https://ukraina.ru/20261018/tri-mirnykh-zhitelya-pogibli-pri-udarakh-vsu-po-lnr-pasechnik-soobschil-o-novykh-zhertvakh-1083897084.html
Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах
Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах - 18.10.2026 Украина.ру
Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах
Три человека погибли, ещё трое ранены в результате атак ВСУ по Луганской Народной Республике. Об этом 18 октября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник
2026-10-18T13:37
2026-10-18T13:37
2026-10-18T13:37
сво
спецоперация
луганская народная республика
украина
северодонецк
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
дональд трамп
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"В Северодонецке в результате атаки вражеского БПЛА погибла пожилая женщина. Ещё один удар в Троицком муниципальном округе противник нанёс по гаражу, погиб мужчина. На автодороге в районе посёлка Индустрия Антрацитовского муниципального округа ВФУ ударили по легковой машине, погиб водитель", — сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс".Также глава ЛНР сообщил об ударах по жилым домам в Краснодонском округе, в результате которых пострадала семейная пара, а также их 40-летний сын. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, женщина с сыном получили лёгкие травмы, помощь оказана на месте.Ранее в новостях: "Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, луганская народная республика, украина, северодонецк, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, дональд трамп
СВО, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Украина, Северодонецк, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Дональд Трамп
Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах
Три человека погибли, ещё трое ранены в результате атак ВСУ по Луганской Народной Республике. Об этом 18 октября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник