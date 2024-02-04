Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области - 04.02.2024 Украина.ру
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Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области - 04.02.2024 Украина.ру
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области
Природное богатство Херсонской области вернулось в Россию, местные аграрии смогут поставлять Большой России множество выращенных культур, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
новости
россия
новые регионы
херсонская область
владимир сальдо
зерно
сельское хозяйство
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В Херсонской области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", самая большая пустыня в Европе. "Весь нижний Днепр — это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе", добавил он.По словам губернатора региона, большой экономический потенциал Херсонской области заложен в высокоразвитом сельском хозяйстве.Глава региона рассказал, что высокая культура земледелия пострадала с разрушением Каховской плотины. Не работает система мелиорации, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, северного Крыма и Запорожской области.Сейчас херсонские аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике, добавил он.Сальдо добавил, что возвращение Херсонской и Запорожской областей увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240124/1052860605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, зерно, сельское хозяйство
Новости, Россия, Новые регионы, Херсонская область, Владимир Сальдо, зерно, Сельское хозяйство

Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области

08:24 04.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Природное богатство Херсонской области вернулось в Россию, местные аграрии смогут поставлять Большой России множество выращенных культур, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию "Украина.ру"
В Херсонской области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", самая большая пустыня в Европе. "Весь нижний Днепр — это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе", добавил он.
По словам губернатора региона, большой экономический потенциал Херсонской области заложен в высокоразвитом сельском хозяйстве.
"Херсонская область изначально природой предназначена для выращивания того, что любят на столе — это помидоры и арбузы. Климатическая составляющая для них удобная", - заявил Сальдо.
Глава региона рассказал, что высокая культура земледелия пострадала с разрушением Каховской плотины. Не работает система мелиорации, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, северного Крыма и Запорожской области.
Сейчас херсонские аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике, добавил он.
Сальдо добавил, что возвращение Херсонской и Запорожской областей увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 09:33
Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо
 
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