только командование решает, как использовать этот расходник – для сексуальных утех или штурма посадки. А можно и там, и там», – написал после гибели Степановой блогер Андрей Шокотько.Смерть "Демона" должна послужить уроком для остальных украинок – особенно на фоне подготовки к мобилизации женщин, которую на днях снова анонсировала близкая к Банковой депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Потому что ее история наглядно продемонстрировала, что ожидает девушек на украинской военной службе."Правда в том, что в украинской армии практически невозможно попасть на "хороших парней" случайно. Систематическое вымогательство, пытки, избиения подчинённых – это сообщения от вэсэушников по всему фронту. Нельзя подписать контракт с ВСУ и рассчитывать, что ты попадешь в часть, где не будет беспредела. Украинские власти уверяют, что о женской мобилизации пока нет речи, однако постоянно крутят рекламу, призывая женщин вступать в ряды ВСУ. Что ж, Валерия показала, какая судьба их ждет в этом случае", – прокомментировала гибель Степановой поэтэсса и военный корреспондент Анна Долгарева.Однако эта история является поучительной и для украинских мужчин. В последнее время украинское руководство все чаще использует службу в армии для расправы над политическими оппонентами, цинично отправляя своих мобилизованных критиков на верную гибель.Недавно военкомы схватили популярного художника-мультипликатора Михаила Дунаковского, который публиковал сатирические мультфильмы с критикой боевиков украинского ТЦК. По словам Михаила, его схватили на выходе из дома, "придушили", надели на руки наручники и сразу же отправили на "комплектацию" в военную часть – обвинив художника в том, что он "слишком много шумел".А на днях украинское военное командование перевело в штурмовую бригаду военного медика Геннадия Друзенко* – одиозного националиста, который ранее призывал кастрировать в госпиталях пленных российских солдат. В последнее время он позволял себе негативно высказываться о Зеленском, призывая к завершению боевых действий. И украинское руководство вынесло скандальному блогеру смертный приговор, распорядившись отправить его из Киева на линию фронта."Я критиковал неэффективные действия Зеленского. Я третий год говорю, что нашей целью должно быть выживание Украины, а не разрушение России", – заявил шокированный Друзенко, который внезапно понял, что его убивают свои же собственные идеологические соратники.И подобное прозрение ожидает в ближайшее время многих других пламенных украинских патриотов.*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261017/1083722752.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, геннадий друзенко, вооруженные силы украины