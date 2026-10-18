https://ukraina.ru/20261018/ukrainu-ne-pustyat-na-evropeyskiy-agrarnyy-rynok-pendzin-obyasnil-pochemu-es-zakryvaet-pyatyy-klaster-1083898788.html

Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер

Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер - 18.10.2026 Украина.ру

Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер

Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции. Об этом 18 октября заявил украинский экономист Олег Пендзин.

2026-10-18T15:14

2026-10-18T15:14

2026-10-18T15:14

новости

украина

польша

дональд трамп

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082446616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_668c8c4134df11b80daeb22207e9ba2b.jpg

По словам эксперта, за счёт плодородных почв и более низких зарплат украинские агрохозяйства намного конкурентоспособнее европейцев."Среднее фермерское хозяйство Польши — 8 га на песчаных грунтах, средняя зарплата польского агрария — $1800/мес. Среднее фермерское хозяйство Украины — 89 га на чернозёмах, средняя зарплата — около $400/мес. Кто с экономической точки зрения более конкурентоспособен? Безусловно, Украина", — заявил Пендзин.Пендзин рассказал, что запрет на украинскую агропродукцию был предложен в пятом переговорном кластере о вступлении Украины в Евросоюз.Европейские фермеры не хотят конкурировать с украинским зерном, а значит, никакого "членства" в ЕС не будет. Подробнее – в материале Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портовБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, дональд трамп, украина.ру, ес