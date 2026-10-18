Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России - 18.10.2026 Украина.ру
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Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России
Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России - 18.10.2026 Украина.ру
Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России
Разговоры о "непомерном госдолге Украины" часто сводятся к двум крайностям: либо "всё пропало, завтра дефолт", либо "Запад даёт деньги безвозмездно, переживать не о чем". Реальность же сложнее и циничнее. Украина уже не просто должна — она стала финансовым проектом, который Запад пока не может себе позволить закрыть.
2026-10-18T16:32
2026-10-18T16:32
эксклюзив
украина
киев
россия
роберт фицо
ес
минфин
мвф
долги
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Любому государству, которое тратит больше, чем собирает в виде налогов, приходится занимать. Это нормально, если деньги идут на дороги, школы или промышленность, которые потом дадут отдачу. Проблема начинается, когда занимают на проедание — на зарплаты бюджетникам, на войну, на погашение старых долгов за счёт новых займов.Тогда долг растёт сам по себе, как снежный ком.У Украины ситуация именно такая. По официальным данным Минфина, на конец августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг составлял 9 603 млрд гривен — 215,55 млрд долларов.Это не абстрактная цифра — за ней стоит конкретный график выплат. Согласно платёжному календарю украинского Минфина, до конца 2037 года Киев должен направить 160,348 млрд долларов на погашение и обслуживание долга. Из них 103,813 млрд — на тело кредитов, ещё 56,535 млрд — на проценты.Причём сам график не отражает полную сумму задолженности: в него попадают только те платежи, которые Минфин внёс в календарь. Общий долг — те самые 215,55 млрд — больше.И он будет расти. По оценкам украинских чиновников, к концу 2026 года госдолг достигнет 226 млрд долларов, а проект бюджета на 2027 год предполагает дефицит в 37 млрд и рост долга до 276 млрд долларов. Для сравнения: до начала конфликта в 2022 году долг был в разы меньше.Причина проста — военные расходы съедают всё, а экономика разрушена.Кому должна УкраинаЗдесь есть важная деталь, которую часто упускают. Больше половины долга — льготные кредиты от международных организаций и западных правительств, а не рыночные займы под бешеные проценты.Главные кредиторы — МВФ, Евросоюз, страны G7. Частные инвесторы, державшие украинские ценные бумаги, уже дважды «переписали» долг: в 2024 году провели реструктуризацию еврооблигаций, а в 2025-м обменяли на новые облигации ВВП-варранты — бумаги, выплаты по которым зависят от темпов роста экономики Украины.В результате Киев до 2029 года почти не платит по «коммерческим» долгам — нагрузка сместилась на официальных доноров.Это означает простую вещь: Украина должна не столько «рынку», сколько западным правительствам. А правительства, в отличие от фондов, не могут просто списать долг — им нужно объяснять своим избирателям, куда ушли деньги. Поэтому долг будет висеть годами, а Киев будет получать новые транши, чтобы не рухнуть и не утащить за собой всю конструкцию.Война даёт Украине отсрочку, но не списание долга. Кредиторы соглашаются на реструктуризацию, потому что понимают: если Украина рухнет, они не получат ничего.Но это не альтруизм. Западные страны выделяют деньги на поддержку Киева, одновременно требуя реформ, прозрачности и выполнения обязательств перед МВФ. Война — это аргумент для отсрочки, но не для отмены долга.Российские активы: деньги есть, но трогать их боятсяСамый больной вопрос в украинской долговой истории — это замороженные российские резервы. В Евросоюзе заблокировано около 210 млрд евро активов Банка России, причём львиная доля — примерно 185 млрд — лежит в бельгийской расчётной системе Euroclear.Цифра огромная, и именно вокруг неё крутятся все разговоры о том, кто в итоге заплатит за Украину.На первый взгляд всё просто: вот же деньги, зачем что-то ещё придумывать? Но дьявол, как всегда, в деталях. Заморозить — не значит забрать. Это как опечатать чужой сейф: вы не можете им пользоваться, но и содержимое сейфа вам не принадлежит. Активы по-прежнему юридически принадлежат Банку России, и любая попытка их присвоить — это уже не «санкции», а самая настоящая экспроприация.Европейские чиновники это прекрасно понимают, поэтому придумали три обходных пути — и все они, если разобраться, оставляют Киев с носом.Первый — проценты. С замороженных денег капает доход. Его-то ЕС и направляет на помощь Украине: 95% этих «чрезвычайных доходов» идут в механизм погашения кредитов ЕС и G7 на общую сумму около 45 млрд евро.Второй — отдельный заём на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Здесь вообще забавная конструкция: ЕС занимает деньги на рынке под обеспечение собственного бюджета и даёт их Украине. А возврат привязан к репарациям, которые, по задумке Брюсселя, должна выплатить Россия. То есть Киев вернёт долг только в том случае, если Москва добровольно согласится платить. Репараций не будет — платить придётся европейским налогоплательщикам.Третий — сам капитал. Чтобы потратить основные 210 млрд, нужны отдельные правовые решения, а их нет. Более того, Бельгия — а именно на её территории хранятся деньги — заблокировала этот план на саммите 15–16 октября. Премьер Бельгии прямо опасается исков и ответных мер Москвы. И опасения не теоретические: московский арбитраж уже присудил Центробанку России около 220 млрд евро с Euroclear. То есть попытка тронуть российские деньги может обернуться тем, что Бельгия и Euroclear попадут на ещё большие суммы.В Москве — и не только — повторяют простой довод: если резервы центробанка можно сначала заморозить, а потом потратить, то какая страна захочет хранить сбережения в евро и в западных банках? Это сигнал всем: «ваши деньги могут арестовать в любой момент по политическому решению».Доверие к евро как к резервной валюте держится именно на том, что собственность неприкосновенна. Стоит один раз её тронуть — и репутация финансового центра рухнет.Трещина в европейском единствеПока Брюссель рисует грандиозные планы по «спасению Украины» за счёт европейского бюджета, в самом Евросоюзе нарастает сопротивление. И речь уже не о риторике евроскептиков, а о конкретных отказах гарантировать новые многомиллиардные кредиты.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прямо заявил перед вторым днём саммита Евросовета: Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины. Его возмутило, что в проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы заложены 100 млрд евро для Киева.«Мне не нравится, что в европейском бюджете [предусмотрены] 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть в долг, а не в рамках этого многолетнего бюджета, в котором государства-члены сами не располагают достаточным количеством денег», — заявил Бабиш .По его словам, Чехия не намерена нести ответственность за эти обязательства. Более того, Бабиш высказался за скорейшее мирное урегулирование — с оговоркой, что это не означает принятия российских условий, но констатировал факт: Европа оказалась вне переговорного процесса, пока война продолжается .К Чехии присоединились Словакия и Венгрия. Премьер Словакии Роберт Фицо по итогам саммита заявил, что Братислава не войдёт в пакет ЕС на 70 млрд евро для Украины, и подчеркнул, что не намерен направлять деньги своих граждан на поддержку «украинских коррупционеров» .Венгрия также дала понять, что будет отстаивать свои финансовые интересы и участвовать в новых займах не собирается.Будет ли дефолтФормально Украина уже прошла через технический дефолт по ВВП-варрантам в 2025 году, после чего рейтинговые агентства присвоили ей статус «выборочный дефолт», а после реструктуризации повысили её рейтинг до CCC+. Это означает, что страна балансирует на грани, но пока удерживается благодаря внешним вливаниям.Полноценный дефолт в военное время возможен, но невыгоден самому Киеву. Он мгновенно отрежет Украину от западного финансирования. Поэтому реальный сценарий — не дефолт, а бесконечная реструктуризация и новые транши под обещания реформ.Украина сидит на долговой игле, и соскочить с неё в условиях войны невозможно. Западные кредиторы не требуют немедленной расплаты, потому что понимают: это означает крах Киева. Но и прощать долг они не собираются.В сухом остатке: долг Украины — это долг Запада перед самим собой, и платить по нему придётся либо деньгами налогоплательщиков, либо политическими уступками, либо, если всё пойдёт совсем плохо, тем, что останется от украинской экономики.Пока же Киев продолжает тратить, Запад продолжает давать, а счёт растёт.
https://ukraina.ru/20260821/strana-funktsiya-chto-na-samom-dele-oznachaet-ogromnyy-gosdolg-ukrainy-1082658186.html
https://ukraina.ru/20260818/rossiya-mozhet-prostit-ukraine-vse-dolgi-pri-odnom-edinstvennom-uslovii-1082607563.html
https://ukraina.ru/20260728/ukraina-voyuet-za-chuzhie-dengi-a-my--za-svoi-shkurlatov-otsenil-vozmozhnosti-patriot-i-iris-t--1081915287.html
https://ukraina.ru/20261007/pri-zelenskom-vneshniy-gosdolg-ukrainy-uvelichilsya-pochti-v-shest-raz-1083654760.html
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Рамиль Замдыханов
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эксклюзив, украина, киев, россия, роберт фицо, ес, минфин, мвф, долги
Эксклюзив, Украина, Киев, Россия, Роберт Фицо, ЕС, Минфин, МВФ, долги

Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России

16:32 18.10.2026
 
© Фото : slovoidilo.ua / Перейти в фотобанкгривна флаг украина
гривна флаг украина - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Фото : slovoidilo.ua
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Рамиль Замдыханов авторы
Рамиль Замдыханов
автор издания Украина.ру
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Разговоры о "непомерном госдолге Украины" часто сводятся к двум крайностям: либо "всё пропало, завтра дефолт", либо "Запад даёт деньги безвозмездно, переживать не о чем". Реальность же сложнее и циничнее. Украина уже не просто должна — она стала финансовым проектом, который Запад пока не может себе позволить закрыть.
