ВС России поразили логистические центры и порты Украины: удар по складам с комплектующими для дронов
Вооружённые силы России минувшей ночью поразили логистические центры, порты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны
Групповые удары наносились беспилотниками. В результате армия России поразила логистический центр "Новая почта" в городе Ровно — на его территории организовали хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для дронов большой и средней дальности.
В 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем под удар попало судно с грузами военного и двойного назначения.
О других успехах россиян – в материале Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны
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