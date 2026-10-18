https://ukraina.ru/20261018/poluchila-tsvety-ot-baskova-ukraintsy-razyskivayut-mat-lobody-1083899339.html
Получила цветы от Баскова: украинцы разыскивают мать Лободы
Получила цветы от Баскова: украинцы разыскивают мать Лободы - 18.10.2026 Украина.ру
Получила цветы от Баскова: украинцы разыскивают мать Лободы
Украинские СМИ озадачились судьбой матери популярной певицы Светланы Лободы Натальи
2026-10-18T15:59
2026-10-18T15:59
2026-10-18T16:00
париж
россия
украина
лобода
николай басков
князев сергей
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Украинское издание "Телеграф" рассказало о Наталье Лободе – экс-депутате Ирпенского городского совета и матери певицы Светланы Лободы."Мало кто знает, как выглядит женщина, воспитавшая известную артистку. В прошлом она была депутатом в родном Ирпене, а широкую огласку получила после скандального участия в российском ток-шоу", – сообщило издание.Наталья Лобода была депутатом Ирпенского городского совета 7 созыва от партии "Новые лица". Кроме того, в 2016 году она стала одной из соучредительниц общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".В 2017 году Наталья Лобода появилась на российском телевидении в программе "Пусть говорят". Во время эфира она приготовила торт и получила букет цветов от заслуженного артиста РФ Николая Баскова, которого в том же году внесли на "Миротворец". Это вызвало бурю негодования на Украине.В итоге Служба безопасности Украины заявила о намерении проверить и мать, и дочь. Первую затравили настолько, что в сентябре 2017 года она подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.Сейчас, спустя 9 лет, украинские СМИ задались, где находится старшая Лобода."Точное местонахождение Лободы-старшей сейчас неизвестно. При этом, геотег на ее странице в Инстаграме* (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ – Ред.) указывает на Латвию", – отмечалось в публикации.Примечательно, что свои соцсети мать певицы ведёт на украинском языке. 18 октября она поздравила свою дочь с днём рождения. При этом Лобода-старшая опубликовала фото из Парижа."Моя дорогая доченька, с 44-летием. Сколько бы тебе ни было лет, для меня ты всегда будет оставаться маленькой девочкой, моей радостью и частичкой моего сердца. Желаю тебе, моя дорога, крепкого здоровья, женского счастья, любви, душевного спокойствия и осуществления самых заветных желаний. Пусть Господь бережёт тебя на каждом шагу. А мамино сердце всегда с тобой, где бы ты ни была. Люблю тебя безгранично!" – написала женщина пожелания для своей дочери.Она также опубликовала детские фото певицы, в т.ч. и с отцом.Ранее украинские СМИ показали фото отца Светланы Лободы Сергеем, в браке с которым Наталья 45 лет.
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париж, россия, украина, лобода, николай басков, князев сергей
Получила цветы от Баскова: украинцы разыскивают мать Лободы
15:59 18.10.2026 (обновлено: 16:00 18.10.2026)
Украинские СМИ озадачились судьбой матери популярной певицы Светланы Лободы Натальи
Украинское издание "Телеграф" рассказало о Наталье Лободе – экс-депутате Ирпенского городского совета и матери певицы Светланы Лободы.
"Мало кто знает, как выглядит женщина, воспитавшая известную артистку. В прошлом она была депутатом в родном Ирпене, а широкую огласку получила после скандального участия в российском ток-шоу", – сообщило издание.
Наталья Лобода была депутатом Ирпенского городского совета 7 созыва от партии "Новые лица". Кроме того, в 2016 году она стала одной из соучредительниц общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".
В 2017 году Наталья Лобода появилась на российском телевидении в программе "Пусть говорят". Во время эфира она приготовила торт и получила букет цветов от заслуженного артиста РФ Николая Баскова, которого в том же году внесли на "Миротворец". Это вызвало бурю негодования на Украине.
В итоге Служба безопасности Украины заявила о намерении проверить и мать, и дочь. Первую затравили настолько, что в сентябре 2017 года она подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.
Сейчас, спустя 9 лет, украинские СМИ задались, где находится старшая Лобода.
"Точное местонахождение Лободы-старшей сейчас неизвестно. При этом, геотег на ее странице в Инстаграме* (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ – Ред.) указывает на Латвию", – отмечалось в публикации.
Примечательно, что свои соцсети мать певицы ведёт на украинском языке. 18 октября она поздравила свою дочь с днём рождения. При этом Лобода-старшая опубликовала фото из Парижа.
"Моя дорогая доченька, с 44-летием. Сколько бы тебе ни было лет, для меня ты всегда будет оставаться маленькой девочкой, моей радостью и частичкой моего сердца. Желаю тебе, моя дорога, крепкого здоровья, женского счастья, любви, душевного спокойствия и осуществления самых заветных желаний. Пусть Господь бережёт тебя на каждом шагу. А мамино сердце всегда с тобой, где бы ты ни была. Люблю тебя безгранично!" – написала женщина пожелания для своей дочери.
Она также опубликовала детские фото певицы, в т.ч. и с отцом.
Ранее украинские СМИ показали фото отца Светланы Лободы Сергеем, в браке с которым Наталья 45 лет.