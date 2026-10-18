Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах - 18.10.2026 Украина.ру
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Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах
Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах - 18.10.2026 Украина.ру
Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали виновных в происходящем во Франции
2026-10-18T17:20
2026-10-18T17:20
новости
франция
москва
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
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Трамп в соцсети Truth Social обратил внимание на происходящее во Франции."Франция пылает! Иммиграция людей из совершенно другого мира - людей, несущих в сердце ненависть, - разрушила страну, которая когда-то была столь великой. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!" – написал Трамп.Его поддержал американский вице-президент Джей Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х."Западные либералы завезли третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведёт именно к этому, но они не слушали", – написал Вэнс.Он заявил, что молится, "чтобы Франция, прекрасная страна удивительных людей, остановила это безумие до того, как сгорят ещё какие-нибудь её достопримечательности"."И я надеюсь, что американцы внимательно смотрят. Это будущее, которого демократы в Конгрессе добиваются для вашей страны", – подчеркнул вице-президент.При этом он репостнул видео со страницы издания Visegrád 24, на котором был запечатлён пожар и разрушение ратуши Лиможа."Ратуша Лиможа, построенная в 1873 году, не пережила сегодняшние беспорядки. Шпиль здания сейчас обрушился", – гласила подпись под видео.В субботу, 17 октября, группа радикальных протестующих – "касадеров" – разбила окна, ворвалась внутрь ратуши и подожгла помещения на первом этаже. Перед этим протестующие сожгли машину муниципальной полиции.Огонь быстро распространился по зданию. Несмотря на все усилия пожарных, пытавшихся часами обуздать огонь, кровля полностью обрушались внутрь здания. Около 21:00 по местному времени (около 22:00 мск), рухнула знаменитая колокольная башня – кампанила – ратуши. При падении она проломила центральную часть строения. Две трети фасада здания были уничтожена.Мэр Лиможа Гийом Герен назвал произошедшее мерзостью."Словами невозможно выразить всю мерзость произошедшего. Это хаотичная ситуация для страны. Они разрушили здание, которое любят жители города, но они не разрушили государственные службы. Горит памятник, но не Республика. Последует уголовное преследование. Послание преступникам: "Вы будете арестованы", – подчеркнул он.Погромы прошли и в других регионах Франции. Так, в сети завирусилось видео, на котором молодая белая француженка пытается остановить погромщиков."Остановитесь! Зачем вы это делаете? Это не причина! Кому выгода от этого?" – срывалась на крик француженка.Скрывавшие свои лица погромщики оттолкнули её и ворвались внутрь."Пофиг! Чего бояться! (в ориг. C’est pas ton pèrе – Ред.)" – ответили ей жаргонным выражением.В Ницце погромщики избили владельца магазинов комиксов. Притом, побоявшись сразиться с ним лицом к лицу из-за его габаритов, они атаковали мужчину со спины.Наблюдатели отмечают, что протесты уже не похожи на борьбу за права учащихся, напоминая скорее банальный погром.
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Новости, Франция, Москва, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах

17:20 18.10.2026
 
© Фото : скриншот видеомэрия Лиможа
мэрия Лиможа - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Фото : скриншот видео
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали виновных в происходящем во Франции
Трамп в соцсети Truth Social обратил внимание на происходящее во Франции.
"Франция пылает! Иммиграция людей из совершенно другого мира - людей, несущих в сердце ненависть, - разрушила страну, которая когда-то была столь великой. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!" – написал Трамп.
Его поддержал американский вице-президент Джей Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х.
"Западные либералы завезли третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведёт именно к этому, но они не слушали", – написал Вэнс.
Он заявил, что молится, "чтобы Франция, прекрасная страна удивительных людей, остановила это безумие до того, как сгорят ещё какие-нибудь её достопримечательности".
"И я надеюсь, что американцы внимательно смотрят. Это будущее, которого демократы в Конгрессе добиваются для вашей страны", – подчеркнул вице-президент.
При этом он репостнул видео со страницы издания Visegrád 24, на котором был запечатлён пожар и разрушение ратуши Лиможа.
"Ратуша Лиможа, построенная в 1873 году, не пережила сегодняшние беспорядки. Шпиль здания сейчас обрушился", – гласила подпись под видео.
В субботу, 17 октября, группа радикальных протестующих – "касадеров" – разбила окна, ворвалась внутрь ратуши и подожгла помещения на первом этаже. Перед этим протестующие сожгли машину муниципальной полиции.
Огонь быстро распространился по зданию. Несмотря на все усилия пожарных, пытавшихся часами обуздать огонь, кровля полностью обрушались внутрь здания. Около 21:00 по местному времени (около 22:00 мск), рухнула знаменитая колокольная башня – кампанила – ратуши. При падении она проломила центральную часть строения. Две трети фасада здания были уничтожена.
Мэр Лиможа Гийом Герен назвал произошедшее мерзостью.
"Словами невозможно выразить всю мерзость произошедшего. Это хаотичная ситуация для страны. Они разрушили здание, которое любят жители города, но они не разрушили государственные службы. Горит памятник, но не Республика. Последует уголовное преследование. Послание преступникам: "Вы будете арестованы", – подчеркнул он.
Погромы прошли и в других регионах Франции. Так, в сети завирусилось видео, на котором молодая белая француженка пытается остановить погромщиков.
"Остановитесь! Зачем вы это делаете? Это не причина! Кому выгода от этого?" – срывалась на крик француженка.
Скрывавшие свои лица погромщики оттолкнули её и ворвались внутрь.
"Пофиг! Чего бояться! (в ориг. C’est pas ton pèrе – Ред.)" – ответили ей жаргонным выражением.
В Ницце погромщики избили владельца магазинов комиксов. Притом, побоявшись сразиться с ним лицом к лицу из-за его габаритов, они атаковали мужчину со спины.
Наблюдатели отмечают, что протесты уже не похожи на борьбу за права учащихся, напоминая скорее банальный погром.
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