https://ukraina.ru/20261018/nyt-ssha-predlozhili-evrope-vozobnovit-zakupku-rossiyskogo-gaza-v-ramkakh-mirnogo-soglasheniya-1083894604.html

NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения

NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения - 18.10.2026 Украина.ру

NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупку российского газа. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

2026-10-18T11:24

2026-10-18T11:24

2026-10-18T11:24

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По данным издания, Вашингтон предлагает пойти на это в рамках мирного соглашения по завершению украинского конфликта. С таким предложением к европейским и украинским чиновникам выступили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.Уточняется, что Киеву предложили возобновить экспорт газа из России по газопроводам, которые ранее использовались для его поставки в Европу. По мнению американской стороны, благодаря этому Европа сможет получать более дешёвые энергоресурсы, а Украина, в свою очередь, будет получать доход от транзита газа. Кроме того, убеждены представители США, такой шаг поспособствует достижению мирного урегулирования конфликта.Отмечается, что предложение не понравилось европейским чиновникам — они выступили против на фоне предыдущих усилий Евросоюза по отказу от российского газа.9 октября Трамп заявил о договорённости с президентом России Владимиром Путиным по масштабным поставкам дизеля в США. Он сообщил, что Россия в ноябре поставит 500 тысяч тонн, а "сразу после этого" ещё один миллион тонн.О дизельной сделке – в материале Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелюБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, украина.ру, джаред кушнер, стив уиткофф