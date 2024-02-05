Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053054980.html
Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора
Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора - 05.02.2024 Украина.ру
Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора
Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Российские солдаты приближают момент, когда противнику придется сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
2024-02-05T04:15
2024-02-05T04:15
новости
россия
украина
вс рф
владимир зеленский
переговоры
всу
командование
потери
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/07/1034060742_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_50c28740d5c11ac247fc52d3dc9b5319.jpg
В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и зрителю такое легко принять за чистую монету. На самом деле в армии, как и везде, есть своя вертикаль власти, рассказал командир.Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Десятки тысяч командиров, таких как я, пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью. Война — это не компьютерная игра, кто больше убьет, добавил офицер.К сожалению, количество ступенек на Потёмкинской лестнице мне придется только гуглить, сам я их вряд ли посчитаю. Вероятно, наше поколение не застанет полного восстановления братских отношений между братскими народами, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053037716.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/07/1034060742_66:0:993:695_1920x0_80_0_0_03b6dea2ccafd3ba7d1f8e565c24b5ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вс рф, владимир зеленский, переговоры, всу, командование, потери, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Владимир Зеленский, переговоры, ВСУ, командование, потери, СВО, Спецоперация

Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора

04:15 05.02.2024
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
Читать в
Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Российские солдаты приближают момент, когда противнику придется сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и зрителю такое легко принять за чистую монету. На самом деле в армии, как и везде, есть своя вертикаль власти, рассказал командир.
Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Десятки тысяч командиров, таких как я, пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью. Война — это не компьютерная игра, кто больше убьет, добавил офицер.

"Как говорил Владимир Александрович Зеленский, он готов хоть с лысым чёртом договариваться, чтобы люди не погибали. Раз мы тут (в зоне СВО. - Ред.), это ещё раз говорит о лживости нынешней украинской власти. Мы, российские солдаты, лишь приближаем момент, когда ничего другого нашему противнику не останется, кроме как сесть за стол переговоров", - подчеркнул Француз.

К сожалению, количество ступенек на Потёмкинской лестнице мне придется только гуглить, сам я их вряд ли посчитаю. Вероятно, наше поколение не застанет полного восстановления братских отношений между братскими народами, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Шурыгин интервью - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 03:33
Шурыгин об учениях НАТО: Запад не собирается оставлять Украину, всё только начинаетсяВоенный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал для издания Украина.ру начавшиеся в Северной, Центральной и Восточной Европе маневры Северо-Атлантического блока, которые продлятся до конца весны
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФВладимир ЗеленскийпереговорыВСУкомандованиепотериСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния