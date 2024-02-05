Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора
Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Российские солдаты приближают момент, когда противнику придется сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и зрителю такое легко принять за чистую монету. На самом деле в армии, как и везде, есть своя вертикаль власти, рассказал командир.
Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Десятки тысяч командиров, таких как я, пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью. Война — это не компьютерная игра, кто больше убьет, добавил офицер.
"Как говорил Владимир Александрович Зеленский, он готов хоть с лысым чёртом договариваться, чтобы люди не погибали. Раз мы тут (в зоне СВО. - Ред.), это ещё раз говорит о лживости нынешней украинской власти. Мы, российские солдаты, лишь приближаем момент, когда ничего другого нашему противнику не останется, кроме как сесть за стол переговоров", - подчеркнул Француз.
К сожалению, количество ступенек на Потёмкинской лестнице мне придется только гуглить, сам я их вряд ли посчитаю. Вероятно, наше поколение не застанет полного восстановления братских отношений между братскими народами, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь