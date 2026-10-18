https://ukraina.ru/20261018/voyna-prishla-na-volyn-lvovskie-deputaty-prigrozili-trampu-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083888330.html

Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделю

Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделю - 18.10.2026 Украина.ру

Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделю

Львовский облсовет в духе "письма казаков к турецкому султану" обратился к президенту США Дональду Трампу и международному сообществу с призывом не давить на Зеленского, а ситуация на Западной Украине в целом меняется

2026-10-18T09:32

2026-10-18T09:32

2026-10-18T09:32

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львовский областной совет

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Регион трезвеет, почувствовав последствия ударовОбласти Западной Украины с начала СВО довольно редко подвергались атакам российских ракет и дронов, причём в основном они прилетали по военным объектам и предприятиям ВПК, а также по энергетической инфраструктуре. Ситуация изменилась летом этого года после того, как 25 июня Владимир Зеленский объявил о старте 40-дневной операции СБУ "по принуждению России к миру".Одной из главных составляющих этой операции были удары по гражданским объектам – нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и терминалам, танкерам, а также по складам крупных маркетплейсов. Украинские дроны массированно атаковали и продолжают атаковать складские и торговые помещения на всей территории России.В начале августа Зеленский решил продлить атаки на неопределённый срок. После этого Россия приступила к атакам аналогичных объектов в Украине. Понятно, что первыми под удар попали склады в Киеве. В этот период в западноукраинском сегменте социальных сетей звучали циничные призывы ни в коем случае не прекращать удары по гражданским объектам в России – ведь по самой Западной Украине не прилетало.Ситуация начала меняться уже на предыдущей неделе, а 13 октября был нанесён удар по крупнейшему логистическому комплексу торговой сети "Эпицентр" – в Хмельницком. Ранее он снабжал товарами 34 торговых центра западного и центрального регионов Украины. После уничтожения двух других складов в Киеве и Киевской области, склад в Хмельницком взял на себя логистику всей сети "Эпицентр".А 15-16 октября российские реактивные дроны прилетели уже по складским и торговым комплексам Волыни – в Ровно и Луцке. Кроме того, в Луцке и Черткове были уничтожены предприятия, производившие кабельные сети и электрооборудование для заводов Volkswagen – а там, как известно, давно производят не только гражданские автомобили. В Ровно и Луцке долго не было электричества.Стоит отметить, что массовый прилёт российских реактивных дронов на Западную Украину (били по всем областям, кроме Закарпатской), а также неспособность мобильных огневых групп и более серьезных систем ПВО их сбить, стали холодным душем для жителей региона. В социальных сетях люди всё чаще признают, что начатые Зеленским удары по гражданским объектам в России куда больше навредили самим украинцам, и призывают их прекратить.Львовский областной совет угрожает Дональду ТрампуПока в Вашингтоне обсуждают мирные планы, а президент США публично спорит с украинским лидером, Львовский областной совет пошёл на неожиданный шаг. 13 октября 59 его депутатов поддержали обращение к президенту США Дональду Трампу и международному сообществу с призывом не оказывать давления на Зеленского. Инициатором документа стал депутат Юрий Бучко, представляющий президентскую партию "Слуга народа" и занимающий должность заместителя начальника Львовской областной военной администрации.Депутаты констатировали, что на фоне активизации международных переговоров Украину пытаются склонить к противоречащим её национальным интересам решениям."Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем: ни одно государство, независимо от его политического, военного или экономического веса, не имеет права определять за Украину пределы её суверенитета, территориальное устройство, условия безопасности или будущее украинского народа. Украина не является и не может быть объектом договорённостей между великими державами", – говорится в обращении.Помощь Киеву со стороны Вашингтона депутаты назвали не личной услугой, а поддержкой защищаемого от вооруженной агрессии государства. "Прежде чем поучать Украину, стоит открыть Устав ООН. А если в вашем окружении нет человека, способного объяснить его содержание, проблема не в международном праве", – говорится в тексте.Авторы обращения также раскритиковали заявления американского президента по Украине."У украинцев есть точное народное выражение: переводить стрелки с больной головы на здоровую. Именно это вы пытаетесь сделать, обвиняя Украину в происходящем на мировом энергетическом рынке", – говорится в нём.Это очередное творение формата "казаки пишут письмо турецкому султану" (кстати, самого письма никогда не существовало, а легенду о нём выдумал в XVIII веке польский автор). Очевидно, что депутаты Львовского областного совета, которых лишили даже полномочий принимать областной бюджет (его утверждает губернатор своим решением), решили просто напомнить о себе.