https://ukraina.ru/20240204/1053010332.html

Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области

Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области - 04.02.2024 Украина.ру

Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области

Природное богатство Херсонской области вернулось в Россию, местные аграрии смогут поставлять Большой России множество выращенных культур, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-04T08:24

2024-02-04T08:24

2024-02-04T08:24

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сельское хозяйство

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В Херсонской области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", самая большая пустыня в Европе. "Весь нижний Днепр — это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе", добавил он.По словам губернатора региона, большой экономический потенциал Херсонской области заложен в высокоразвитом сельском хозяйстве.Глава региона рассказал, что высокая культура земледелия пострадала с разрушением Каховской плотины. Не работает система мелиорации, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, северного Крыма и Запорожской области.Сейчас херсонские аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике, добавил он.Сальдо добавил, что возвращение Херсонской и Запорожской областей увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240124/1052860605.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, зерно, сельское хозяйство