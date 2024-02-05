https://ukraina.ru/20240205/1053054980.html

Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора

Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора - 05.02.2024 Украина.ру

Командир роты рассказал, о чем Зеленский не договорился с "лысым чёртом", но бойцы не оставят ему выбора

Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Российские солдаты приближают момент, когда противнику придется сесть за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз

2024-02-05T04:15

2024-02-05T04:15

2024-02-05T04:15

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командование

потери

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В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и зрителю такое легко принять за чистую монету. На самом деле в армии, как и везде, есть своя вертикаль власти, рассказал командир.Задача командования ВС РФ - меньшими потерями закончить спецоперацию. Десятки тысяч командиров, таких как я, пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью. Война — это не компьютерная игра, кто больше убьет, добавил офицер.К сожалению, количество ступенек на Потёмкинской лестнице мне придется только гуглить, сам я их вряд ли посчитаю. Вероятно, наше поколение не застанет полного восстановления братских отношений между братскими народами, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053037716.html

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новости, россия, украина, вс рф, владимир зеленский, переговоры, всу, командование, потери, сво, спецоперация