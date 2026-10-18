Братство или расчёт? Зачем СССР помогал республиканцам в Испании и при чём здесь Украина – Стоякин
Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён советской помощи испанским республиканцам во время гражданской войны 1936-1939 годов.
Почему СССР сначала согласился, а потом отказался от политики невмешательства в военный конфликт в Испании? Как менялись планы советской военной помощи? Предал ли Сталин испанских республиканцев и какое отношение ко всему этому имеет Украина?
На эти и другие вопросы отвечает редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.
Почему СССР сначала согласился, а потом отказался от политики невмешательства в военный конфликт в Испании? Как менялись планы советской военной помощи? Предал ли Сталин испанских республиканцев и какое отношение ко всему этому имеет Украина?
На эти и другие вопросы отвечает редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.
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