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"Наши деньги — Украине": Орбан обвинил Будапешт в втягивании Венгрии в войну
"Наши деньги — Украине": Орбан обвинил Будапешт в втягивании Венгрии в войну - 18.10.2026 Украина.ру
"Наши деньги — Украине": Орбан обвинил Будапешт в втягивании Венгрии в войну
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил действующее правительство в поддержке Украины и противостоянии России. Об этом 18 октября он заявил в программе Bayer show
2026-10-18T16:03
2026-10-18T16:03
2026-10-18T16:03
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По словам Орбана, страна отказалась от нейтралитета и встала на сторону Киева в войне против Москвы. Нынешняя политика венгерского правительства свидетельствует о его антироссийской позиции."Сегодня Венгрия не является нейтральной. Сегодня она выступает против России и встала на сторону украинцев", — заявил политик.Он также сравнил позицию Будапешта с политикой Германии, Франции и Великобритании, которые последовательно накачивают Киев оружием и деньгами.Отдельно Орбан обвинил венгерские власти в использовании средств граждан для поддержки Украины. По его мнению, такие действия могут привести к втягиванию Венгрии в войну."Они везут наши деньги на Украину и втягивают нас в войну", — сказал политик.О позиции Венгрии относительно украинского конфликта – в материале "Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с ЗеленскимБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, россия, виктор орбан, украина.ру, мадьяр, владимир зеленский
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Украина.ру, Мадьяр, Владимир Зеленский
"Наши деньги — Украине": Орбан обвинил Будапешт в втягивании Венгрии в войну
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил действующее правительство в поддержке Украины и противостоянии России. Об этом 18 октября он заявил в программе Bayer show
По словам Орбана, страна отказалась от нейтралитета и встала на сторону Киева в войне против Москвы. Нынешняя политика венгерского правительства свидетельствует о его антироссийской позиции.
"Сегодня Венгрия не является нейтральной. Сегодня она выступает против России и встала на сторону украинцев", — заявил политик.
Он также сравнил позицию Будапешта с политикой Германии, Франции и Великобритании, которые последовательно накачивают Киев оружием и деньгами.
Отдельно Орбан обвинил венгерские власти в использовании средств граждан для поддержки Украины. По его мнению, такие действия могут привести к втягиванию Венгрии в войну.
"Они везут наши деньги на Украину и втягивают нас в войну", — сказал политик.
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