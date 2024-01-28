https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

Командир роты мотострелков Француз: Война - не спорт, никаких белых флагов, главное -победа, а не участие

Командир роты мотострелков Француз: Война - не спорт, никаких белых флагов, главное -победа, а не участие - 28.01.2024 Украина.ру

Командир роты мотострелков Француз: Война - не спорт, никаких белых флагов, главное -победа, а не участие

Французу (это позывной) - 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он - командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования - юридическое и системное программирование. И как у всех здесь - ничем непреодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы

2024-01-28T18:17

2024-01-28T18:17

2024-01-28T18:17

интервью

сво

спецоперация

захар виноградов

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О том, как он ошибался в людях, кого любит, почему в его плейлисте находится "Океан Ельзы" (он называет группу по-украински) и почему не верит в бога, командир мотострелковой роты 200-ой бригады Северного флота с позывным Француз рассказал в интервью изданию Украина.ру- Вы – командир мотострелковой роты. Скажите, в чем особенность мотострелковой роты, в сравнении со связистами, разведчиками, артиллеристами или танкистами? Что общего и в чем различия?- Особенности - это не совсем то слово, ближе будет функция. Вооруженные силы - это математическое равенство, где армия - равно победа. Но стоит убрать из армии одно значение, будь то пехота, артиллерия или медики, равенство пропадает. Если артиллерия - это боги войны, то мы, мотострелки, это миссионеры, которые не дают Магомеду, в нашем случае Рустему, (Рустем Умаров, министру обороны Украины – Ред.) наступать на гору Олимп, на которой находятся боги войны - артиллерия... Мы сами двигаем богов войны к нему.- Чтобы, пользуясь вашими образами, двигать гору к Рустему, надо организовать людей, которые находятся в непосредственной близости к противнику. Как вы их мобилизуете, ведь многие из них испытывают вполне человеческие чувства - страха, усталости, безнадежности, тоски по дому и уюту?- Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. У меня в роте большинство - это добровольцы, рвутся в бой, не жалея себя. Страх и тем более безнадежность им неведомы, готовы жизнь за победу положить. А зачем мне их жизнь? Мне нужно выполнить задачу и вернуть их в объятия родных. В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и как бы легко принять это за чистую монету. На самом же деле в армии, как и везде - своя вертикаль власти. У Верховного главнокомандующего задача - меньшими потерями закончить спецоперацию, у него сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, таких как я, которые пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью. Война - это не компьютерная игра - кто больше убьет.- Что вы говорите подчиненным, когда они сомневаются в своей необходимости находиться здесь, в жутких человеческих условиях?- Так, Захар, вы провели со мной Новый год, неужели условия были жуткими? Человек привыкает ко всему. Да противник иногда подбрасывает сюрпризы, ну, а в Африке людей крокодилы едят, это возвращаясь к первому вопросу, когда тыл работает, и тут на передовой можно котлетами себя баловать и не только котлетами. Люди понимают, что у нас есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к победе. Уйди мы, откроется дорога на важное направление, а от него в клещи возьмёт противник большое количество подразделений, поэтому мы и стоим стеной.- Что главное на войне – вера в победу, огневая мощь, знание местности, умение приспосабливаться к окружающей обстановке? Или что-то другое?- На войне главное помнить, что война — это не спорт, никаких белых флагов и здесь главное не участие, а победа.- И тем не менее, даже в спорте есть свои особенности - изнуряющие тренировки, изучение тактики конкурентов, а если это коллективный спорт - учет особенностей членов команды. Какие качества солдат и младших офицеров на войне являются решающими для победы?- Мы сейчас о какой победе говорим? Если в войне, то от нас тут мало что зависит, это руководители должны проявить благоразумие и сесть за стол переговоров.Потеря чувства реальности украинской властью может привести к новым Егоровым и Кантария на Грушевского,5 (адрес, где находится Офис президента Украины в Киеве – Ред.) и многим жертвам, к сожалению.