https://ukraina.ru/20261018/zelenskogo-srochno-evakuirovali-smozhet-li-ukraina-voevat-bez-ssha-1083891293.html
Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?
Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США? - 18.10.2026 Украина.ру
Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?
Взвизгнув от ужаса, Зеленский после страшных слов Трампа "ему пора уходить" метнулся в Лондон, где киевского "нелегитимного" принимают всегда. Ещё бы! Ведь Зеленский в первую очередь - верный слуга английской короны, а это значит - слуга лондонского Сити и всей кучки глобалистов, которые там сидят
2026-10-18T13:05
2026-10-18T13:05
2026-10-18T13:05
эксклюзив
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
дональд трамп
сикорский
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083866120_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_affb761854d3a11a593ff7ba6c20a180.jpg
Сити, Лондон, президенты и министрыЛондонский Сити - это, в частности, Ротшильды, как одна из групп управленцев.Сити - это всемирные суперкорпорации, как "Блэк Рок", например.Это объясняет, почему Зеленского так поддерживает Эммануэль Макрон, бывший "банкир Ротшильдов" (он работал менеджером в банке Ротшильдов, а потом ему "внезапно" пришла в голову идея пойти в политику).Становится яснее, почему "за Украину" так "переживает" канцлер Мерц (он бывший менеджер "Блэк Рок").Про Польшу, где главой МИД является бывший гражданин Британии Радек Сикорский, и говорить не приходится.Сикорский учился в Оксфорде вместе с Борисом Джонсоном. А когда стал главой Министерства обороны Польши, 20 лет тому назад, его еле-еле заставили под давлением общественности отказаться от британского гражданства.Как же обычный журналист лондонских газет стал заместителем министра обороны, буквально через 5 лет после окончания Оксфорда? Загадка.Больше 30 лет Сикорский переползает с должности на должность в правительстве Польши. И с неизменным упорством отстаивает позиции Великобритании, конечно же.Лидеры крупнейших стран Европы - агенты и исполнители заданий британской короны и лондонского Сити. То же самое происходит и с Украиной.Никакой "Украины" уже давно нет. Этим словом прикрывается агент МИ-6 и слуга английской короны некто Зеленский.Диктатор в черном костюмчикеПринимали его в этот раз с помпой, но какой-то бутафорской. Прямо видно, как "проходит мирская слава".Но внешне все выглядело, как и раньше.Сам Карл III уделил главе киевского режима в неизменном теперь уже черном полувоенном костюмчике целых 25 минут. В Виндзорском замке, в личных покоях.Надо напомнить, что в прошлый раз, когда Зеленского выпихнули из Белого дома, в феврале 2025 года, уже на следующий день он полетел в Британию. И там его сразу же принял король Карл.Агент сразу же мчится к "папочке" с докладом, как только получает "по ушам" от Трампа.Премьер Британии на этот раз (никто не запоминает его фамилию, это неважно, премьеры там меняются с такой же скоростью, как перчатки) встречал Зеленского с гвардией.Красная дорожка была расстелена перед входом в дом на Даунинг-стрит, там же был выстроен почётный караул роты Ирландской гвардии. Премьер потом сказал, что это произошло впервые в истории.Естественно! Никто раньше так не делал, потому что это выглядит довольно комично. На этой улице нет места ни для каких гвардейцев.Не говоря уже про то, как рядом с гвардейцами смотрелась фигурка в чёрном костюмчике и в ботинках на специальной платформе (делают Зеленского выше на 5-6 сантиметров).Даже кот Ларри не вышел встречать Зеленского! Видимо, так он ему уже надоел.Но для чего же была вся эта помпа? Чтобы скрыть настоящие цели, конечно.Настоящая цель этого визита, скорее всего, - стремительная эвакуация Зеленского с Украины.Как написали Reuters, Зеленский прибыл в Великобританию СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ после того, как Украина обвинила компанию Илона Маска в выведении из строя своих беспилотников в результате ограничения работы Starlink.Зеленскому небезопасно сейчас быть в Киеве, и он ускользнул. Его совершенно не интересуют другие люди. Зеленского интересует только он сам и его драгоценная шкурка.В течение нескольких часов он домчался до польской границы и улетел уже оттуда на самолёте в Лондон.Два интервьюВ Лондоне же Зеленский дал два интервью, в которых разъяснил позицию "британской короны".В интервью Пирсу Моргану он ответил утвердительно на вопрос "считаете ли вы себя преданным?" - "да, считаю".И, как обычно, сказал, что Трамп "не на правильной стороне истории", "сильный партнёр, который ведёт себя как слабый".Премьер Британии тоже не сидел сложа руки и опубликовал заявление украинскому народу:"Мы будем с вами столько, сколько потребуется!"Уже президент Байден заверял Украину в непоколебимой дружбе: "сколько потребуется!"Буквально через пару лет "непоколебимая поддержка" прекратилась.В интервью Financial Times, Зеленский сообщил:"Мы снимаем все запреты на атаки по российским НПЗ".А также сообщил в очередной раз: Трамп "слабый", Трамп в США находится в меньшинстве.Зеленский дерзко и смело отвечает Трампу? Конечно же, нет. Это говорят король Карл и лондонский Сити.Зеленского просто используют. Зачем королю Карлу ездить в Вашингтон, вести там утомительные переговоры с Трампом?Вот же, украинский "лидер" в черном костюмчике. Он послушно исполнит роль камикадзе. К сожалению, вместе со всей страной. Но кого в Лондоне на самом деле волнует Украина?Сможет ли Украина воевать без США?Причина происходящего ясна: Лондон не готов "фиксировать убытки".Как пишет Елена Панина:"Но открыто воевать с Трампом британское правительство не хочет... Зачем публично ссориться с главным союзником, если можно самые неприятные заявления поручить сделать самому Зеленскому?Однако у всей этой конструкции есть слабое место. Зеленский может сколько угодно выступать на британском телевидении, король может принимать его хоть каждую неделю, а кабмин его величества — объявлять очередные пакеты помощи. Но у британцев нет полноценной замены американским разведывательным спутникам, Starlink, системам Patriot и целому ряду других критически важных возможностей.Политическое убежище от давления США Лондон предоставить Зеленскому способен. Военную независимость от США - нет.Пирс Морган: "Как вы думаете, Украина может выиграть войну без американцев на её стороне?"Зеленский (уклонившись от прямого ответа): "Мы никогда не потеряем нашу независимость"."Воюйте до последнего украинца", - вот что означают эти ответы и этот визит для Украины.Украина опять получила указания из Лондона: "продолжайте воевать".
https://ukraina.ru/20261017/rossiyskie-milliardy-amerikanskie-shtaty-chto-korol-anglii-poobeschal-zelenskomu-1083867858.html
https://ukraina.ru/20261013/smozhet-li-tramp-skinut-zelenskogo-i-kak-otvetit-britaniya-semibratov-o-dogovornnostyakh-rossii-i-ssha-1083778919.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, сикорский
Зеленского срочно эвакуировали! Сможет ли Украина воевать без США?
Взвизгнув от ужаса, Зеленский после страшных слов Трампа "ему пора уходить" метнулся в Лондон, где киевского "нелегитимного" принимают всегда. Ещё бы! Ведь Зеленский в первую очередь - верный слуга английской короны, а это значит - слуга лондонского Сити и всей кучки глобалистов, которые там сидят
Сити, Лондон, президенты и министры
Лондонский Сити - это, в частности, Ротшильды, как одна из групп управленцев.
Сити - это всемирные суперкорпорации, как "Блэк Рок", например.
Это объясняет, почему Зеленского так поддерживает Эммануэль Макрон, бывший "банкир Ротшильдов" (он работал менеджером в банке Ротшильдов, а потом ему "внезапно" пришла в голову идея пойти в политику).
Становится яснее, почему "за Украину" так "переживает" канцлер Мерц (он бывший менеджер "Блэк Рок").
Про Польшу, где главой МИД является бывший гражданин Британии Радек Сикорский, и говорить не приходится.
Сикорский учился в Оксфорде вместе с Борисом Джонсоном. А когда стал главой Министерства обороны Польши, 20 лет тому назад, его еле-еле заставили под давлением общественности отказаться от британского гражданства.
Как же обычный журналист лондонских газет стал заместителем министра обороны, буквально через 5 лет после окончания Оксфорда? Загадка.
Больше 30 лет Сикорский переползает с должности на должность в правительстве Польши. И с неизменным упорством отстаивает позиции Великобритании, конечно же.
Лидеры крупнейших стран Европы - агенты и исполнители заданий британской короны и лондонского Сити. То же самое происходит и с Украиной.
Никакой "Украины" уже давно нет. Этим словом прикрывается агент МИ-6 и слуга английской короны некто Зеленский.
Диктатор в черном костюмчике
Принимали его в этот раз с помпой, но какой-то бутафорской. Прямо видно, как "проходит мирская слава".
