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ВС России поразили логистические центры и порты Украины: удар по складам с комплектующими для дронов

ВС России поразили логистические центры и порты Украины: удар по складам с комплектующими для дронов - 18.10.2026 Украина.ру

ВС России поразили логистические центры и порты Украины: удар по складам с комплектующими для дронов

Вооружённые силы России минувшей ночью поразили логистические центры, порты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны

2026-10-18T16:10

2026-10-18T16:10

2026-10-18T16:10

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Групповые удары наносились беспилотниками. В результате армия России поразила логистический центр "Новая почта" в городе Ровно — на его территории организовали хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для дронов большой и средней дальности.В 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем под удар попало судно с грузами военного и двойного назначения.О других успехах россиян – в материале Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, ровно, вооруженные силы украины, минобороны