Что касается наших локальных побед, то для солдата важно лишь оставаться хладнокровным, молниеносно оценивающим ситуацию. Это приходит с опытом, я сам ошибался в людях. Сидит такой, говоря трендовым сейчас словом чушпан, и поговорить-то с ним не о чем, а в бою первый идёт, а из боя на себе товарища выносит… И сразу понимаешь, что плохо ты в людях разбираешься, это - настоящий, а не сериальный пацан- Испытывали ли вы лично страх, панику? В каких случаях, как их подавляли?- На войне те, кто теряют страх долго не живут. Поэтому я заставляю себя бояться, просыпаюсь и как мантру повторяю: "Сегодня может случиться что угодно, пускай всю неделю было спокойно, но ты на войне, а тут за углом стреляют, вон какие деньжищу за удобную каску отвалил, носится как шапочка, не пренебрегай ей, тебе домой надо". Хотя неделя спокойствия сейчас это было бы хорошо.- Какие-то особые сны могут снится в блиндаже или в окопе?- Я не андроид и мне снятся электроовцы или не электро... Честно, не знаю, никогда сны не запоминал, может даже мне ни разу ни одна овца и не приснилась. Теперь у меня сомнения, а не репликант ли я. (Смеется).- Я к тому спрашиваю, что часто говорят, что сны - это слепок с прошлого и прогноз будущего в одном флаконе. О каком будущем вы мечтаете для себя и своих подчиненных?- С возрастом я перестал мечтать, тем более ещё и за подчинённых. Я мечтал о большой семье - трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь - ни семьи, ни детей, давит иногда этот груз, поэтому сама по себе мечта вредна, нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие есть, у каждого своя, для меня главное, чтобы у них была жизнь для их реализации- Война – чисто мужское дело. У вас есть, как мне известно, девушка, которую вы любите и которая вас ждет. Как часто вам удается с ней общаться? Если не секрет, что вы ей рассказываете о войне?- Я считаю, что рассказывать близким что-либо вообще не надо, они переживают больше чем мы тут, поэтому на любые вопросы есть всегда у нас один ответ: «Все хорошо». Насчёт девушки, все очень сложно, у меня есть своя Альона Лоренцо, и ей я посвящаю свои подвиги, но она не моя девушка... К сожалению, наверное, я переиграл в Дон Кихота. (здесь имеется в виду Альдонса Лоренцо или Дульсинея Тобосская – возлюбленная Дон Кихота из одноименного романа Сервантеса. Француз соединил имя героини с именем Алёна).- Кто для вас является примером в жизни, человеком, на которого вы ориентируетесь?- Буду честен, нет такого человека, в каждом человеке есть и плохое и хорошее, а превращаться в кальку кого-либо - это значит потерять индивидуальность, хотя, возвращаясь к прошлому вопросу, я бы назвал отца семейства из любой рекламы еды быстрого приготовления: счастливая семья, трое детей и ни у кого нет гастрита.- Что для вас война?- Для меня война - это лакмусовая бумажка общества, и, к сожалению, отсюда я вижу, как бумажка краснеет. Где-то в столице носки одевают далеко не на ступни, а из российской провинции бабушка нам неделю назад автомобиль Ниву передала бесплатно. И мне постоянно указывают по ТВ, кого мне смотреть, слушать и любить. Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы - наши братья и пускай их зомбировали, но я не собираюсь удалять из плейлиста "Океан Ельзы".- Верите ли вы в бога?- Когда-то я думал, если бог есть, как вообще могут быть в мире детский онкологические центры? Сейчас, увидев то, что я увидел, вопросов стало ещё больше. Я не верю в бога, и на любые утверждения, что люди сами делают свой выбор, я отвечу как командир роты. В украинской пропаганде нас обличают в разных нечеловеческих преступлениях. Так я на это скажу: я лично застрелю своего подчинённого, который решит изнасиловать "хохлушку" или пленного забить на основании того, что "они же наших парней не жалеют". Благо таких "животных" у меня в подразделении нет. Так что, если бог есть, в моем понимании он - хреновый командир.- Что для вас победа в этой войне?- Как говорил Владимир Александрович Зеленский, он готов хоть с лысым чёртом договариваться, чтобы люди не погибали. Раз мы тут, это ещё раз говорит о лживости нынешней украинской власти, мы российские солдаты лишь приближаем момент, когда ничего другого нашему противнику не останется, кроме как сесть за стол переговоров. К сожалению, количество ступенек на Потёмкинской лестнице мне придется только гуглить, сам я их вряд ли посчитаю. Вероятно, наше поколение не застанет полного восстановления братских отношений между нашими братскими народами. Но не наша в этом вина.

https://ukraina.ru/20240101/1052529092.html

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

интервью, сво, спецоперация, захар виноградов