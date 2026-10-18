Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер - 18.10.2026 Украина.ру
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Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер
Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер - 18.10.2026 Украина.ру
Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер
Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции. Об этом 18 октября заявил украинский экономист Олег Пендзин.
2026-10-18T15:14
2026-10-18T15:14
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По словам эксперта, за счёт плодородных почв и более низких зарплат украинские агрохозяйства намного конкурентоспособнее европейцев."Среднее фермерское хозяйство Польши — 8 га на песчаных грунтах, средняя зарплата польского агрария — $1800/мес. Среднее фермерское хозяйство Украины — 89 га на чернозёмах, средняя зарплата — около $400/мес. Кто с экономической точки зрения более конкурентоспособен? Безусловно, Украина", — заявил Пендзин.Пендзин рассказал, что запрет на украинскую агропродукцию был предложен в пятом переговорном кластере о вступлении Украины в Евросоюз.Европейские фермеры не хотят конкурировать с украинским зерном, а значит, никакого "членства" в ЕС не будет. Подробнее – в материале Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портовБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Польша, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС

Украину не пустят на европейский аграрный рынок: Пендзин объяснил, почему ЕС закрывает пятый кластер

15:14 18.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции. Об этом 18 октября заявил украинский экономист Олег Пендзин.
По словам эксперта, за счёт плодородных почв и более низких зарплат украинские агрохозяйства намного конкурентоспособнее европейцев.
"Среднее фермерское хозяйство Польши — 8 га на песчаных грунтах, средняя зарплата польского агрария — $1800/мес. Среднее фермерское хозяйство Украины — 89 га на чернозёмах, средняя зарплата — около $400/мес. Кто с экономической точки зрения более конкурентоспособен? Безусловно, Украина", — заявил Пендзин.
Пендзин рассказал, что запрет на украинскую агропродукцию был предложен в пятом переговорном кластере о вступлении Украины в Евросоюз.
Европейские фермеры не хотят конкурировать с украинским зерном, а значит, никакого "членства" в ЕС не будет. Подробнее – в материале Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
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