У Львовского облсовета есть опыт подобной "внешнеполитической активности". В марте 2025 года его депутаты приняли схожее заявление в поддержку президента, единства нации и защиты суверенитета. Тогда они также настаивали на принципе "Ничего об Украине без Украины" и выступали против "навязывания капитуляции под видом перемирия". Правда, тогда заявление не содержало конкретных адресатов, и его никому не посылали. Планируется ли передать новое обращение Дональду Трампу и лидерам "великих держав", в облсовете не сообщили.Судя по всему, документ повторит судьбу открытого письма киевского литературоведа Сергея Ефремова к американскому лидеру Вудро Вильсону в январе 1917 года. Ефремов тогда поддержал идеи Вильсона о праве малых народов на самоопределение, вот только президент США об этом так и не узнал.Права нацменьшинств на родной язык. Не всехВерховная Рада Украины 12 октября приняла изменения к закону об образовании, позволяющие части национальных меньшинств обучение на родном языке. Это было ключевым требованием Венгрии, блокировавшей открытие очередных кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Закон сразу же подписал Владимир Зеленский и он вступил в силу, а на следующий день Будапешт снял свое вето, и кластеры для Киева были открыты.Кроме этого, 16 октября в рамках саммита ЕС состоялась первая официальная встреча Зеленского с премьером Венгрии Петером Мадяром, который заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу. Закарпатские венгры уже готовятся к официальному признанию своих школ, однако даже закон может оказаться очередным невыполненным обещанием Киева, как это бывало не раз.Стоит подчеркнуть, что до принятых изменений закон Украины об образовании разрешал получать его исключительно на государственном (т.е. украинском) языке – с определенными поблажками для "коренных народов" (прежде всего крымских татар), которых на подконтрольной Киеву территории всего несколько десятков тысяч. Но более чем 150-тысячная венгерская, 140-тысячная польская, 200-тысячная болгарская, почти 400-тысячная румыно-молдавская и несколькомиллионная русская общины права на образование на родном языке были лишены.Теперь же ученики из нацменьшинств, языки которых имеют статус официальных языков ЕС, а также представители коренных народов Украины смогут получать образование на родном языке наряду с государственным. Школам будут предоставлять статус учебного заведения национального меньшинства или коренного народа, если более 50% учащихся учатся на соответствующем языке. Поскольку русский не является официальным языком ЕС, главную проблему образования в Украине этот закон не решает, но Будапешт это, естественно, не волнует.Иштван Черничко, ректор Закарпатского венгерского университета имени Ференца Ракоци II, 14 октября радостно заявил в интервью венгерскому изданию Origo, что теперь школы закарпатских венгров смогут отражать свой статус в официальных названиях, а школьные вывески и внутреннюю документацию оформлять на двух языках – венгерском и украинском.По словам ректора, существенные изменения ждут и систему ВНО (аналог ЕГЭ – ред). По просьбе выпускников экзаменационные задания по всем предметам, кроме украинского языка и литературы и иностранных языков, теперь должны переводить на родной язык. Однако ректор признал, что "для практического внедрения этой нормы понадобятся дальнейшие шаги профильных ведомств".В общем, если интервью начинается "за здравие", то заканчивается "за упокой". Он подчеркнул, что само принятие закона не решит всех имеющихся проблем. Он отметил, что у правительства Украины есть всего полгода на то, чтобы разработать и принять необходимые подзаконные акты и внести изменения в действующие нормативные документы.Черничко назвал особенно важным, чтобы "администрация школ и руководители органов управления образованием вовремя получили точные разъяснения о новых возможностях, а практическому применению закона не препятствовали необоснованные бюрократические барьеры".Но ни Министерство образования, ни департаменты образования военных администраций тех областей, где компактно проживают венгры (а это не только Закарпатье, но и Черновцы, и Одесская область) пока никаких команд по воплощению изменений в закон об образовании не получили. Мои источники в Ужгороде и Черновцах утверждают, что директора школ, где большинство учеников являются этническими венграми или румынами, получили достаточно четкие команды от областных чиновников "не бежать вперед отца в пекло", потому что никаких ожидаемых реформ может и не состояться.В целом, принятие в 2023 году закона о нацменьшинствах принятие было требованием Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. В первую очередь – Венгрии, но образовательные права венгры Украины тогда так и не получили. Сейчас история может повториться, ведь Будапешт разрешил открыть переговорные кластеры, а предоставленная услуга – с точки зрения Киева – больше ничего не стоит.Национальным меньшинствам Украины остаётся надеяться только на то, что их права теперь будут защищать не только Венгрия, но также Румыния, Болгария и Польша. Ну а России придётся побороться за то, чтобы этот закон все равно применялся ко всем в духе ст. 10 Конституции Украины.

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр ефремов, ес, львовский областной совет, впк