https://ukraina.ru/20240204/1053010332.html
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области - 04.02.2024 Украина.ру
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области
Природное богатство Херсонской области вернулось в Россию, местные аграрии смогут поставлять Большой России множество выращенных культур, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
новости
россия
новые регионы
херсонская область
владимир сальдо
зерно
сельское хозяйство
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В Херсонской области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", самая большая пустыня в Европе. "Весь нижний Днепр — это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе", добавил он.По словам губернатора региона, большой экономический потенциал Херсонской области заложен в высокоразвитом сельском хозяйстве.Глава региона рассказал, что высокая культура земледелия пострадала с разрушением Каховской плотины. Не работает система мелиорации, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, северного Крыма и Запорожской области.Сейчас херсонские аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике, добавил он.Сальдо добавил, что возвращение Херсонской и Запорожской областей увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240124/1052860605.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, зерно, сельское хозяйство
Новости, Россия, Новые регионы, Херсонская область, Владимир Сальдо, зерно, Сельское хозяйство
Сальдо рассказал о предназначении Херсонской области
Природное богатство Херсонской области вернулось в Россию, местные аграрии смогут поставлять Большой России множество выращенных культур, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию "Украина.ру"
В Херсонской области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", самая большая пустыня в Европе. "Весь нижний Днепр — это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе", добавил он.
По словам губернатора региона, большой экономический потенциал Херсонской области заложен в высокоразвитом сельском хозяйстве.
"Херсонская область изначально природой предназначена для выращивания того, что любят на столе — это помидоры и арбузы. Климатическая составляющая для них удобная", - заявил Сальдо.
Глава региона рассказал, что высокая культура земледелия пострадала с разрушением Каховской плотины. Не работает система мелиорации, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, северного Крыма и Запорожской области.
Сейчас херсонские аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике, добавил он.
Сальдо добавил, что возвращение Херсонской и Запорожской областей увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах.
Полный текст интервью читайте здесь
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