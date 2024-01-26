https://ukraina.ru/20240126/1052879013.html

Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами

Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами - 26.01.2024 Украина.ру

Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами

Все, кто находится на Левобережье Херсонской области, показали свое отношение к России и российской власти своим участием в голосовании: референдум о вхождении с состав РФ и выборы в органы местного самоуправления. И сама явка составила более 65% населения. Такой высокой явки у нас еще не было никогда

2024-01-26T14:57

2024-01-26T14:57

2024-01-26T16:29

интервью

владимир зеленский

россия

херсонская область

херсон

экономика

сельское хозяйство

украина

днепр

сво

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На Украине в южных областях она традиционной была низкой. Это было отношение к России и к тому, что происходит. Люди хотят нового. Они хотят участвовать в исторических процессах, уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир Васильевич, мы с вами знакомы еще с тех времен, когда вы еще были мэром Херсона и депутатом Верховной рады, а теперь вы губернатор Херсонской области в составе России. Когда вы шли на эту должность, вы представляли, что будет непросто? Насколько ваши ожидания совпали с реальностью?— Очевидно, что это должно было произойти. Херсонская область (да и вообще вся территория Причерноморья и Приазовья) — исторические земли России. Если на какое-то время в небольшом историческом периоде случилось так, что мы перестали быть территорией России, то это было несправедливо. Справедливость все равно восторжествовала.Я долгое время работал мэром Херсона. Этой наш с вами родной город. Он пока что находится в оккупации, потому что киевский режим все равно пытается выполнять указания и рассказывать о том, что он кого-то освобождает. На самом деле они ведут захватническую войну против России.Ситуацию я знал. То, что произошло, было в любом случае сначала было очень напряженно. Очень тяжело было осознать объем и масштаб проблем. Но управлять людьми меня давно учили. Я знаю, что такое хозяйственная и экономическая часть Херсонщины. Мне хотелось этим заняться, чтобы поставить Херсонскую область в один ряд с остальными российскими регионами.Раз уж это произошло, значит, надо было это делать.— Вы сказали, что справедливость восторжествовала. Но Зеленский считает по-другому. Я имею в виду его указ по поводу того, что этнические украинцы должны быть в составе Украины, и те люди, которые чувствуют себя украинцами и живут в других странах, кроме России, имеют право получать украинские паспорта. Для чего делаются такие заявления?— Это манипуляция. Господин Зеленский все-таки артист. И артист он хороший, талант у него есть. Но я говорю о таланте артистического направления. Он неспособен управлять не только государством, но даже колхозом или поселково-муниципальным образованием. Это совсем не его направление.Он воспринимает это все как игру. «Квартал-95» был хорошей командой КВН. Если посмотреть на то, против чего он направлял весь свой сарказм, то сейчас он то же самое воплощает на большой арене. Для него это игра, а для всех остальных это кровь, слезы и смерть. Все то, что называется разрушением той страны, которую его поставили возглавлять.Так было сманипулировано, что он стал президентом Украины. В своей полемике с Порошенко он говорил: «Я за две недели прекращу войну, на колени стану».Все это была игра, которая привела к дальнейшей тирании. Он маленький диктатор, который очень сильно похож на персонажа из знаменитого произведения Аркадия Гайдара. Это Мальчиш-плохиш, который получил Орден первой степени предательства и этим сильно гордился и восхищался. Вот такой сейчас господин Зеленский.Он не самостоятелен. Надежды на то, что его отпустят куда-то, тщетны. Его утопит жизнь, и на этом дело закончится.Посмотрите, что говорит Кличко. Оставим его мэрскую деятельность. Все-таки он боксер, привыкший бороться за то, чтобы быть победителем. Он открыто говорит, что Зеленский диктатор и что при нем стало гораздо хуже, чем было при Порошенко.Все западные СМИ называют СВО не иначе как войной России против Украины. На самом деле это война НАТО против России. Зеленского поставили, чтобы он эту войну подготовил, развязал и продолжал.Теперь насчет его заявлений про этнических украинцев. Зеленский пытается даже в этом брать пример с нашего президента Путина, который целенаправленно, спокойно и уверенно восстанавливает историческую справедливость.Его слова нацелены на тех, кто находится на территории Украины и не имеют доступа к другой информации. Они же там все зажаты. Мы с вами стараемся пробить эту стену, которую создали между живущими еще на оставшейся части Украины и живущими в России.В России живет огромное количество украинцев — под 9–10 миллионов. Говорить о том, что это нам чужие люди, неправильно. Да, Зеленский ставит нас в ряд чужих. Но справедливость есть, и она восторжествует.– Поговорим о боевых действиях. В Херсонской области разворачиваются серьезные сражения. Один из плацдармов, к которым приковано общее внимание, — это Крынки. Какая ситуация сейчас там, и каковы наши перспективы?— Сейчас идут активные боевые действия по всей зоне СВО. Протяженность линии соприкосновения в Херсонской области составляет более 300 километров (от Токмака до впадения Днепра в Черное море). На всей этой линии украинским командованием был выбран некий плацдарм (как они называют).ВСУ планировали с этого мини-плацдарма начать наступление, чтобы попытаться захватить Херсонскую область и Крым. Они шли на большие жертвы, чтобы создать эту мини-площадку. И они ее создали.Но никакой это не плацдарм. Со стратегической точки зрения любого военного искусства, использовать его для дальнейшего наступления невозможно, потому что для наступления нужна тяжелая техника, которой там нет. Там есть только стрелковое оружие, в лучшем случае гранатометы. С этим вооружением дальше идти нельзя. Они и там гибнут, военнослужащие, которые туда забрасываются. Дальше они идти не могут.Все рассуждения по поводу того «а зачем это» объясняются совершенно открыто: это для того, чтобы создавать иллюзию у тех, у кого Зеленский постоянно выпрашивает вооружение, дополнительную военную технику и деньги, что что-то происходит успешно. Но на самом деле это плацдарм для гибели людей.Знаете, когда фашистская Германия захватила половину Европы, она всюду уничтожала евреев. Они создали Бабий Яр под Киевом, где десятки тысяч евреев были уничтожены. А Зеленский создал такой же плацдарм в Крынках, где с его благословения убивают и украинских военнослужащих, и натовских инструкторов. Там братское кладбище. Девяносто процентов из тех, кто там гибнет, говорят по-русски. Они не говорят на украинском языке. Все радиоперехваты идут на русском языке.Так что все, что происходит в Крынках, никак не угрожает ни Херсонской области, ни Крыму, ни вообще России.— Вы недавно говорили, что ВСУ сейчас меняют тактику, и из-за того, что сходит лед на Днепре, они возобновляют попытки высадки десанта. Россия готова к смене украинской тактики?— Это не смена тактики, а возобновление того, что было. Наши военные знают, что с этим делать.ВСУ направляют резиновые лодки, которые сразу же попадают под огонь нашего российских дронов и артиллерии. Большая часть из них погибает прямо на воде. Военнослужащие, находящиеся в этих лодках, тонут в Днепре. Те, кто успевает высаживаться, попадают под более плотный огонь.Казалось бы, почему мы это терпим? Это все происходит не потому, что терпим, а потому что ВСУ пытаются туда затолкать своих военных на смерть. С нашей стороны мы хотим, чтобы как можно меньше наших солдат пострадало от этого, а режим Зеленского старается, чтобы его солдат было угроблено как можно больше.— По сути геноцид.— Да, это геноцид, это уменьшение части людей, живущих в оставшейся части контролируемой Зеленским Украины. Большая часть людей Европы отсосала хороших специалистов в Европу, а меньшая часть, которая осталась в Украине, будет уничтожена. К этому будет стремиться Зеленский.У меня промелькнула мысль, что он хочет сделать так, как делали османы и турки – они не убивали людей, но уводили в рабство. То, что сейчас называется цветущей Таврией, было пустынной степью. Только сейчас Зеленский не в рабство людей уводит, а на тот свет.Но все равно будет восстановлена историческая справедливость и мы вернем свои территории.– Херсонская область сейчас временно поделена по Днепру. Каковы настроения людей? Можно ли говорить, что жители левого берега – однозначно за Россию, а жители правого берега – однозначно за Украину?– В голову людям не залезешь, но своим отношением к тому, что происходит, они показывают, как они живут и чего они ждут.Все, кто находится на Левобережье, показали свое отношение к России и российской власти своим участием в голосовании: референдум о вхождении с состав РФ и выборы в органы местного самоуправления. И сама явка составила более 65% населения. Такой высокой явки у нас еще не было никогда. На Украине в южных областях она традиционной была низкой. Это было отношение к России и к тому, что происходит. Люди хотят нового. Они хотят участвовать в исторических процессах.Сейчас все, кто там живет, живут в героическое время. Всех их можно назвать героями. Несмотря ни на что они не уезжают, остаются под обстрелами. Они все равно продолжают работать, восстанавливать предприятия и ведут бизнес, которым они всю жизнь занимались.