https://ukraina.ru/20261018/zelenskogo-srochno-evakuirovali-smozhet-li-ukraina-voevat-bez-ssha-1083891293.html

Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?

Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США? - 18.10.2026 Украина.ру

Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?

Взвизгнув от ужаса, Зеленский после страшных слов Трампа "ему пора уходить" метнулся в Лондон, где киевского "нелегитимного" принимают всегда. Ещё бы! Ведь Зеленский в первую очередь - верный слуга английской короны, а это значит - слуга лондонского Сити и всей кучки глобалистов, которые там сидят

2026-10-18T13:05

2026-10-18T13:05

2026-10-18T13:05

эксклюзив

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владимир зеленский

дональд трамп

сикорский

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Сити, Лондон, президенты и министрыЛондонский Сити - это, в частности, Ротшильды, как одна из групп управленцев.Сити - это всемирные суперкорпорации, как "Блэк Рок", например.Это объясняет, почему Зеленского так поддерживает Эммануэль Макрон, бывший "банкир Ротшильдов" (он работал менеджером в банке Ротшильдов, а потом ему "внезапно" пришла в голову идея пойти в политику).Становится яснее, почему "за Украину" так "переживает" канцлер Мерц (он бывший менеджер "Блэк Рок").Про Польшу, где главой МИД является бывший гражданин Британии Радек Сикорский, и говорить не приходится.Сикорский учился в Оксфорде вместе с Борисом Джонсоном. А когда стал главой Министерства обороны Польши, 20 лет тому назад, его еле-еле заставили под давлением общественности отказаться от британского гражданства.Как же обычный журналист лондонских газет стал заместителем министра обороны, буквально через 5 лет после окончания Оксфорда? Загадка.Больше 30 лет Сикорский переползает с должности на должность в правительстве Польши. И с неизменным упорством отстаивает позиции Великобритании, конечно же.Лидеры крупнейших стран Европы - агенты и исполнители заданий британской короны и лондонского Сити. То же самое происходит и с Украиной.Никакой "Украины" уже давно нет. Этим словом прикрывается агент МИ-6 и слуга английской короны некто Зеленский.Диктатор в черном костюмчикеПринимали его в этот раз с помпой, но какой-то бутафорской. Прямо видно, как "проходит мирская слава".Но внешне все выглядело, как и раньше.Сам Карл III уделил главе киевского режима в неизменном теперь уже черном полувоенном костюмчике целых 25 минут. В Виндзорском замке, в личных покоях.Надо напомнить, что в прошлый раз, когда Зеленского выпихнули из Белого дома, в феврале 2025 года, уже на следующий день он полетел в Британию. И там его сразу же принял король Карл.Агент сразу же мчится к "папочке" с докладом, как только получает "по ушам" от Трампа.Премьер Британии на этот раз (никто не запоминает его фамилию, это неважно, премьеры там меняются с такой же скоростью, как перчатки) встречал Зеленского с гвардией.Красная дорожка была расстелена перед входом в дом на Даунинг-стрит, там же был выстроен почётный караул роты Ирландской гвардии. Премьер потом сказал, что это произошло впервые в истории.Естественно! Никто раньше так не делал, потому что это выглядит довольно комично. На этой улице нет места ни для каких гвардейцев.Не говоря уже про то, как рядом с гвардейцами смотрелась фигурка в чёрном костюмчике и в ботинках на специальной платформе (делают Зеленского выше на 5-6 сантиметров).Даже кот Ларри не вышел встречать Зеленского! Видимо, так он ему уже надоел.Но для чего же была вся эта помпа? Чтобы скрыть настоящие цели, конечно.Настоящая цель этого визита, скорее всего, - стремительная эвакуация Зеленского с Украины.Как написали Reuters, Зеленский прибыл в Великобританию СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ после того, как Украина обвинила компанию Илона Маска в выведении из строя своих беспилотников в результате ограничения работы Starlink.Зеленскому небезопасно сейчас быть в Киеве, и он ускользнул. Его совершенно не интересуют другие люди. Зеленского интересует только он сам и его драгоценная шкурка.В течение нескольких часов он домчался до польской границы и улетел уже оттуда на самолёте в Лондон.Два интервьюВ Лондоне же Зеленский дал два интервью, в которых разъяснил позицию "британской короны".В интервью Пирсу Моргану он ответил утвердительно на вопрос "считаете ли вы себя преданным?" - "да, считаю".И, как обычно, сказал, что Трамп "не на правильной стороне истории", "сильный партнёр, который ведёт себя как слабый".Премьер Британии тоже не сидел сложа руки и опубликовал заявление украинскому народу:"Мы будем с вами столько, сколько потребуется!"Уже президент Байден заверял Украину в непоколебимой дружбе: "сколько потребуется!"Буквально через пару лет "непоколебимая поддержка" прекратилась.В интервью Financial Times, Зеленский сообщил:"Мы снимаем все запреты на атаки по российским НПЗ".А также сообщил в очередной раз: Трамп "слабый", Трамп в США находится в меньшинстве.Зеленский дерзко и смело отвечает Трампу? Конечно же, нет. Это говорят король Карл и лондонский Сити.Зеленского просто используют. Зачем королю Карлу ездить в Вашингтон, вести там утомительные переговоры с Трампом?Вот же, украинский "лидер" в черном костюмчике. Он послушно исполнит роль камикадзе. К сожалению, вместе со всей страной. Но кого в Лондоне на самом деле волнует Украина?Сможет ли Украина воевать без США?Причина происходящего ясна: Лондон не готов "фиксировать убытки".Как пишет Елена Панина:"Но открыто воевать с Трампом британское правительство не хочет... Зачем публично ссориться с главным союзником, если можно самые неприятные заявления поручить сделать самому Зеленскому?Однако у всей этой конструкции есть слабое место. Зеленский может сколько угодно выступать на британском телевидении, король может принимать его хоть каждую неделю, а кабмин его величества — объявлять очередные пакеты помощи. Но у британцев нет полноценной замены американским разведывательным спутникам, Starlink, системам Patriot и целому ряду других критически важных возможностей.Политическое убежище от давления США Лондон предоставить Зеленскому способен. Военную независимость от США - нет.Пирс Морган: "Как вы думаете, Украина может выиграть войну без американцев на её стороне?"Зеленский (уклонившись от прямого ответа): "Мы никогда не потеряем нашу независимость"."Воюйте до последнего украинца", - вот что означают эти ответы и этот визит для Украины.Украина опять получила указания из Лондона: "продолжайте воевать".

https://ukraina.ru/20261017/rossiyskie-milliardy-amerikanskie-shtaty-chto-korol-anglii-poobeschal-zelenskomu-1083867858.html

https://ukraina.ru/20261013/smozhet-li-tramp-skinut-zelenskogo-i-kak-otvetit-britaniya-semibratov-o-dogovornnostyakh-rossii-i-ssha-1083778919.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, сикорский