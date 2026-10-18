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NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения
NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения - 18.10.2026 Украина.ру
NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупку российского газа. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
2026-10-18T11:24
2026-10-18T11:24
2026-10-18T11:24
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По данным издания, Вашингтон предлагает пойти на это в рамках мирного соглашения по завершению украинского конфликта. С таким предложением к европейским и украинским чиновникам выступили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.Уточняется, что Киеву предложили возобновить экспорт газа из России по газопроводам, которые ранее использовались для его поставки в Европу. По мнению американской стороны, благодаря этому Европа сможет получать более дешёвые энергоресурсы, а Украина, в свою очередь, будет получать доход от транзита газа. Кроме того, убеждены представители США, такой шаг поспособствует достижению мирного урегулирования конфликта.Отмечается, что предложение не понравилось европейским чиновникам — они выступили против на фоне предыдущих усилий Евросоюза по отказу от российского газа.9 октября Трамп заявил о договорённости с президентом России Владимиром Путиным по масштабным поставкам дизеля в США. Он сообщил, что Россия в ноябре поставит 500 тысяч тонн, а "сразу после этого" ещё один миллион тонн.О дизельной сделке – в материале Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелюБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, украина.ру, джаред кушнер, стив уиткофф
Новости, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупку российского газа. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтон предлагает пойти на это в рамках мирного соглашения по завершению украинского конфликта. С таким предложением к европейским и украинским чиновникам выступили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Уточняется, что Киеву предложили возобновить экспорт газа из России по газопроводам, которые ранее использовались для его поставки в Европу. По мнению американской стороны, благодаря этому Европа сможет получать более дешёвые энергоресурсы, а Украина, в свою очередь, будет получать доход от транзита газа. Кроме того, убеждены представители США, такой шаг поспособствует достижению мирного урегулирования конфликта.
Отмечается, что предложение не понравилось европейским чиновникам — они выступили против на фоне предыдущих усилий Евросоюза по отказу от российского газа.
9 октября Трамп заявил о договорённости с президентом России Владимиром Путиным по масштабным поставкам дизеля в США. Он сообщил, что Россия в ноябре поставит 500 тысяч тонн, а "сразу после этого" ещё один миллион тонн.
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