На Правобережье складывается гнетущая ситуация. Когда мы вынуждены были оставить Херсон, люди с воодушевлением ждали возвращения ВСУ, но через пару месяцев они начали глубоко разочаровываться в этом. Потому что работа по организации систем жизнеобеспечения людей ведется таким образом, чтобы они оттуда быстрее убегали. Там жить очень тяжело, невозможно. Большей частью остались люди старшего возраста, молодежи практически нет.За мужчинами молодого и среднего возраста гоняются так называемые военкомы и на этом деле наживают себе капитал. Коррупция там – страшнейшая. Они высасывают из родственников пойманных деньги, чтобы не отправить на фронт, а потом все равно отправляют. Там ситуация очень сложная для людей. Есть все основания делать выводы, что люди там очень ждут нашего возвращения.Это главное, к чему мы стремимся, в этом есть наша обязанность – подготовить все, чтобы восстановить территории Херсонской области и то, что идет дальше до Измаила.– Пока вам ежедневно приходится сталкиваться с массой проблем как военного характера, так и бытового. Совсем недавно произошла авария на линии электропередач, были обесточены несколько районов Херсонской области. Была ли это авария или диверсия с украинской стороны? Насколько удается ликвидировать последствия инцидента?- Это была аварийная ситуация в связи с непогодой, которая усугубилась наследием от украинской власти, по самому остаточному принципу финансировавшей юго-восточные области Украины. Все эти инженерные сети и ЖКХ, которые обеспечивают людей всем необходимым, находятся в обветшалом состоянии. Тем не менее, бригады Россетей и Херсоноблэнерго намного быстрее устраняют аварийные ситуации, чем это было во времена украинской власти.Сейчас у нас даже такой термин, не сколько дней и сколько населенных пунктов они восстановили в энергоснабжении, а сколько часов, в течение какого количества часов восстановлено энергоснабжение.Так было и в этот раз, но это та часть, которая находится достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. А все то, что находится вдоль Днепра – там ситуация посложнее.Там не стихия и непогода наносят ущерб линиям электропередач, трансформаторным подстанциям, автозаправочным станциям, больницам, школам. По ним конкретно бьют варвары, получающие указания с правого берега. Они целенаправленно разрушают трансформаторные подстанции артиллерией, минометами и fpv-дронами. ВСУ же уже разрушили Каховскую плотину.– И рассказали, что это Россия.– Они все время это говорят. На этом построена вся пропаганда. У нас она не действует, она только раздражает. Большая часть россиян думает: "Неужели неясно, что человек сам себе в голову стрелять не будет?". Дело же не в этом. Киевский режим пытается сделать из своих людей невежд, которые не понимают, что происходит. Им преподносят это под соусом справедливой борьбы с агрессором. "Не мы разрушаем линии передач, а русские сами по себе бьют".Чем быстрее мы увеличим объем качественной информации – тем быстрее люди, оставшиеся там, поймут, в чем дело.Они уже сомневаются во всем том, что происходит. Но признаться сами себе пока в этом боятся. Такое ощущение, что будут скоро вскидывать руку с "зигами" и восхвалять Зеленского, потому что он полностью зажал всю прессу, медиапространство под себя. Если альтернативные высказывания и мнения – сразу наступает наказание. Если что-то сказал против – ты можешь быть упрятан неизвестно куда.Так что этот наш с вами информационный фронт не менее важен, чем линия боевого соприкосновения. Мы раньше этот фактор недооценивали. Мы считали, что логика должна брать верх. Но логику тоже можно формировать.- У вас огромный опыт работы в структурах украинской власти, сейчас работаете во власти российской. Что у двух систем общего? В чем принципиальное отличие?– Корни у власти – одинаковы. С момента появления человечества на нашей планете появилась и структурированная властная составляющая, которая управляла процессами жизни людей. Дальше она трансформировалась в органы власти.На Украине политики много говорят о демократии и о борьбе с коррупцией. Сколько я себя помню, они каждый год принимали различные антикоррупционные законы. Но ее так и не побороли. Более того, они коррупцию сами себе создают, чтобы с ней бороться.Разговоры о демократии там – это тоже болтовня. Мы же видим, какая сейчас там демократия.Кстати, это уже видит и коллективный Запад. Секретарь ООН уже заметил, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе. До этого они скромно или стыдливо делали вид, что в Донбассе ничего не происходит и что там киевский режим ведет освободительный поход.У нас, в России, принцип власти – абсолютно другой. Здесь все, что делается – делается в первую очередь для людей. На первом месте человек, а потом уже власть. В Украине на первом месте – власть, а потом уже люди. И это в реалиях видно и показано. Это мои личные ощущения.