Но внешне все выглядело, как и раньше.
Сам Карл III уделил главе киевского режима в неизменном теперь уже черном полувоенном костюмчике целых 25 минут. В Виндзорском замке, в личных покоях.
Надо напомнить, что в прошлый раз, когда Зеленского выпихнули из Белого дома, в феврале 2025 года, уже на следующий день он полетел в Британию. И там его сразу же принял король Карл.
Агент сразу же мчится к "папочке" с докладом, как только получает "по ушам" от Трампа.
Премьер Британии на этот раз (никто не запоминает его фамилию, это неважно, премьеры там меняются с такой же скоростью, как перчатки) встречал Зеленского с гвардией.
Красная дорожка была расстелена перед входом в дом на Даунинг-стрит, там же был выстроен почётный караул роты Ирландской гвардии. Премьер потом сказал, что это произошло впервые в истории.
Естественно! Никто раньше так не делал, потому что это выглядит довольно комично. На этой улице нет места ни для каких гвардейцев.
Не говоря уже про то, как рядом с гвардейцами смотрелась фигурка в чёрном костюмчике и в ботинках на специальной платформе (делают Зеленского выше на 5-6 сантиметров).
Даже кот Ларри не вышел встречать Зеленского! Видимо, так он ему уже надоел.
Но для чего же была вся эта помпа? Чтобы скрыть настоящие цели, конечно.
Настоящая цель этого визита, скорее всего, - стремительная эвакуация Зеленского с Украины.
Как написали Reuters, Зеленский прибыл в Великобританию СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ после того, как Украина обвинила компанию Илона Маска в выведении из строя своих беспилотников в результате ограничения работы Starlink.
Зеленскому небезопасно сейчас быть в Киеве, и он ускользнул. Его совершенно не интересуют другие люди. Зеленского интересует только он сам и его драгоценная шкурка.
В течение нескольких часов он домчался до польской границы и улетел уже оттуда на самолёте в Лондон.
В Лондоне же Зеленский дал два интервью, в которых разъяснил позицию "британской короны".
В интервью Пирсу Моргану он ответил утвердительно на вопрос "считаете ли вы себя преданным?" - "да, считаю".
И, как обычно, сказал, что Трамп "не на правильной стороне истории", "сильный партнёр, который ведёт себя как слабый".
Премьер Британии тоже не сидел сложа руки и опубликовал заявление украинскому народу:
"Мы будем с вами столько, сколько потребуется!"
Уже президент Байден заверял Украину в непоколебимой дружбе: "сколько потребуется!"
Буквально через пару лет "непоколебимая поддержка" прекратилась.
В интервью Financial Times, Зеленский сообщил:
"Мы снимаем все запреты на атаки по российским НПЗ".
А также сообщил в очередной раз: Трамп "слабый", Трамп в США находится в меньшинстве.
Зеленский дерзко и смело отвечает Трампу? Конечно же, нет. Это говорят король Карл и лондонский Сити.
Зеленского просто используют. Зачем королю Карлу ездить в Вашингтон, вести там утомительные переговоры с Трампом?
Вот же, украинский "лидер" в черном костюмчике. Он послушно исполнит роль камикадзе. К сожалению, вместе со всей страной. Но кого в Лондоне на самом деле волнует Украина?
Сможет ли Украина воевать без США?
Причина происходящего ясна: Лондон не готов "фиксировать убытки".
"Лондон вовсе не заинтересован в том, чтобы американцы самостоятельно договорились с Москвой. За годы конфликта Британия превратилась в одного из главных внешних партнёров киевского режима."
"Но открыто воевать с Трампом британское правительство не хочет... Зачем публично ссориться с главным союзником, если можно самые неприятные заявления поручить сделать самому Зеленскому?
Однако у всей этой конструкции есть слабое место. Зеленский может сколько угодно выступать на британском телевидении, король может принимать его хоть каждую неделю, а кабмин его величества — объявлять очередные пакеты помощи. Но у британцев нет полноценной замены американским разведывательным спутникам, Starlink, системам Patriot и целому ряду других критически важных возможностей.
Политическое убежище от давления США Лондон предоставить Зеленскому способен. Военную независимость от США - нет.
Пирс Морган: "Как вы думаете, Украина может выиграть войну без американцев на её стороне?"
Зеленский (уклонившись от прямого ответа): "Мы никогда не потеряем нашу независимость".
"Воюйте до последнего украинца", - вот что означают эти ответы и этот визит для Украины.
Украина опять получила указания из Лондона: "продолжайте воевать".