https://ukraina.ru/20261018/tri-mirnykh-zhitelya-pogibli-pri-udarakh-vsu-po-lnr-pasechnik-soobschil-o-novykh-zhertvakh-1083897084.html

Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах

Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах - 18.10.2026 Украина.ру

Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах

Три человека погибли, ещё трое ранены в результате атак ВСУ по Луганской Народной Республике. Об этом 18 октября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

2026-10-18T13:37

2026-10-18T13:37

2026-10-18T13:37

сво

спецоперация

луганская народная республика

украина

северодонецк

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

дональд трамп

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"В Северодонецке в результате атаки вражеского БПЛА погибла пожилая женщина. Ещё один удар в Троицком муниципальном округе противник нанёс по гаражу, погиб мужчина. На автодороге в районе посёлка Индустрия Антрацитовского муниципального округа ВФУ ударили по легковой машине, погиб водитель", — сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс".Также глава ЛНР сообщил об ударах по жилым домам в Краснодонском округе, в результате которых пострадала семейная пара, а также их 40-летний сын. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, женщина с сыном получили лёгкие травмы, помощь оказана на месте.Ранее в новостях: "Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

луганская народная республика

украина

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сво, спецоперация, луганская народная республика, украина, северодонецк, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, дональд трамп