Я долгое время работал мэром. Мэр любого города – это не политик, а завхоз. Но на Украине мэру не дают заниматься полезным делом, для которого он и занял свой пост. Его втягивают в политику, он сильно зависим от нее.В России я вижу совершенно другое. Всех наших новых управленцев обучают. Их не сразу бросают в этот экономический и хозяйственный бой. Их учат правильно оказывать те услуги власти, которые людям нужны.Невозможно сразу осознать мощь российской экономики, которая создана властью. Она же не просто сама по себе создалась. Я назову это "национальное богатство, достояние", оно все повернуто в сторону людей.– Сейчас в Москве на ВДНХ проходит выставка "Россия", где представлена и Херсонская область. Что Херсонская область может дать Большой России, а что Большая Россия может дать Херсонской области?- Начнем с того, что значит Херсонская область для России.Это южная Россия. Это значит, что природное богатство, которое есть на территории Херсонской области, снова возвращено в Россию.Херсонская область отличается от промышленно насыщенных областей Донбасса или Запорожской области. Но у нас территория большая. Более 30 тысяч квадратных километров. По площади она даже превосходит Крым.Когда-то известный персонаж фильма "В бой идут одни старики", когда они рассказывали о достоинствах своей малой родины, говорил: "у нас земля ровная как стол, едешь и смотришь – далеко-далеко видно".Вот и у нас видно Черное и Азовское море. У нас большое количество заповедных зон, которые привлекательны с точки зрения туризма. И все это сейчас возвращено. Это национальные парки.Это всемирно известный заповедник Аскания-Нова в центре Херсонской области. Самая большая пустыня в Европе. Весь нижний Днепр – это оазис для охотников. Там гнездятся сотни перелетных птиц, большое количество диких животных, которые неимоверно красивы и грациозны в природе.Все это сейчас возвращено всем россиянам. Вместе с этим есть большой экономический потенциал, заложенный в высокоразвитом сельском хозяйстве.Херсонская область изначально природой предназначена для выращивания того, что любят на столе – это помидоры и арбузы. Климатическая составляющая для них – удобная.– В Москве я очень скучаю по херсонским помидорам. Наладьте поставки, Владимир Васильевич! Пусть не обижаются представители Кубани, но лучшие помидоры – на Херсонщине.– Да, мы любим и кубанские помидоры, и астраханские арбузы. Но в добавление ко всему вернулись и херсонские помидоры.Высокая культура земледелия, которая есть на Херсонщине, к сожалению, пострадала с разрушением Каховской плотины. Система мелиорации пока не работает, и днепровская вода не поступает в солнцем опаленные таврийские степи Херсонской области, Северного Крыма и Запорожской области.Тем не менее, сейчас планы севооборота меняются. Аграрии будут выращивать культуры, которые можно с меньшим количеством водообеспечения готовить. И все это – житница, и в добавление к возможным направлениям сельского хозяйства в российской экономике.Когда-то была ситуация, что Советский Союз был вынужден импортировать зерновые, потому что не хватало. Сейчас наоборот, с получением Херсонской и Запорожской области она еще больше увеличит экспортные внутренние способности в сельском хозяйстве и зерновых культурах. Это все сейчас является южной частью России.– Что Большая Россия дает Херсонской области?– Большая Россия – Великая Россия. Вся территория Большой России может дать очень многое, и это уже видно.Восстановление дорожного хозяйства, как начато в Херсонской области, такими темпами как сейчас, никогда не восстанавливалось. Люди уже это видят, несмотря на военное положение, действующее в регионе.О таких объемах субсидий, которые уже с прошлого года начали реально поступать в Херсонскую область аграриям, при украинской власти даже подумать было невозможно.Более того, все национальные программы России в части пенсий, здравоохранения и образования, сейчас реализуются в Херсонском области. И эти стандарты – гораздо более высокие, чем на Украине.Даже в прошлом году была разработана программа социально-экономического развития Херсонской области. Она рассчитана на три года. Но я уверен, что она будет продлена. Нам нужен переходной период, чтобы интегрироваться и в правовое поле, и в экономическое поле всей России.Зачем оценивать то, что может дать Великая Россия? Это нужно попробовать. Поэтому и говорю, что когда к нам вернутся Одесса, Николаев и другие исторически русские земли, они почувствуют выгоду от пребывания в состав РФ на себе.

https://ukraina.ru/20221020/1039930121.html

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2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, владимир зеленский, россия, херсонская область, херсон, экономика, сельское хозяйство, украина, днепр, сво