Любому государству, которое тратит больше, чем собирает в виде налогов, приходится занимать. Это нормально, если деньги идут на дороги, школы или промышленность, которые потом дадут отдачу. Проблема начинается, когда занимают на проедание — на зарплаты бюджетникам, на войну, на погашение старых долгов за счёт новых займов.
Тогда долг растёт сам по себе, как снежный ком.
У Украины ситуация именно такая. По официальным данным Минфина, на конец августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг составлял 9 603 млрд гривен — 215,55 млрд долларов.
Это не абстрактная цифра — за ней стоит конкретный график выплат. Согласно платёжному календарю украинского Минфина, до конца 2037 года Киев должен направить 160,348 млрд долларов на погашение и обслуживание долга. Из них 103,813 млрд — на тело кредитов, ещё 56,535 млрд — на проценты.
Причём сам график не отражает полную сумму задолженности: в него попадают только те платежи, которые Минфин внёс в календарь. Общий долг — те самые 215,55 млрд — больше.
И он будет расти. По оценкам украинских чиновников, к концу 2026 года госдолг достигнет 226 млрд долларов, а проект бюджета на 2027 год предполагает дефицит в 37 млрд и рост долга до 276 млрд долларов. Для сравнения: до начала конфликта в 2022 году долг был в разы меньше.
Причина проста — военные расходы съедают всё, а экономика разрушена.
Кому должна Украина
Здесь есть важная деталь, которую часто упускают. Больше половины долга — льготные кредиты от международных организаций и западных правительств, а не рыночные займы под бешеные проценты.
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
21 августа, 04:47
Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг УкраиныГосдолг Украины, внешний и внутренний, с 2013 года вырос в 16 раз — на 199 миллиардов долларов. Теперь Украина должна кредиторам 212 миллиардов. Эти цифры действительно выглядят впечатляюще. Но есть несколько факторов, если и не отменяющих финансовый коллапс Украины, то отодвигающих его. И то при условии, что коллапс вообще случится.
Главные кредиторы — МВФ, Евросоюз, страны G7. Частные инвесторы, державшие украинские ценные бумаги, уже дважды «переписали» долг: в 2024 году провели реструктуризацию еврооблигаций, а в 2025-м обменяли на новые облигации ВВП-варранты — бумаги, выплаты по которым зависят от темпов роста экономики Украины.
В результате Киев до 2029 года почти не платит по «коммерческим» долгам — нагрузка сместилась на официальных доноров.
Это означает простую вещь: Украина должна не столько «рынку», сколько западным правительствам. А правительства, в отличие от фондов, не могут просто списать долг — им нужно объяснять своим избирателям, куда ушли деньги. Поэтому долг будет висеть годами, а Киев будет получать новые транши, чтобы не рухнуть и не утащить за собой всю конструкцию.
Война даёт Украине отсрочку, но не списание долга. Кредиторы соглашаются на реструктуризацию, потому что понимают: если Украина рухнет, они не получат ничего.
Но это не альтруизм. Западные страны выделяют деньги на поддержку Киева, одновременно требуя реформ, прозрачности и выполнения обязательств перед МВФ. Война — это аргумент для отсрочки, но не для отмены долга.
Российские активы: деньги есть, но трогать их боятся
Самый больной вопрос в украинской долговой истории — это замороженные российские резервы. В Евросоюзе заблокировано около 210 млрд евро активов Банка России, причём львиная доля — примерно 185 млрд — лежит в бельгийской расчётной системе Euroclear.
гривна - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 23:32
Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии
Цифра огромная, и именно вокруг неё крутятся все разговоры о том, кто в итоге заплатит за Украину.
На первый взгляд всё просто: вот же деньги, зачем что-то ещё придумывать? Но дьявол, как всегда, в деталях. Заморозить — не значит забрать. Это как опечатать чужой сейф: вы не можете им пользоваться, но и содержимое сейфа вам не принадлежит. Активы по-прежнему юридически принадлежат Банку России, и любая попытка их присвоить — это уже не «санкции», а самая настоящая экспроприация.
