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Братство или расчёт? Зачем СССР помогал республиканцам в Испании и при чём здесь Украина – Стоякин

Братство или расчёт? Зачем СССР помогал республиканцам в Испании и при чём здесь Украина – Стоякин - 18.10.2026 Украина.ру

Братство или расчёт? Зачем СССР помогал республиканцам в Испании и при чём здесь Украина – Стоякин

Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён советской помощи испанским республиканцам во время гражданской войны 1936-1939 годов.Почему Украина.ру, 18.10.2026

2026-10-18T15:10

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Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён советской помощи испанским республиканцам во время гражданской войны 1936-1939 годов.Почему СССР сначала согласился, а потом отказался от политики невмешательства в военный конфликт в Испании? Как менялись планы советской военной помощи? Предал ли Сталин испанских республиканцев и какое отношение ко всему этому имеет Украина? На эти и другие вопросы отвечает редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.

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