Европейские чиновники это прекрасно понимают, поэтому придумали три обходных пути — и все они, если разобраться, оставляют Киев с носом.
Первый — проценты. С замороженных денег капает доход. Его-то ЕС и направляет на помощь Украине: 95% этих «чрезвычайных доходов» идут в механизм погашения кредитов ЕС и G7 на общую сумму около 45 млрд евро.
Второй — отдельный заём на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Здесь вообще забавная конструкция: ЕС занимает деньги на рынке под обеспечение собственного бюджета и даёт их Украине. А возврат привязан к репарациям, которые, по задумке Брюсселя, должна выплатить Россия. То есть Киев вернёт долг только в том случае, если Москва добровольно согласится платить. Репараций не будет — платить придётся европейским налогоплательщикам.
Третий — сам капитал. Чтобы потратить основные 210 млрд, нужны отдельные правовые решения, а их нет. Более того, Бельгия — а именно на её территории хранятся деньги — заблокировала этот план на саммите 15–16 октября. Премьер Бельгии прямо опасается исков и ответных мер Москвы. И опасения не теоретические: московский арбитраж уже присудил Центробанку России около 220 млрд евро с Euroclear. То есть попытка тронуть российские деньги может обернуться тем, что Бельгия и Euroclear попадут на ещё большие суммы.
В Москве — и не только — повторяют простой довод: если резервы центробанка можно сначала заморозить, а потом потратить, то какая страна захочет хранить сбережения в евро и в западных банках? Это сигнал всем: «ваши деньги могут арестовать в любой момент по политическому решению».
Patriot - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
28 июля, 04:45
"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T Украинская ПВО, даже имея Patriot и IRIS-T, не способна на стопроцентный перехват российских ракет. Запад перестроил производство и на 60% работает на нужды ВСУ, но пока они не справляются с нашей баллистикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Доверие к евро как к резервной валюте держится именно на том, что собственность неприкосновенна. Стоит один раз её тронуть — и репутация финансового центра рухнет.
Трещина в европейском единстве
Пока Брюссель рисует грандиозные планы по «спасению Украины» за счёт европейского бюджета, в самом Евросоюзе нарастает сопротивление. И речь уже не о риторике евроскептиков, а о конкретных отказах гарантировать новые многомиллиардные кредиты.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прямо заявил перед вторым днём саммита Евросовета: Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины. Его возмутило, что в проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы заложены 100 млрд евро для Киева.
«Мне не нравится, что в европейском бюджете [предусмотрены] 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть в долг, а не в рамках этого многолетнего бюджета, в котором государства-члены сами не располагают достаточным количеством денег», — заявил Бабиш .
По его словам, Чехия не намерена нести ответственность за эти обязательства. Более того, Бабиш высказался за скорейшее мирное урегулирование — с оговоркой, что это не означает принятия российских условий, но констатировал факт: Европа оказалась вне переговорного процесса, пока война продолжается .
К Чехии присоединились Словакия и Венгрия. Премьер Словакии Роберт Фицо по итогам саммита заявил, что Братислава не войдёт в пакет ЕС на 70 млрд евро для Украины, и подчеркнул, что не намерен направлять деньги своих граждан на поддержку «украинских коррупционеров» .
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 07:07
При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть разПри Владимире Зеленском, пришедшем к власти в конце мая 2019 года, государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза. Об этом со ссылкой на статистические данные Минфина незалежной утром 7 октября пишет РИА Новости
Венгрия также дала понять, что будет отстаивать свои финансовые интересы и участвовать в новых займах не собирается.
Будет ли дефолт
Формально Украина уже прошла через технический дефолт по ВВП-варрантам в 2025 году, после чего рейтинговые агентства присвоили ей статус «выборочный дефолт», а после реструктуризации повысили её рейтинг до CCC+. Это означает, что страна балансирует на грани, но пока удерживается благодаря внешним вливаниям.
Полноценный дефолт в военное время возможен, но невыгоден самому Киеву. Он мгновенно отрежет Украину от западного финансирования. Поэтому реальный сценарий — не дефолт, а бесконечная реструктуризация и новые транши под обещания реформ.
Украина сидит на долговой игле, и соскочить с неё в условиях войны невозможно. Западные кредиторы не требуют немедленной расплаты, потому что понимают: это означает крах Киева. Но и прощать долг они не собираются.
В сухом остатке: долг Украины — это долг Запада перед самим собой, и платить по нему придётся либо деньгами налогоплательщиков, либо политическими уступками, либо, если всё пойдёт совсем плохо, тем, что останется от украинской экономики.
Пока же Киев продолжает тратить, Запад продолжает давать, а счёт растёт.
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